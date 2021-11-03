《進擊的公民》苗博雅推薦序：獲取知識，所為何事？

文：苗博雅（台北市議員）

【推薦序】獲取知識，所為何事？

中學時期從教科書、參考書閱讀了不少中國文學作品。其中《文天祥絕命辭》一句：「讀聖賢書，所學何事？」在我往後生涯感到苦悶時偶爾會浮現心頭。日子一久，前後文也記不清晰，這八個字脫離了壯烈成仁的悲劇色彩，逐 漸轉換成「讀這些書，是要幹嘛？」的拷問。

從小，大人們總是用「讀好書、 考好試、找好工作、過好日子」的成功四部曲為兒童描繪美好人生，說服懞懂的學子投身於茫茫書海之中。但殘酷的社會現實讓人很快就理解到，這四部曲之間既非充分條件，也非必要條件，成功四部曲的藍圖很快就轉為一片虛無。而所謂的「學術是為了追求真理」雖然高尚又正確，但仍無法解答我的困惑。

讀書就是為了讓自己成為很有學問、很懂、世界懂的人嗎？即使我順利成為一個學識豐富的人，對這個世界又有什麼意義呢？國家耗費巨資支持教育事業，培養數以千萬計的讀書人，應該不只是為了讓知識分子感受到獲取知識的 喜悅吧？

直到大學畢業後，誤打誤撞開始參與公共事務，發覺自己所學，竟然能在推動社會改變的路上發揮微薄的作用，才發現對我而言，原來讀書最有意義的層面，不只在於獲取知識本身，而在於運用所學，讓這個世界往自己的理想更靠近一小步。

曾看過一個思考實驗：一棵樹在森林內倒下而旁邊無人聽見，它有無發出聲音呢？在我狹隘且不成熟的主觀想法中，知識分子在象牙塔內書空咄咄，猶如一棵樹在無人知曉的森林內倒下，不論內心感到再怎麼充實，無法與外界連結的知識終究對世界是沒有意義的。或許這樣的想法會被認為有些偏執，但我必須承認，我對於積極介入公共事務、採取行動、以所學影響社會的人，總是有高一點的評價。

常言道：「真理越辯越明」，但真理並非躺著不動就能從天上掉下來的禮物。在開放社會，真理能否越辯越明的關鍵在於「有沒有足夠博學、正直的人，願意出來辯給大家聽？」凡人都不是全知全能的，越多行動、越多論述，就越多可以被批評之處。

在社群網路當道的年代，比起當個老是被戰到灰頭土臉的行動者，不如當個「站高山看馬相踢」的清談者，不涉入紛爭、又可以永遠當個後設先知，何樂而不為？傻子才會弄髒雙手嘗試推動世界前進。因此，當我看到雖千萬人吾往矣之人，常有同是天涯淪落人的好感。

本書作者王鼎棫就是一位樂於以不同形式分享自己的知識，進而影響社會，推動改變的行動者。王鼎棫數年來身體力行投入法律常識普及的倡議運動，發表各式對公共事務的看法，經歷各種文人相輕的酸言酸語，卻依然勇往直前，不憂讒畏譏，實屬難得。

而本書內容橫跨法律、歷史與社會學，並輔以動漫神作《進擊的巨人》，引導讀者思考，反映了作者的博學與風趣。雖然肯定會有人批評這樣的寫作不精確、層次不夠高、說法有問題等等。且讓我引用里維兵長所言：「到頭來我們被允許做的，只是堅信那個選擇，盡量不留下後悔而已。」總得要有人去走，才能弄清楚那人跡罕至之路是活路，還是死路。

我們都不是絕對正確的神，但我們可以成為慎思熟慮後，願意承擔不確定 性與責任而起身行動的人。一起成為熱愛自由的進擊的知識分子吧！

書籍介紹

本文摘錄自《進擊的公民 Attack on Citizens：探索社會議題的法律指南》，學稔出版

作者：王鼎棫

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本書從台灣的真實事件中挖掘線索，解碼政策口號之間的雜訊，引領讀者思考法律的作用，進而手持判斷標準，在紛雜的議題迷霧中，劃開自己的決定。

不管喜歡或不喜歡，我們都活在政治人物與媒體塑造的高牆裡。日常生活中的雜訊，多到無法真確感知現實世界的樣貌。面對社會上各種令人眼花撩亂的議題，像是假新聞該不該管制？民粹對民主有何影響？轉型正義又該轉到哪？這些問題，就像漫畫《進擊的巨人》中的怪物一樣，人們若不去正面應戰，就等著被獵食。

這個選擇，也如同《進擊的巨人》所描繪：面對怪物出沒，不少人依舊躲在高牆背後什麼都不管，繼續過著偏安，且與無知與恐懼為伍的日子；但也有人渴望走出被蒙蔽與獵食的命運，決定鼓起勇氣，翻牆探索世界的真正様貌並起身對抗巨人，為了找回真正的自主而戰。

本書特色

民粹崛起、政策口水滿天飛，該如何定位自己的想法？

從議題思考法律，從法律反思議題，帶你看懂社會事！

作者簡介

王鼎棫

法律白話文運動網站主編，東吳及靜宜大學法律學系兼任講師，東吳大學法律學系博士班候選人（專攻高齡社會法制）暨社會學系碩士生。喜歡微醺下的寫作與閱讀。曾在國定古蹟裡擔任大法官助理，看見許多憲法時刻的創造發微。幻想一個就算沒有政府，人人也都能互享資源、互相尊重的世界。

Photo Credit： 學稔出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九