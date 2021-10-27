2021/10/27,
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足球賽開幕竟需50名學生抬轎遊行？泰國朱大學生會主張取消「傳統」 引批評

足球賽開幕竟需50名學生抬轎遊行？泰國朱大學生會主張取消「傳統」 引批評
拉瑪五世雕像。Photo Credit：shutterstock/達志影像

我們想讓你知道的是

泰國朱拉隆功大學和法政大學每年的校際足球賽的開幕式，是由50多名學生抬著有王冕（Phra Kieo）在上面的平台遊行，平台上會坐著面貌姣好的男女學生。由於朱大學生會認為此儀式象徵了威權主義文化，也是階級不平等的象徵，因此決定取消。

（中央社）泰國朱拉隆功大學學生會近日宣布他們主張取消一項有多年傳統的王冕遊行儀式，因為儀式象徵了威權主義和階級不平等，聲明一出引發兩極化反應，有人支持，有人批評他們破壞傳統。

泰國第一學府朱拉隆功大學（Chulalongkorn University ）和法政大學（Thammasat Univerity）每年的校際足球賽是兩校的大事，由兩校的校友會輪流主辦，這項比賽可以追溯到1934年，具有悠久的歷史傳統。

而每年比賽開幕式會由50多名學生抬著有王冕（Phra Kieo）在上面的平台遊行，平台上會坐著面貌姣好的男女學生，是這項比賽中知名的儀式。

根據朱拉隆功大學的網頁說明，王冕傳統上是王子或公主頭戴的冠，朱拉隆功大學創辦人、泰王拉瑪五世（King Rama V）朱拉隆功選擇王冕作為他個人的標誌，拉瑪五世創立了文官學院（Civil Service College），泰王拉瑪六世（King Rama VI）後來將文官學院更名為朱拉隆功大學，並選擇王冕作為朱拉隆功大學的校徽，以紀念拉瑪五世。

近2年因為疫情因素，兩校的足球賽不斷延期，朱拉隆功大學學生會10月23日突然發布公告指出，學生會以29比0的票數通過取消這項儀式，公告提到，王冕儀式象徵了威權主義文化，也是階級不平等的象徵。

10月23日正好是朱拉隆功大學創辦人、泰王拉瑪五世朱拉隆功逝世的日子，學生會發布這項聲明後引發兩極化反應，許多網友湧入學生會的社群媒體表示支持之意，但同時也引來不少批評聲浪。

朱拉隆功大學校友會隨後在10月25日發布聲明表示王冕儀式會繼續舉辦，儀式代表的是對學校創辦人的感激之意。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，藝術家同時也是朱大校友的文（Win Lyovarin）指出，王冕儀式並不是不公平的象徵，而是學校、學生和拉瑪五世之間的連結，王冕代表的是學校創辦人、知識和感激之情；前憲法法院法官佳朗（Jaran Pukditanakul）表示，他贊同要做出改變，傳統可以在新環境中被調整，但不應該是直接否決一切。

朱大學生會會長秦聯丰（Netiwit Chotiphatphaisal）告訴網路媒體泰詢問者（Thai Enquirer），網路上有許多抹黑學生會的文章，指控學生會想要廢除王冕校徽，但學生會所說的不平等是儀式過程中的不平等現象，和校徽本身無關，而如果比賽主辦單位想要繼續舉行王冕儀式，他們只要找到願意參加的學生就可以繼續舉辦。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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