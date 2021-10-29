拜登「協防台灣」的言論，有可能逼得北京提早對台灣問題攤牌

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

美國總統拜登（Joe Biden）日前在接受媒體採訪時發表的「美會軍事保衛台灣」的承諾言論，在國際社會特別是兩岸之間引發高度關注。

儘管白宮和美國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）隨後否認美國改變了對台政策，蔡英文政府也表示，不會因美支持而冒進，但拜登的「護台論」將加進劇本已複雜而脆弱的台海和美中緊張關係，可能誘使台灣問題提前攤牌。

拜登10月21日受訪指出，一旦中國發起攻擊，美國會保衛台灣，並且承諾會這麼做。多數觀察者認為拜登此番言論屬於「口誤」。然而問題在於，拜登本人並未對他這番——用個別美國專家的話來說——令人震驚的言論進行澄清，這就不能不讓人懷疑，華盛頓有意讓拜登的講話保持一種模糊狀態，給外界美國會介入台海軍事衝突提供想像空間，從而對北京如果武統台灣產生威嚇作用。

口誤，還是真心話？

不管拜登的「護台論」只是「口誤」抑或內心的真實想法，它都會加重北京對華盛頓軍事干預中國統一進程的意圖疑慮。

若中國最後用武力強行統一台灣，它也一定是把美軍的介入作為前提條件；換言之，如果未來台海戰爭爆發，北京不會只把台軍列為作戰對象，一定包括美軍及其盟友的武力干涉。對於未來的台海戰爭，儘管許多觀察家認為美軍不會直接捲入，以免美中之間爆發軍事衝突，但解放軍肯定是要作美軍直接介入作戰的最壞打算的。

從這個角度看，拜登的言論只會進一步坐實北京對華盛頓軍事干預台海的想法，從而加快解決台灣問題的備戰準備。

拜登「護台論」也使台灣在台獨路上「壯膽」。蔡英文前不久「雙十講話」的「四個堅持」被北京批為「兩國論」且是「以武謀獨」、「以武拒統」，雖然蔡本人是一個謹慎的人，可也是堅定的台獨領導人，台灣社會瀰漫著利用目前大好的國際形勢，推動台灣更多參與國際空間的樂觀情緒。

西方對台灣民主的有力支持以及將台作為抗中牌，與台灣內部的獨立衝動遙相呼應，在操作台灣參與國際空間時有可能突破中國大陸底線，導致不測事件發生。

美國挑戰「一中原則」

華盛頓現在正在掏空「一個中國原則」，把它變成空殼。美台關係事實上是國與國的關係，雙方只差將各自代表處或辦事處改為大使館。也就是說，只欠一個形式上的建交聲明，所有雙邊的關係與活動，都是按照國與國的關係來進行的。

這應該是自川普（Donald Trump）以來美台關係發生的最本質變化。華盛頓也從各領域和各層次幫助和支持台灣對抗中國的打壓，用台灣箝制和刺激北京。

比如，在中國恢復聯合國席位50週年的慶賀日前一天，美台高級代表舉行線上論壇，討論「擴大台灣在聯合國及其他國際組織的參與」。美國務院官員挑戰聯合國2758號決議，稱該決議只是解決了中國在聯合國的的代表權問題，而並未說台灣屬於中國，限制台灣以觀察員身份加入國際組織，批評北京濫用2758號決議阻擾台灣參與國際空間。

顯然，華盛頓實際要做的，是在國際組織上打造兩個中國，或一中一台，使之成為既定事實。這當然已觸及北京的紅線。

美國國內的抗中氛圍變得如此不可逆轉，以致拜登看似不經意地發出「護台論」。9月的拜習通話和之後楊潔篪和蘇利文（Jake Sullivan）的瑞士會談，給外界似乎傳達一種兩國關係有所緩和的印象，但如果把拜登的言論以及最近美國候任駐華大使、駐日大使和駐新大使在參議院的聽證會上，對中國猛烈攻擊的鷹派言論聯繫起來，很難想像，一個將要去所在國赴任的大使，發出在外界看來非常具有攻擊性的言辭，乃至赴任其他國的大使，也要對與他職責無關的對象進行抨擊。

