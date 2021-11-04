《進擊的行為科學》：城市中充滿了荷馬——「潛意識聯想」如何影響我們的購買方式？

文：理察・查塔威（Richard Chataway）

【潛意識聯想的重要性：了解人們在網路上和實體商店中購物的原因】

潛意識聯想為何重要？

此刻你可能在想：如果人類大部分的行為，都是受到潛意識的因素所影響，而這類影響無法透過與人交談而得知，為什麼我們還要對客戶進行研究？試管精神不就是一直做實驗，看哪些事物在真實情境中有效而已嗎？

這是一個非常好的問題。如前所述，Google和亞馬遜等公司都是這樣做。然而，這些企業具有一些先天的優勢，例如多達數十億個有關實際行為的可靠資料，以及相對簡單且同質性高的產品。到頭來，每個人使用Google和亞馬遜的經驗都大同小異：輸入搜尋，然後獲得一堆結果，而這些結果可能（或可能不會）吸引你點擊或購買。

舉例而言，洗髮精等快速消費品（FMCG）的品牌，就沒有這種福利。這類產品可以在許多實體零售店、網站和情境進行販售，而且可以具有許多不同的組合、功能和系列。同理，例如報價軟體等企業對企業（B2B）產品，可能會經由許多供應商、仲介和管道，賣給許多種類的企業。

許多變數會影響購買這類品牌的決策，有些是有意識的，有些則是無意識的。此外，每一次做決定的情境都會有所不同。他們是為自己，還是為家人買洗髮精？對方的企業是小型的獨資經營，還是對方準備為數千名員工購買軟體？在進行測試或觀察時，很難單獨控制這些變數。

在這些情況下，由於涉及的管道和變數很多，因此在真實情境中進行測試會非常複雜且昂貴。所以，在為新的產品、服務設計和其他重要投資做決定之前，即使只是決定要對哪些事物進行測試，也必須先了解實際上是哪些因素影響了購買的決定，否則就只是依靠臆測在行事。

與人工智慧和機器學習工具的情況一樣，如果想要讓預測機器更厲害，就需要更好的訓練資料。前一章提到，直接詢問客戶所獲得的資料，通常只能解釋有意識的系統二決策。眾所皆知，大部分的購買決策，實際上是由許多潛意識的聯想所驅動。企業該如何得知客戶在做決定時腦中在想什麼，並降低推出新產品和服務時的風險？

潛意識聯想如何影響我們的購買方式？

幸運的是，由於行為科學和科技不斷進步，因此我們現在能夠更清楚理解會在潛意識中影響決策的驅力，並因此習得影響他人行為的能力。

下一章將提到這些新科技和方法的一些示例。這些例子證明，只要再現出決策時的真實情境，並複製出客戶在做出購買決策時所經歷的思維過程，就可以發掘出隱藏的影響因素，而且這些因素無法透過詢問客人就找出來。

首先，我們必須知道根據行為科學的研究發現，我們應該要如何看待客戶。換言之，民眾通常如何及為何會選擇購買某些產品和服務，而不是其他選擇。

這裡有一個快速的實驗可以證明這一點。你是否曾經去過一個你不懂（或略懂的）語言的國家，然後必須去那裡的超市買東西？這很困難，對吧？當我們不認得任何品牌，也看不懂產品描述時，就會失去決策時的重要參考依據，因此幾乎不可能知道該買哪個東西才能滿足需求。在Google翻譯發明之前，你可能必須搖動包裝盒、往裡面偷看，或是用鼻子聞聞看，才能夠確保買到的是糖而不是鹽（反之亦然）。

當我與《到底哪裡出錯了》的作者伊恩．普里查德對談時，我們聊到了第一次搬到澳洲時的故事（伊恩來自蘇格蘭亞伯丁）。即使是看得懂的語言，購買正確的產品也非常困難，通常必須不斷在錯誤中嘗試，或靠社會認同來解決。

普里查德說：「我老婆曾經派我去買洗衣粉。我到超市後，整個嚇傻了。我不知道該怎麼辦。我從來沒聽過這些牌子。於是我心想『我要在這裡等一下，看別人買了什麼，我再跟著買』。」

