圖表解析NBA：球星是否真的「金身護體」，比較容易得到哨音？

文： 燃燒的肌腱

「明星光環」、「圓」、「金身」，每當有某位球員感覺上特別容易站上罰球線時，這些戲謔性的留言總是會在網路論壇上排山倒海地出現。雖然說裁判也是人，難免會有主觀的判決出現，但明星球員特別容易得到哨音的傳言到底是不是真的存在呢？以下我們將從幾個面向來討論。

罰球數

要知道一個球員能拿到多少罰球最直接的方法就是觀察罰球數了，以下圖表是自19-20年賽季開季至今罰球最多次的十位球員。

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製圖：運動視界

製圖：運動視界

圖：運動視界

這十位球員中每一位都是該隊的得分主力，而其中又以James Harden獲得645次罰球，遠高於聯盟平均的115次居所有球員之首。

擁有優異的身體對抗性以及變幻莫測的歐洲步，使得James Harden的切入成為聯盟中最難防守的存在。有別於Iverson過人過得乾淨俐落，Harden有時會刻意地在過人後往防守球員身上靠而獲取罰球的機會，由於Harden這種特殊的打法，有些球員在防守他時甚至會把手背在後面以免被吹犯規。「丐幫幫主」、「一登大師」等綽號也因此不脛而走。

每分鐘罰球數

考慮到每位球員上場時間不一，如果只觀察罰球數的話有失公平，因此我們可以把FTA（Free Throw Attempts）除以MP（Minutes Played），進而得到每分鐘罰球數，以下為每分鐘罰球數前十多的球員。



製圖：運動視界

在聯盟平均每分鐘只能獲得0.09個罰球的情況下，Giannis Antetokounmpo和James Harden每分鐘卻能得到超過0.3個罰球的數據，領先聯盟平均3倍有餘，實在是非常高的一個數字。

身為公鹿隊的當家球星，Giannis Antetokounmpo可以說是速度與力量的綜合體，人高馬大的他常用的得分手段就是以大跨步擺脫對手切入籃下，並以一計雷霆萬鈞的灌籃作結，防守球員在猝不及防的情況下只能賠上犯規。

圖表其餘的八位球員也都在0.2個罰球以上，而這十位球員中有七位入選2020全明星賽，Zion Williamson、Bradley Beal以及Spencer Dinwiddie也都是球隊的得分主力，可謂星光閃閃。

出手次數與罰球數

基於以上兩點都與持球時間有關，因此明星球員可以說是佔盡優勢，倘若不討論上場時間單純只看出手次數來比較的話，結果會是如何呢？以下我們將討論出手次數與罰球數之間的關係。



製圖：運動視界

此項目是假設有九成的罰球是來自於投籃後的犯規（團犯、技術犯規等佔1成），因此出手轉換數為 （FTA * 0.9）/ FGA，即一次出手後可能可以轉換成的罰球次數。

這一項目倒是出現了與眾不同的結果，前十名多是由聯盟的中鋒所拿下，明星球員在此項目的優勢則變得沒那麼明顯。的確，中鋒球員並不會有太多的中長距離投射，進攻方式多是在油漆區內的搏鬥，而肢體接觸多造成對方犯規的機會也變多了，會有這樣的結果並不特別意外。

19–20年選秀，亞特蘭大老鷹隊在第一輪第八順位選進6呎11吋的Jaxson Hayes，並隨即交易至紐奧良鵜鶘隊。這位擁有極佳運動能力的中鋒雖然完成度不高，但在籃下的阻攻以及補籃能力倒是讓人留下印象，加上Lonzo Ball、Brandon Ingram以及狀元Zion Williamson，鵜鶘隊的前景可謂大有可為。

球隊罰球數

在論壇上常可以看到裁判刻意偏袒A隊，B隊再怎麼打也得不到哨音這種言論，究竟有明星球員的球隊是不是真的有更多的罰球數呢？為了要更加了解各隊之間罰球數的差距，在此項目我們來看看19-20年賽季至今聯盟30隊的總罰球數。



製圖：運動視界

從這張圖看來，聯盟中最多和最少罰球數的球隊差了將近400顆，而若把圖表一、二帶進來看，擁有罰球數前十名球員的隊伍，總罰球數也幾乎都會高於聯盟平均。

不過其中還是有例外，例如今年傷了浪花兄弟的勇士隊，或者缺少球星的尼克隊，在星光黯淡的球員組合下還能有超過聯盟平均的罰球數，而隊內有球員入選明星賽的金塊隊和溜馬隊球隊罰球數竟是落後於全聯盟，因此此項目並沒有足夠證據證明有球星的球隊能夠更容易得到罰球。

相對多的持球機會與身為球隊攻擊重心才是罰球多的主因

在以上四個項目中明星球員拿下兩項，的確，身為球隊中的球星也意味著有更多圍繞著自己打造的戰術，能有更多攻擊機會，防守球員也會更積極地防守，甚至不惜賠上犯規，這都是增加明星球員罰球機會的原因。

但若單純只論出手數，中鋒能在相同的出手數中得到比外線球員更多的哨音，也不會因為非球星而失去罰球機會，再加上從球隊總共獲得的罰球數來看並非一定得要有球星才能獲得高罰球數，因此，球星與哨音之間的關聯並不特別顯著。

至於有板友提到應該比較同樣攻擊動作下，明星球員是否會比一般球員還容易受到裁判的青睞，由於資料集不同，這問題則不在本篇文討論範圍內，還請見諒。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航