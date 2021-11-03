《我獨特，我珍貴》：林俊逸嘗盡人世滋味，表演工作的冷暖甘苦只有自己心裡知道

文：陳慧玲

嘗盡人世滋味，做出自己的選擇

相較於其他同學，林俊逸其實經歷過更多事，一方面，他看過大人世界裡那些光怪陸離，一方面頂著「明星」光環繼續上學念書。

林俊逸讀五專時就和同班同學的感情很好，畢業後大家仍緊密聯繫，持續關心、支持彼此。

他說自己是個早熟的孩子，很早就知道這個世界有差別待遇，不論是階級、性別或其他，但也因為這樣，他學會怎麼觀察人、觀察環境。

「老師告訴我們，語言不是你們的主修。你們的主修應該是人文科學，透過語言去學習所有和『人』相關的事，」這是林俊逸進文藻之後學到的第一課。

過去的經歷，讓他看過世界的人情世故，但當時他還不知道如何面對其中的複雜，而因緣際會進到了文藻，老師開宗明義的這一段話，為他打開了一扇與世界對話的窗戶。

在學校裡，老師也跟他們討論思辨能力的重要：「你一定要有獨立思考的能力，要知道人世疾苦，要嘗盡人世滋味，做出屬於自己的選擇。」這段話對於林俊逸的影響，一直延續到現在。

「我很感謝文藻給我這樣的環境，有很好的老師，還有一群後來成為我一輩子朋友的同學，因為他們，讓我沒因為『童星』經歷而迷失。我看過一些人，因為在成長時期沒有過好，日後很難度過人生中遭遇的困難。」

林俊逸口中「一輩子朋友」的文藻同班同學，儘管畢業後各有不同的發展，卻一直相互鼓勵。

直到現在，在即時通訊軟體的群組裡，他們仍然會持續關心彼此的近況，誰遇到了不如意的事，在群組裡喊一聲，大夥就會同仇敵愾的幫忙出主意，就像當年在學校裡一樣相互陪伴。

「我們這一班感情就是非常好，」這是林俊逸提到同學時最常說的一句話，同學的支持，幫助他克服許多挫折。

在畢業二十年後，林俊逸回到當年學生時期駐唱的高雄餐廳開個人演唱會，他的同學在現場聽他唱歌，哭得比誰都厲害。因為，他們都知道，這條路林俊逸有多堅持，走得有多認真，不只是林俊逸自己，那些日子，是他們這一群朋友的共同記憶。

文藻畢業之後，林俊逸順利插班考上淡江大學法文系，不過，他沒有念完。

大四上學期結束，林俊逸已經確定自己要繼續往表演方向發展。那麼，需要再花半年時間拿到這張文憑嗎？

抉擇的時候，林俊逸想到當年文藻老師說的「要有獨立思考的能力」。他發現，與其繼續花時間在自己已經會的事情上，更應該把時間放在自己真正相信並且追求的目標上。

確定一生要走的路

林俊逸在淡江大學念書的時候，加入合唱團、戲劇社。剛進入合唱團不久，他就有機會去台北愛樂合唱團試唱。這一唱，立刻被錄取成為正式團員，那時，大家都知道有一個聲音很好的新團員，但沒有人認識這是當年的五燈獎得主「林俊逸」。

也沒有人發現，這個聲音很好的新團員，居然不會看譜，這在台北愛樂合唱團，如此專業團隊裡，簡直是沒有人相信會發生的事。

談起這一段，林俊逸自己都忍不住笑說：「當時沒有人發現我不會看譜，我就被錄取了。然後，我被通知幾週後要參加一個大規模的合唱，演唱的曲目是很難的貝多芬第九號交響曲第四樂章〈歡樂頌〉，我花了三週學會看譜。這其實是很難的事，但我真的就做到了，而且還真的就在幾週後上台演出了。」

或許就像二○○六年，林俊逸接受當年五燈獎贊助單位田邊俱樂部刊物採訪時所說的：「我的信仰讓我相信，如果祂要你做一件事情，就會給予你成就那件事情所需要的能力。」

而大四的此時此刻，林俊逸相信，「表演」是他這一生要走的路，他也具備需要的能力。因此，即使只差一個學期就能畢業，他仍然決定放棄學業。

休學之後，林俊逸開始參與許多工作試鏡，也有更多時間去嘗試他想發展的不同形式表演，包括劇團演出、幫唱片公司錄試唱帶、去民歌餐廳唱歌。

開始有人發現他的聲音不錯，約他去聊聊發片的可能。但是，有才華的人一定會被看見，卻不見得能夠立刻一帆風順。

林俊逸雖然經常有機會被製作人與唱片公司約去見面，但聊完之後，卻都沒有下文。一直到後來他才發現，並不是他唱得不好，而是他的外型不符合那時候的潮流，當時市場需要的是偶像型歌手，而林俊逸顯然不是商業主流價值認同的類型。

努力蓄積更強能量

如今談起這一段過程，身為表演藝術工作者，被挑剔的不是專業，而是基本的外型條件，林俊逸沒有太多負面想法。他說：「工作試鏡被退貨是很常發生的事，而我相信自己是有天分的人，只是時間還沒有到。」

只是，這一段期間，林俊逸就是窮，很窮，窮到付不出房租、存款的餘額少到提不出錢來，他靠到處去慶功宴、殺青宴蹭飯吃。

即使投入表演工作不如想像中順遂，但林俊逸沒有放棄任何再試一次的機會。

「投入表演工作，是真的要付出一點代價，」雖然說得雲淡風輕，但其中冷暖甘苦，恐怕只有林俊逸心裡知道。

這樣的日子，林俊逸過了十年。這十年，他靠著唱試唱帶、唱合聲等工作，來維持基本的生活條件，有時候也會到補習班打工或接一些翻譯工作。但他花更多的時間參與劇場、音樂、幕後製作等工作，努力蓄積更強大的表演能量。

書籍介紹

本文摘錄自《我獨特，我珍貴：人文世代的競爭力》，天下文化出版

作者：彭漣漪、王怡棻、謝其濬、陳慧玲等

文藻 一所珍惜每個靈魂的學校

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Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航