在英國，只要一走進超市，就會立刻接收到大量訊息和符號，試圖影響消費者的決策。這些訊息包括品牌名稱、產品走道說明等，就連簡單的顏色都會有所暗示（例如標示出超市的自有品牌等）。如果這些資訊吸引了我們的注意，並引發了正確的聯想，我們就很有可能購買。

這些聯想大部分都是潛意識的，因此若能了解這些聯想，就可以在事業上影響或改變它們。比較容易浮上心頭，或是心智上容易獲得的訊息，影響力就會比較高（尤其是對於更本能的系統一決策來說）。

本書的下一部分將提到，行為科學和市場行銷學的研究已經證實，提升品牌聯想性是行銷的最主要目的。但這不是建立品牌聯想的唯一方法。你必須了解影響購買決策的心智結構（或不同決策標準的優先次序），才能知道要在哪些地方集中火力。

可想而知，我們在職場和家裡都一樣缺乏理性

你可能會認為可口可樂或蘋果等知名的品牌也是如此。這些品牌多年來花費了數十億美元，為它們的產品建立了強大的潛意識聯想。

若你從事的是B2B領域，或者擁有全新而鮮為人知的小眾產品，你可能會認為你的產品與那些品牌沒有任何關聯，或是認為購買決策主要受到功利且系統二的因素所支配，例如相對價格（與類似產品相較之下有多貴）、感知價值（以該價格所獲得的價值）或產品主要功能。然而，你真的確定這些決策比較接近史巴克，而不是荷馬？

如果你的職務需要向其他企業進行推銷，你可能也會認為，以更理性且線性的方式行銷會更有效，因為你面對的客戶會比較理性，並認為由於企業中的決策者是企業的代表，花的不是自己的錢，因此必須基於更客觀的系統二標準做決定。

然而，證據再次顯示，事實並非如此。畢竟大部分的採購決定，仍然是由人類所做出的選擇。由企業執行委員會公司（CEB，現為顧能集團）與Google共同進行的一項研究顯示，在橫跨36個品牌及7個部門的3000名B2B決策者中，個人價值（即專業性、社會性、情感性和自我形象利益）的重要性是商業價值（即功能性利益和業務成果）的兩倍。

該研究在結論中表示：「在B2B採購上，情緒不只很重要，而且比邏輯和理性更重要。這項發現可以讓行銷人員著眼於一個潛在的機會，圍繞個人價值重新定位品牌。」

鄧肯．史密斯也同意這點。他認為：「當我們在一個普遍被認為更理性的產業中工作時，例如B2B而不是B2C產業，大家總因為我們是在職場上而不是在家裡做決定，就因此認為我們不會犯下一般人類會犯的錯。這其實是非常荒謬的想法。藥師或醫生也一樣。我們做過很多非常昂貴的研究，就只是因為有人想問腫瘤科醫生，藍色是否比黃色更顯眼。但這不是腫瘤學家的問題。這是人類的問題。」

城市中充滿了荷馬

Turtl公司非常了解這一點。這間新創公司利用行為科學和心理學方面的知識，讓商業出版品脫胎換骨。Turtl會將企業中冗長、乏味且沒有人讀的紙本文件，轉換成更容易分享及付諸行動的線上文件。這個平台會蒐集誰正在閱讀什麼內容，以及讀者關心的章節和主題等資料，客戶包括思科（Cisco）、安聯（Allianz）與《經濟學人》（The Economist）等公司。Turtl的企業使命是「消滅PDF檔案」。

Turtl的創辦人尼克．梅森表示：「我們的工作，是鼓勵人們重新看待閱讀和讀者。不是每個人都希望閱讀所有內容，也不是每個人都希望以同樣的順序閱讀所有內容。我們為閱讀內容、閱讀時間和閱讀機會提供了更多選擇，滿足讀者對於閱讀的內在動機。」