這種情況雖然是為了得到參議院通過大使的任命，帶有表演性質，但正是這種表演性，恰恰表明美國內的反中和仇中氛圍達到一個不可思議的程度，政客們即使在同中國無關或關係不大的事情上，也要把中國大罵一通，否則就是「政治不正確」，會失掉選票，或者擔心任命通不過，或者相關事情做不成，由此可見美中關係的緩和或解凍遠遠沒有到來。

華盛頓全力反中，將台灣牌打到極致，固然會使北京窮於應付，極大增強在台灣問題上的成本，消耗中國的國家實力，但也會產生三個後果：第一，北京在台灣問題上的挫敗感越強，耗損的成本越大，越有可能促使它採取武統手段，一勞永逸地解決台灣問題。

第二，如前所述，也讓台灣社會產生越來越接近獨立建國的幻覺和興奮，以為中國大陸不敢打，即使敢打美國一定會來馳援，最後中國大陸必敗，台灣很多獨派人士是這麼認知的，這種「形勢一片大好」，獨立建國的衝動勢必和北京的防獨意志產生衝撞。

第三，美國的台灣牌其實是有限度的，倘若打到極致，台灣牌的效應也就釋放完畢，美國會出現我稱之為「台灣牌的困境」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

碰不得的「天花板」

任何工具的價值都不是無限，可以沒有成本地使用下去，台灣作為遏制中國的工具，當華盛頓不斷打台灣牌刺激、試探北京，它每出一次牌的邊際效益實則是在遞減，對中國所能起到的損害作用比上次要減少。故要使台灣牌的邊際效益遞增，下一次比上一次讓北京更難受，就必須加強出擊的力度，或在北京更在乎的方面和時刻打台灣牌。不過這樣一來，必然會觸及天花板。

從非軍事的角度說，這個天花板是美台建交，美國公開支持兩個中國或一中一台；從軍事的角度說，這個天花板是美台簽署軍事協定，美國公開承諾軍事協防台灣（不是拜登受訪說說而已），在台駐軍。

但華盛頓清楚這兩個天花板是碰不得的，如果硬要測試北京的耐心，肯定是戰爭的爆發，否則習近平無法向黨內和中國社會交代。而只要華盛頓不做這兩個選項，它打台灣牌踩北京紅線的空間就有一個限度，北京也會看到這點，所以在蔡英文的「兩國論」出來後，我認為最晚在明（2022）年冬奧會後，北京很可能反打台灣牌，逼出華盛頓保護台灣的底線。

假如台灣牌的最大價值被釋放，意味著兩岸和美中的風險和代價同時最大，華盛頓無疑要盡可能演長台灣這個工具的價值，如此就必須在收益和代價間進行權衡，小心翼翼地維持工具的價值不被過度使用，但這樣也就在為自己製造負擔或困境。

當然，不只是華盛頓，北京和台灣也都有一種焦慮心態，華盛頓焦慮的是，在不被台灣拖下水的前提下如何做到使台灣牌的效應最大；北京焦慮的是，在中國崛起的戰略佈局沒有完成前，尤其是那些打破美國和西方卡脖子的工程有眉目前，兩岸不得不兵戎相見；台灣焦慮的是，雖然眼下獨立建國形勢大好，可終究怕被美國出賣而不敢宣佈獨立。

這三重焦慮從歷史的大背景看，極易導致三方發生誤判。如今拜登的「護台論」又等於是往一個暫時平靜的池子扔一顆石子，很難預測它不小心會在哪個環節打破美中台的弱平衡狀態，最後導致台灣問題攤牌的時間提前。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航