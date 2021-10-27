中國缺煤、缺電又缺柴油，大型車輛、艦船面臨停擺，國際海運雪上加霜

近日中國頻傳能源問題，除了缺煤、缺電力以外，中國目前還傳出「全國性柴油緊缺」，其境內民眾反應柴油車均面臨「加油難」的窘況，大型車輛、艦船可能面臨停擺的情況。專家表示由於歐美能源持續緊繃、中國「能耗雙控」的情況下，當前柴油短缺現象，恐怕還會持續數個月。

除缺電、缺煤 中國還缺柴油 多地加油站限量加油

中國大宗商品數據商《生意社》調查顯示，10月份中國境內成品油價格暴漲，國內92汽油價格漲幅高達17.11%；柴油價格為19.07%。

生意社強調，一方面是國際原油價格的大幅走揚，二來是能耗雙控的影響，導致油品供應下滑，造成中國部分地區缺油嚴重，又加上經濟復甦需求增加，油價格大幅上漲。

其中，進入中國「金九銀十」（下半年消費旺季），工程基建等行業積極趕工、物流運輸行業活躍下，柴油需求持續看好。河北石家莊一名卡車銷售人員告訴《財新網》，柴油卡車整車加滿約需1000升，但現在加油站柴油限加100升。

研調機構金聯創成品油高級分析師徐朋表示，9月以來，由於中國大範圍「限電」，很多業主為了能按時交付訂單，自行以柴油發電，導致柴油的需求突然意外增加。

生意社成品油分析師陳玲認為，目前油市整體基調利好居多，在基本面和預期的支撐下，短期內油價仍將維持偏強運作。

《關鍵評論網》訪談台灣中油業內人士指出，10月國際原油價格持續上漲，未來油價將持續在高檔徘徊。他說：「冬天來臨，各類能源的需求都會拉上來，尤其中國限電、歐美天然氣危機，都會讓價格下不來」。

Fujitomi Securities分析師Toshitaka Tazawa指出，原油需求從疫情中復甦之際，全球供應仍然緊張，看漲情緒將繼續支撐油價上漲。

西德州原油（WTI）於10月22日上漲1.5%，盤中創2014年以來最高價84.2美元，而另一指標金融商品，布蘭特原油（BRENT）則在上週五上漲1.1%，仍持續上漲。

中國將迅速行動起來 避免柴油引發能源危機

《彭博社》報導強調，中國各大業者煉油企業競相採取行動，避免另外一種關鍵燃料，導致到供不應求程度，已經影響到經濟活動的大宗商品清單中。

中國民眾告訴中國媒體《自由亞洲電台》：「柴油主要用於大型車輛、船艦，很多汽車也改用柴油，柴油的用途比汽油更廣泛」。他指出，這個時候柴油緊缺，對生活影響肯定是巨大的。特別是到了冬季，很多大型物資無法運輸。

中國時事評論人畢鑫認為，中國每次一到能源危機時，優先考慮滿足軍方的需要，而不是民用。在滿足軍需之後，才會分配到民間。這也意味著中國民間的缺柴油風潮將會持續下去。

軍備原油需求滿足後，依序還有重型卡車，農用機等使用。他說：「在國際海運貨運方面佔比較大，我感覺中美貿易可能會恢復。貨船都加滿油，準備（與美國）貿易合作。」

受訪的台灣中油業內人士指出，台灣感受不出來油價上漲，主要是因為「亞鄰最低價」政策影響。目前國際油價正在突破新高，只要供給面（OPEC+）沒有提高產量，很有可能再度創高。

他說，柴油某一方面也能代表海運狀況，因為船舶的大多柴油發動機，意味著中國在海運上又多了更多不確定因素，而今年冬天若更加寒冷嚴峻，會擴大民眾對柴油的使用，供給不變情況下，將導致市場進一步失衡。

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核稿編輯：翁世航