「許多客戶會向我們反映：『我好喜歡這種格式，我真的很喜歡這樣閱讀。』一直以來，B2B中都有一個現象，就是當你穿上西裝時，別人就會覺得你很嚴肅，而且突然間你將不再是人類，而是變成了一台機器。但我們想要告訴大家，事實不是如此，而且實際上反而更容易受到情緒影響。我們所做的，就只是試著利用視覺、動畫和過場等技術和呈現方式來幫助人們，讓他們獲得比平常在公司讀到的東西更精美一點的版本。」

即使決策會像在金融市場一樣牽涉到大筆金額，人類也同樣會有不理性、事後合理化和情緒化的問題。荷馬既是核電廠員工，也是城市中的每一位上班族。

顧問諮詢網站Mindmafia.com和顧問公司Behave London的創辦人漢娜．路易士（Hannah Lewis）向我介紹了一個計畫，內容是關於大型金融機構的財務受託人不願在決策中，納入環保、社會和公司治理等永續投資（ESG）元素的原因。除了參考別人的說法，她還進行了更深入研究，最後發現了更豐富且更真實的資訊來源。

路易士表示：「他們不願意進行永續投資的理由，完全是出於財政因素。他們會說『那沒有證據』、『這只是一時流行』等。我們以此為基礎進行了測試，分別提供和不提供相關資訊。我們最後發現，雖然整個產業都在使用ESG這個標準的稱呼，但還是有25％的受託人根本不知道這個縮寫的意思。他們不同意進行永續投資的原因，其實是因為他們不想承認自己無知。」

人類就算在商業情境中，也會和一般生活情境中一樣，像荷馬般情緒化且不理性，甚至更嚴重。本書的上一部分提到過，這會對我們在工作場所中的行為造成影響。當我們在為企業進行採購決策時，捷思法和偏誤會使我們以行為確保能夠將聲譽和財務上的風險降到最低（即規避損失）。

業務決策涉及相當大的個人和專業風險，因此在某種程度上，我們會盡可能降低災難發生的可能性。若只是買錯洗髮精的品牌，幾乎沒有後果可言。但是若做出錯誤的商業決策，則可能會失去工作、收入和房產。風險如此之高，難怪商業決策會是一種感性而非理性的決定。

國際商業機器公司（IBM）有一個用了很久的廣告標語「沒有人會因為購買IBM產品而被解僱」，這個標語巧妙抓住了企業採購的損失規避心理。

我也可以無恥地把這句話改成有關消費者研究的版本：「沒有人會因為詢問其他人的想法而被解僱。」

把重心放在追求滿意的人，而非追求完美的人身上

無論在企業或任何地方，每當我們面臨多種選擇時（由於我們的短期記憶力，因此通常會有六種以上可供選擇），就會和大部分購物選擇一樣受到選擇悖論所影響。當我們在外國超市時，由於沒辦法從上千個選項中縮小選擇的範圍，因此不可能做出任何選擇，因為造成災難的風險會很高（例如想買鹽卻買到糖）。即使我們具有能夠縮小選擇範圍的知識和聯想，我們在大部分決策中，還是會在潛意識中以快速而輕鬆的方式尋找夠好的商品。

理查．尚頓表示：「如果有人在洗髮精的走道上花了一個小時分析價格和預期效用，你可能會認為那個人是瘋子。最明智的做法，就是買最受歡迎的、在電視上看到過的，或是在腦海中浮現的那個產品。因為如果你買最受歡迎的品牌，雖然可能不是客觀上最完美的選擇，但也不太可能會差到哪裡去。」

「許多行為科學和社會心理學研究都顯示，人類在選擇時的目標，通常不是要最大化潛在利益，而是要將風險降到最低。」

另一個與客戶相關的發現是，若某個產品或服務能夠讓選擇的過程變得輕鬆，就會讓客戶變得更忠誠。這點和本書第二部分中談到的尖牙公司的做法不謀而合。舉例而言，自從史瓦茲的《選擇的悖論》問世以來，網路上開始出現大量例如comparethemarket、uSwitch和GoCompare等聚合網站。這些比價網站讓使用者能夠根據價格、產品特徵和利益等簡單（實用）的排序方式，在銀行、保險、日用品和旅遊等商品類別中以更客觀的系統二標準做出夠好的選擇。

