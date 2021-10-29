柬埔寨生活風格品牌SALASUSU，提供技能培訓與就業機會，為年輕婦女「柬」起生活重擔！

說到柬埔寨，讓人馬上聯想到吳哥窟或高棉微笑等知名景點，儘管柬埔寨以觀光為名，但因歷史動盪而造成的教育斷層之中，當今柬埔寨年輕女性，依舊存在教育程度不足的問題。

2002年開始，日本社會企業SALASUSU在暹粒建立社區工廠，提供社會背景脆弱的年輕婦女為期兩年的培訓課程，教導他們製作手作產品，幫助她們擁有翻轉未來的權利。然而在新冠疫情影響下，柬埔寨觀光業遭受衝擊、SALASUSU旗艦店倒閉，失去70%的銷售收入，為了不讓疫情中斷教育，SALASUSU發起 「100%手作藺草夾腳皮革涼鞋集資計畫」，盼邀大眾一同給予她們掌控未來的機會：https://backme.tw/ref/18Atk。

Photo Credit:SALASUSU

SALASUSU設立社區工廠，提供柬埔寨婦女培訓課程

在柬埔寨，只有23.3%的勞動力人口完成初中學歷，根據UNESCO調查，2012年所有輟學生之中，高達94%為女性，這些婦女可能在生長過程中因家庭、經濟等因素，被迫放棄學習。為使她們建立自信、學習人際關係並具備一技之長，進而握有更多選擇權、追求更好的未來，SALASUSU在柬埔寨暹粒附近設立社區工廠，接納16到24歲的弱勢婦女成為一員，提供為期兩年、共四個學期的培訓課程。以生活技能為主，其中也包括半年的手工藝製程訓練，讓她們學習編織技術的同時，能夠獲得穩定的收入，更提供就業輔導，鼓勵婦女在畢業後可以邁向屬於自己的夢想。

SALASUSU 13年來支撐起六百位婦女生計，卻因疫情重創銷量為零

此外，為了讓婦女在沒有照顧家庭的壓力下學習，培訓計畫期間，SALASUSU同時提供育幼、開放帶小孩上班等福利，更擁有營養學知識課程、儲蓄系統與每日上下班接送等服務，讓婦女們能無後顧之憂地在社區工廠工作與學習。13年來，SALASUSU已協助超過六百位婦女支撐起她們的家庭經濟，並提升手作者收入，目前薪資比鄉村平均收入還高出四倍。

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然而，2020年新冠疫情蔓延，SALASUSU在柬埔寨當地的店面也隨著觀光業一同遭受衝擊，銷量驟降為零，長期的訂單空窗，恐將迫使這些婦女回到過去的生活，因此SALASUSU發起「100%手作藺草夾腳皮革涼鞋集資計畫」，盼能夠透過大眾的力量，讓婦女擁有更多編織未來的機會， 每賣出一雙鞋，扣除產品生產、計畫成本後的餘額，將會回饋給在地的手作婦女；賣出一百雙鞋的餘額，更能提供一位柬埔寨婦女半年的教育經費。

SALASUSU 100%手作藺草夾腳皮革涼鞋、擁有台灣唯一藺草染色工法

SALASUSU台灣營運負責人趙品鈞表示：「SALASUSU在柬埔寨是社會企業，SALA柬文是學校，SUSU是加油，我們在柬埔寨是一間名叫做加油的學校，透過我們硬實力所著重的柬埔寨藺草編織技術，發展出手作產品，進而成為一個時尚品牌。」

SALASUSU 100%手作藺草夾腳皮革涼鞋使用柬埔寨湄公河畔的藺草編織鞋墊，材質堅固、韌性強勁，且擁有台灣唯一的藺草染色工法，使用來自紅蘿蔔、咖哩等食用色素，以傳統工藝染製成天然無毒無害的色彩。

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SALASUSU 100%手作藺草夾腳皮革涼鞋的鞋面、夾角等處採用100%牛皮皮革，並使用植鞣與鉻鞣工法，舒適、耐穿且不咬腳；鞋底則使用矽膠防滑鞋墊。SALASUSU同時在柬埔寨與台灣兩地進行為期半年的測試，在柬埔寨，除了可以穿著於在泥土地面上，也可以爬山、走石頭路，甚至登上金字塔型古蹟；在台灣，無論是在磁磚地、塗蠟木地板、柏油路或捷運地板，抑或在午後雷陣雨、颱風、毛毛雨等天氣下穿著都不用擔心。

Photo Credit:SALASUSU

每一雙藺草夾腳皮革涼鞋，都是透過六大獨立部門完成。從藺草挑選、天然染色前置作業，並使用傳統編織機器穿線、壓製及純手工編織出藺草鞋墊，再到皮革剪裁、縫紉成型的最後工序，每個細節手作者都謹慎以對，最後再透過品管部門的層層把關，蓋上「手作者者印章」，SALASUSU台灣營運負責人趙品鈞也表示：「每一件SALASUSU商品上的手作者印章，可以讓民眾在官網找到是誰製作了這件商品，進一步了解手作者。」消費者也可以透過線上導覽部門與柬埔寨視訊連線，認識手作者和參觀社區工廠。

「SALASUSU柬埔寨生活風格品牌100%手作藺草夾腳皮革涼鞋集資計畫」已於10月14日開始進行，期待能匯集民眾心意，募集柬埔寨婦女的教育經費，用一雙雙藺草鞋，編織起柬埔寨婦女的未來，繼續翻轉手作者的命運！

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