你的應用程式夠現代化嗎？AWS應用程式現代化線上研討會，11月17日精彩登場

數位轉型的普及，讓許多企業像科技公司一樣，也開始捲起袖子開發專屬的應用程式，以滿足企業的服務要求與業務發展。當企業經歷多次構思、編寫程式碼到產出應用程式，下一步必須思考的是如何整合管理應用程式，以達到更靈活的組織運營，並且加速創新與應對變化。對此，AWS 於 11 月 17 日下午舉行線上活動「AWS Application Modernization Web Day」，以應用程式現代化為題，幫助企業進行更高效率的大改造。

立即免費報名 11/17 AWS Application Modernization Web Day

只是 App 還不夠，企業必須轉型為更敏捷的「現代化應用程式」

當前的企業與組織需要比以往更快地建置應用程式，以迅速擴展到數百萬使用者，且具備全球可用性；即使不能一次儲存 EB 等級的內容，也要能立即查詢 PB 等級的資料，並在數十毫秒內做出回應。而這項看似艱鉅的任務，就是要打造所謂的「現代化應用程式」。

無論是 Web 和行動後端、IoT 應用程式、AI／ML 工作負載、批次處理、共享服務平台、微服務後臺等使用場景，現代應用程式意即：結合模組化架構模式、無伺服器操作模型和敏捷的開發人員程序建置而成，讓組織能夠加速創新，同時降低風險、縮短產品上市時間，並有效降低成本。簡言之，只有 App 還不夠，企業必須超前部署，就是立即展開應用程式現代化，確保企業保持敏捷與創新。

永不止步的數位轉型！AWS 幫助企業掌握應用程式的現代化改造

依據不同的產業類型與需求，要找到應用程式現代化的策略，無疑是一項複雜的任務。對此，在 AWS Application Modernization Web Day 活動中，不只將詳細闡述現代化應用開發對企業效益，同時也有實際企業客戶案例，分享他們如何使用 AWS 對應用程序進行現代化改造，達到降低成本、提高效率，並充分利用現有的投資，進行加速創新。

免費參加 11 月 17 日 AWS Application Modernization Web Day

無論是技術決策者（TDM）、架構師、DevOps 團隊，或是有興趣在組織中大規模構建和運行現代應用程序的開發者，都適合參加這場線上活動，且無需任何報名費用。

● 日期：2021 年 11 月 17 日 ( 三 )

● 時間：2:00 PM 至 5:00 PM

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