在英國，這類網站的成長非常驚人，從15年前完全不存在，到現在 Moneysupermarket的價值已經超過10億英鎊。這些網站除了廣告本身很有趣之外，人們似乎也非常信賴這些網站，覺得它們是消費者的好夥伴，並且讓複雜的現代生活變得更簡單了。像是金融服務公司，就很難像comparethemarket.com那樣，以可愛的俄羅斯貓鼬激起民眾的好感。

一旦像這樣以低利率和低知識的決策購買商品後，只要這些商品沒有太差，大部分人通常會樂意持續購買既有的產品或服務。舉例而言，英國人對某間銀行忠誠的時間，平均比他們的婚姻更長。我們的慣性偏誤（因損失規避和根深蒂固的習慣而產生）會讓我們難以改變行為，這也是許多新產品失敗的原因。

相較之下，若某人對某個領域所擁有的專業知識和興趣越多，就越可能想要追求完美，而且會想要更多選擇（而不是更少選擇）。在前述的果醬實驗中，這在果醬專家之間起了相反的效果，因為他們會想要越多選擇越好。追求完美的人會傾向於貨比三家，因為他們會積極尋找最佳選擇。但矛盾的是，這表示他們的長期價值較低，因為一旦有人提供更好的產品或服務，他們就會再次變心。

問題是，安排推出哪些產品種類或服務項目的人，很可能是該領域的專家，因此會假設大部分消費者都和他一樣想要許多選擇。

例如在我家附近的電器行中，貨架上擺滿了各種烤麵包機。不同顏色、品牌、尺寸和價格，總共超過20種選擇。之所以會有這麼多選擇，是因為零售業者具有專業知識，知道這些產品之間的差別，因此認為這樣會增加消費者找到喜歡的商品的機會。

但是我和大部分客戶一樣，不是烤麵包機的專家。我只想要一台符合簡單標準的烤麵包機：能夠在不把房子燒掉的情況下把麵包烤好。在這種情況下買烤麵包機是一個難題，因此我很可能會離開商店，然後上網買下亞馬遜的熱門推薦款。烤麵包機和大部分商品一樣，追求滿意的人會多於追求完美的人。

因此，企業應該專注於研究如何影響只追求滿意的人，而不是追求完美者的購買選擇。追求滿意者可能只是認為你的品牌夠好。你的商品只是在認知上比較容易買到，而不是在客觀上比競爭對手的品質更好。然而，追求滿意的人數較多，而且若你的事業越成功，他們也會越忠誠。

而且，長期來說，這兩個因素都會讓你的生意更有利可圖。

幫客戶做出簡單且夠好的決定

當客戶在選擇要買哪個商品時，做決策時的情境會受到一些無意識因素所影響。中立的選擇設計並不存在。光是做簡單的選擇，就會引發許多我們沒有意識到的系統一偏誤和捷思法。

從事行為科學事業，代表能夠了解：客戶的購買決策，取決於產品或服務的無意識（和有意識）的聯想。若某個商品能夠在認知上最容易買到，並且能夠將錯誤選擇的感知風險降到最低，就更有可能被購買（無論是追求完美還是追求滿意者）。目前已知在大部分情況下，客戶非常樂於成為追求滿意者並選擇夠好的選項，因為大部分人只有在極少數情況下，才會願意花時間做出最好的選擇。

由於現在每種商品都有太多選擇，意味著實在不值得耗費這麼多心力去比較。

大部分消費者真正渴望的，其實是更簡單的選擇。例如我們以前的一位客戶（一間領先的全國性報紙）曾經在網站上提供超過120種不同的訂閱方案。當我們把數量減少到八種時，他們的銷售額成長了近5％。

追求完美必須消耗認知心力，但因為人類不喜歡動腦，因此會盡可能避免這麼做。最後，我們最常購買的，就是具有最高心智顯著性，且能夠滿足關鍵標準（無論是理性還是感性標準）的產品。

