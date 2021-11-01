2021/11/01,
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「要未來一千年，沒有中國人膽敢斜視德國人」——八國聯軍在德國

「要未來一千年，沒有中國人膽敢斜視德國人」——八國聯軍在德國
圖片由作者提供／Boxeraufstand 1900

我們想讓你知道的是

德王威廉二世向清國報復，在出征前，他在北部港口不來梅哈芬發表了有名的「匈人演講」，以第五世紀稱霸歐洲的匈人皇帝激勵德軍，不要對敵人留情，「要讓未來的一千年，沒有一個中國人膽敢斜視德國人」。

在德國西部北威州的明斯特，有一條克林德街（Kettelerstraße），紀念被清朝團練兵刺殺的德意志帝國駐華公使克林德（Freiherr Clemens August von Ketteler）。

這個德國西部城市的居民，包括《Easy German》的Cari家族，多不知道八國聯軍和義和團，但克林德這個家族，是當地的望族。而這位被殺的外交官，正在當地長大。後來被派往北京當德國駐大清大使。克林德被殺，正值義和團扶清滅洋運動之時。一天前，總理衙門（清政府外交部）知會各國使節需於24小時內離開，但使節們以路途沒保障為由，要求押後限期，並限清政府在次日上午九時前答覆。就在次日上午，克林德沒帶衛兵，只與翻譯往總理衙門交涉的路上，遇到暗殺。

據史學家Sterling Seagrave所述，克林德在一周前曾在使館街毆打一名中國人，之後在他的車子裡找到一名男孩，然後也打傷他。克林德再把男孩囚禁在德國大使館，及後更射殺他。兩天後，這名德國公使再領德軍攻擊附近的義和團，七人被殺。這些事或成了克林德被殺的導火線。

克林德遇害後，德王威廉二世要向清國報復，派遣二萬人大軍遠征中國。在出征前，他在北部港口不來梅哈芬發表了有名的「匈人演講」，以第五世紀稱霸歐洲的匈人皇帝激勵德軍，不要對敵人留情，「要讓未來的一千年，沒有一個中國人膽敢斜視德國人」。這篇演講，在現代德國被視為種族和霸權主義，特別是在二戰後，更是政治不正確。

明斯特市政府的網站，有介紹克林德街的歷史，並提到八國聯軍。它提到德意志帝國和歐美日多國想殖民中國，因而引起中國人反抗。其中義和團是其一，他們最初是反對基督教傳教士，後來變成反對一切外國勢力，並攻擊外國人和使館；八國聯軍則有眾多暴行，包括搶掠北京、燒村，以及強暴和殺害過千名中國人。可見明斯特政府不視其為「正義之師」。德軍入城時高舉的德意志帝國旗，現在還被右翼分子使用，在之前反戴口罩和封城示威中亦有用過。

今天來自中國、住在明市的愛國同胞，不知會否繞路走，拒絕走入這條紀念帝國主義分子的街道？觀乎Google地圖，不見一家中式外賣店，或許中國人都很有骨氣，抵讚。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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