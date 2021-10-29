我被威脅才協助犯罪的──「緊急避難」是受脅迫者的免死金牌嗎？

積欠六萬元債務的甲，在105年9月10日晚上被討債的Ａ、Ｂ、Ｃ找到，隨即被載到山區。Ａ、Ｂ、Ｃ將甲的眼睛矇住，以雨傘假裝成槍枝，抵住他的身體，對他說：「你現在是沒有被槍打過、不准報警，不然肚子會開花、欠沒多少錢很好商量、要抄信用卡號的話就好好配合。」

隔天，甲在自己工作的加油站裡面，抄錄了來加油客人的信用卡號，回報給Ａ、Ｂ、Ｃ，讓他們拿去盜刷。

Ａ、Ｂ、Ｃ被起訴強制罪，強制甲做了無義務的事情；但抄錄信用卡卡號的甲，也跟Ａ、Ｂ、Ｃ一起被起訴加重詐欺罪。

法庭上，甲抗辯自己是被脅迫，就詐欺取財罪部分，主張「緊急避難」。地院、高院都認為不構成，因為甲抄錄信用卡卡號的時間，已經是被押往山區的隔天，無法認為抄錄是當下唯一不得以的行為，因此無法主張緊急避難。案件上訴三審後，最高法院109年度台上字第5037號撤銷發回。

什麼是緊急避難？

刑法第24條第1項規定：因避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行為，不罰。但避難行為過當者，得減輕或免除其刑。

緊急避難，可以阻卻違法，但有下面幾個要件：

客觀上存有緊急之危難情狀：對於行為人或他人生命、身體、自由、財產法益存有緊急性的危難。 主觀上避難行為要出於救助意思：行為人認知到危難情狀而出於避難之意思。 避難行為具備必要性且符合利益權衡：必要性，是指為了達到避難目的而採取的有效手段，而且選擇損害最小的手段。符合利益權衡，必須把被救助跟被犧牲的法益比一比，被救助的法益具有優越性，並且符合手段跟目的的相當性。

如果同時符合這三個要件，構成緊急避難，不罰。如果只有符合第一跟第二個要件，欠缺第三個要件「必要性」跟「利益權衡」，並不能阻卻違法，但可以看有沒有構成避難過當，而可以減輕或免除其刑。

強制型緊急危難

最高法院109年度台上字第5037號刑事判決更提到：所謂「緊急」，除了迫在眼前的危難，還包括持續性的危難，即便危難不是迫在眼前，但隨時可以轉化成為實際損害（例如結構不安全而隨時有倒塌危險的房子）。

「強制型的緊急危難」，是指行為人客觀上有危難情狀，同時也是強制罪的受害人。判決又舉了一個例子：比如說黑道老大威脅證人，敢做出不利指證，就要斷他手腳，要求證人做偽證。

像這種情況，雖然有「持續性的緊急危難」，行為人也是出於救助的避難意思，但現代社會既然有治安跟司法機關，在個案的權衡時，通常難以認為違法行為符合必要性跟手段相當性，不能主張緊急避難的阻卻違法。

但如果符合過當避難時，應該視個案事實的罪責程度，來寬恕或減輕罪責。

本案的情況

在這個案件中，甲在前一天晚上被抓去山區、矇住雙眼，他以為被槍枝抵住身體，又被威脅「沒有被槍打過、肚子會開花」等危及生命、身體的事情，雖然他抄錄信用卡號時已經被釋放，但這樣的強暴脅迫是否已造成甲的生命、身體安全處於「持續性的危難狀態」？而屬緊急之危難？

甲是為了避免「被槍打、肚子開花」，因此屈服抄錄信用卡卡號，雖然Ａ告訴他可以用來償還欠款，但甲的主觀上是不是仍然出於救助他自己的生命、身體的避難意思。

也就是說，即便甲在前一天晚上被釋放後可以報警尋求保護，他抄錄信用卡給討債的人，並不是客觀上必要，而且不符合利益權衡，無法構成緊急避難。但客觀上有緊急避難、主觀上有避難意思，符合上面提到的第一跟第二個要件。有沒有「過當避難」規定的適用，而可以寬恕或減輕罪責？

最高法院認為這部分需要再討論說明，以調查未盡、理由不備作為理由，發回二審。

本文經一起讀判決授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航