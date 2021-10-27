本土+0、新增8例境外移入，陳時中：高端疫苗若通過團體試驗，獲WHO認可機會高

中央流行疫情指揮中心今（27）日下午召開記者會，宣布新增8例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入個案，當中7例屬於突破性感染。

指揮官陳時中在記者會上也就高端疫苗獲世界衛生組織（WHO）納入「團體試驗疫苗」計畫表達肯定，並指出三個重大意義，也對國產疫苗未來的發展樂觀以對。

境外移入7例為突破性感染，當中5例接種過2劑科興疫苗

指揮中心表示，今日新增8例境外移入個案，為7例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國（案16491）、印尼（4例，案16492-16494、案16497）及菲律賓（3例，案16495、案16496、案16498）入境，入境日為今（2021）年10月8日至10月26日。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，這8例境外移入個案都曾接種過2劑疫苗，但案16498在接種2劑疫苗前，就已經在國外確診過，因此不算是突破性感染。其餘7位境外移入個案，案16491和16496曾接種過2劑輝瑞BNT疫苗，案16492-16495、案16497這5例則是接種過2劑中國科興疫苗。

高端獲WHO納入團體試驗計畫，陳時中：能雀屏中選實屬不易

針對台灣國產的高端疫苗目前獲得WHO納入「團體試驗疫苗」（Solidarity Trial Vaccines）計畫，並在哥倫比亞等國展開臨床試驗，陳時中在記者會上表示有三個重大的意義。

陳時中表示，首先這代表高端疫苗經過WHO和各國專家認可，屬於優秀且有發展潛力的疫苗。畢竟目前各國有非常多款疫苗正在進行試驗，高端能雀屏中選實屬不易。其次是此項團體試驗的經費是由WHO贊助，疫苗廠僅需提供疫苗。

第三個重大意義，陳時中表示如果此團體試驗順利通過，他相信未來高端獲得WHO認可的機會很高，因為這是在各國專家監督之下，所完成的臨床試驗。

（中央社）高端疫苗獲得WHO納入「團體試驗疫苗」計畫的2支疫苗之一，高端疫苗副總經理李思賢表示，很開心也很欣慰被國際頂尖專家肯定並選中，高端會繼續努力完成後續臨床實驗與國際布局認證。

WHO與哥倫比亞、馬利與菲律賓衛生部宣布啟動「團體試驗疫苗」計畫，台灣國產疫苗高端入選候選疫苗名單。

根據世衛聲明，到目前為止，疫苗優先次序諮詢小組已經審核約20款候選疫苗的相關證據；經工作小組建議，現在有2支候選疫苗納入「團體試驗疫苗」計畫，分別是高端的蛋白質次單元疫苗，以及美國Inovio Pharmaceuticals的疫苗。

針對台灣國產疫苗能獲選為2支候選疫苗之一，且是唯一的次單位蛋白疫苗，李思賢在接受《中央社》記者電話訪問時說，能夠獲得這些頂尖專家的肯定，非常開心，也深感欣慰，高端會繼續完成後續的臨床實驗與國際布局、認證。

世衛今天發布聲明表示，「團體試驗疫苗」是一個跨國、隨機臨床試驗平台，目的在快速評估前景可期的新候選疫苗的防護力和安全性。

這些候選疫苗是由一支獨立的疫苗優先次序諮詢小組挑選出來的，小組成員為首屈一指的科學家和專家。

陳時中表示，昨天疫苗施打的數量為38萬6895劑，人口涵蓋率達到了69.49％、劑次人口比為99.09（劑／每百人）、第二劑涵蓋率為29.6％。陳時中表示離第一劑涵蓋率達7成、第二劑涵蓋率3成的目標愈來愈近。

發言人莊人祥則補充，昨日新增139件疫苗接種後不良事件，其中63件屬於非嚴重不良事件、67件為疑似嚴重不良事件，9件為死亡。9件死亡案例中，5例與接種AZ疫苗有關、4例跟接種莫德納有關。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