加密貨幣相較於傳統法幣與電子支付有五大特性，可望成為金融服務業交易新趨勢

文： Chris Tsai

加密貨幣是什麼？

加密貨幣（Cryptocurrency）是種電子交易媒介，能自由流通在網路世界之中，為了確保交易的安全性，其防偽與流通方式是使用密碼學原理，並以區塊鏈為核心技術。

然而，加密貨幣不同於平常由政府所發行的法定貨幣，它無須透過政府或機構的監管，且根據歐洲銀行業管理局（EBA）的定義，加密貨幣是一種以數位型態呈現的價值代表，也就是說加密貨幣可以跟地球上任何一個人，以數位方式交換價值，是一種可自由移動的資產，類似實際交換現金一樣。

2009年初，中本聰發布了比特幣軟體，他創造了採用區塊鏈技術的第一款加密貨幣，而許多人認為是因為主權國家時常超額發行貨幣，以及對貨幣政策過度干預，才造就了比特幣的誕生，不過中本聰在論文有寫道，他的初衷是希望比特幣可以成為在全球自由流動、不受政府監管的數位貨幣，並無批評、反抗之意，但比特幣的問世，無疑對金融市場帶來不小的震撼，加密貨幣時代也就此蓬勃展開。

比特幣是現今最廣為人知的加密貨幣，任何人皆可參與交易活動，且為避免通貨膨脹的問題，目前比特幣的協定數量上限為2100萬個，但由於比特幣區塊鏈在一定時間內，能接受的交易量相當有限，每十分鐘最多能接受約2500筆交易，交易手續費也會隨著比特幣交易量而大幅波動。

加密貨幣的特性

與傳統法定貨幣與電子支付工具相比，加密貨幣有以下五點特性：

1. 去中心化

去中心化是加密貨幣最重要的特性，每筆交易不需要經過銀行、電子支付平台等第三方機構，任何人只要擁有能網路連線的數位裝置，便可進行交易，優點在於權力相當分散，不受擁有極大實權的國家或機構影響。

2. 稀缺性

由於2008年金融海嘯導致全球金融體系集體崩盤，為解救低迷不振的經濟現況，多國採取貨幣寬鬆政策，但也造成嚴重的貨幣貶值問題，中本聰於2008年10月底發表《比特幣：對等網路電子現金系統》白皮書，想避免再有金融海嘯的情況發生。

為了有效改善貨幣貶值的問題，加密貨幣的發行與一般法定貨幣製造過程不同，它是受到基礎演算法控制，每小時都會以遞減的速度產出新的加密貨幣，比特幣則是為了防止供給過剩，在2140年會達到2100萬顆的總量上限，但沒想到比特幣受到資本市場的追捧，導致稀缺性更突出。

3. 匿名性

有別於銀行開戶須提供雙證件驗證身份，每個加密貨幣錢包（帳戶）都是由一串代碼組成，以確保高度匿名性，不過也因為不具個人識別資訊，不能調取信用紀錄、居住地址與消費習慣，有心人士會使用加密貨幣進行非法危險活動，因此大部分國家對於加密貨幣支付持保留態度，並有相關法律嚴格規範。

4. 交易不可逆

與以往理解的實體或電子交易不同，加密貨幣的交易存在不可逆的性質，其原因在於加密貨幣的去中心化特性，並沒有銀行或第三方可以協助退款事宜，所以完成的加密貨幣交易是無法進行回溯的。

5. 交易透明公開

每一筆加密貨幣交易，都會被公開記錄在對應的區塊鏈之中，任何人都可以透過區塊鏈分類帳本來判斷某個錢包有多少資產，也能利用交易平台得知歷史價格走勢、每日成交價量等基本資訊，但無法知道加密貨幣持有者的個人資料。



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加密貨幣支付趨勢

根據資誠聯合會計師事務所於2021年5月底發布的《金融業支付未來趨勢報告》指出，在新冠疫情的催化之下，金融服務業正處於關鍵的轉型過程，消費者為了降低接觸感染的機會，避免使用紙鈔、零錢消費，讓電子支付成為金融服務業轉型的核心，並預計從2020年到2025年，全球無現金交易量將成長80％以上，以亞太地區成長最為劇烈。

知名線上支付服務業者PayPal早在去年底便開放用戶持有與買賣多款加密貨幣，並於今年三月開始支援美國市場以加密貨幣付款，八月底則開放英國用戶進行買賣，不過尚未發展付款功能。

兩大發卡組織VISA與MasterCard也都推出加密貨幣相關的信用卡，且VISA在今年七月宣布，已和超過50家加密貨幣公司合作，容許用戶透過VISA信用卡輕鬆使用加密貨幣交易，這意味著不支援加密貨幣的商家，也能透過VISA信用卡接受顧客以加密貨幣進行交易。

特斯拉也曾在今年三月短暫開放加密貨幣付款，不過在五月時，以能源消耗為由暫停此服務，不過特斯拉執行長馬斯克表示，若加密貨幣支付趨勢持續發燒，特斯拉會考慮重啟加密貨幣付款機制。

加密貨幣的出現，對於傳統支付系統無疑是場革命，突如其來的疫情也對人們的生活與工作型態進行重塑，加密貨幣近來也受到主流關注，相信未來不只金融業會因應這樣的市場趨勢，數位貨幣也能為全球各種商業模式帶來前所未有的貢獻。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航