伊恩．普里查德在他的著作《到底哪裡出錯了》中，簡要總結了從行為科學看待購買行為的見解，以及這些見解對於行銷的啟示：「我們所面對的消費者，不會花太多時間挑選品牌、購物前幾乎不會進行任何評估，就連他們使用和喜歡的品牌在他們日常生活中的其他事情面前，也都只是微不足道的瑣事。」

「人類實際上的購買行為不是關心、討論或參與，而是減少複雜性、減少選項，並做出更容易且夠好的決定。」

「我們的工作就只是讓品牌受到關注，在適當的時候被想起來，然後被消費者購買。」

根據這些關於購物決策的研究所得，我們需要新的方法來理解到底怎麼做才能讓民眾關注和記住品牌和產品，以及與這些決策相關的心智結構（即決策標準）。這些就是下一章的主題。

書籍介紹

本文摘錄自《進擊的行為科學：更適配的決策，來自更深刻的人性測量》，大寫出版

作者：理察・查塔威（Richard Chataway）

譯者：廖崇佑

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以「試管精神」實證市場，企業在行為科學時代必備的商業邏輯

所有最具創意的公司都有一個共同之處，就是每年會進行大量實驗。光是2016年，直覺軟體公司（Intuit）就進行了一千三百次實驗、寶僑家品（P&G）七千至一萬次、Google七千次、亞馬遜兩千次，Netflix一千次。這些實驗大多以失敗收場，但依舊為進步帶來了貢獻。然而，成功的實驗也可能像亞馬遜付費會員制度一樣，產生被納西姆．尼可拉斯．塔雷伯（Nicholas Nassim Taleb）稱為「黑天鵝效應」的結果，不只彌補了其他失敗的實驗，還為公司帶來莫大的收益。

這些企業用來測試理論的，是根據使用者行為所得到的實際資料，而不是直覺或猜測：

與百視達出租店（Blockbuster）等競爭對手相比，Netflix為何會有轉型成串流服務供應商的遠見並提供遠超過其他串流服務的體驗？

當Google的低認知負荷的介面開始吸引使用者前來，他們如何得知該怎麼呈現搜尋結果，讓使用者不斷回頭使用呢？為什麼臉書能夠發明出「按讚」的按鈕、動態時報和標記其他使用者等創新的功能？同理，為何亞馬遜知道推薦商品和「一鍵購買」會有效？

最重要的是，為什麼這幾間公司能夠獲得這些洞見，其他公司沒辦法？我們可以從中學到什麼，為自己的事業提供更好的服務及體驗？

行為科學讓我們知道，人類行為通常是不理性的、受到捷思法和偏誤所驅動，並且非常容易受到做決策的情境所影響。因此，人類行為的副作用之一，就是意料之外的狀況經常會發生。根據不同的情境，最有效的偏誤也會不同。

唯有透過實驗，才能確定最有效的方法。這就是為什麼這些公司非常重視成長型思維，鼓勵員工進行測試、學習和實驗。

無論是商業活動中的哪一個角色，組織領導者、員工、客戶，都跟行為科學密切相關。運用行為科學調整行為模式，讓企業員工快樂有動力、提供的產品或服務簡單好用、品牌及行銷方式能讓顧客願意下單，這樣的企業一定是個成功、穩定獲利且領導市場的事業。

企業唯有能夠「影響他人行為」，才能立足於市場中，甚至為社會帶來正面影響。

然而，許多企業所做的決定，卻經常與關於人們如何及為何做出某些行為的最新科學證據相悖。更糟的是，很多企業沒有想過要試著改變行為，而是只改變感知或態度，並誤以為行為會因此而出現改變。

好消息是，近50年以來，我們比過去5,000年還要更清楚理解人類的行為模式。這本書顯示了行為科學如何徹底改變我們對於人類真正思考方式的理解，以及如何運用行為科學影響行為並獲得競爭優勢。

作者理察・查塔威是顧問公司BVA集團輕推小組的成員，專長是改變他人行為，從政府政策到企業營銷，他都以行為科學實踐者的身分，提供各種實用方法，幫助政府或企業解決許多棘手敏感的問題。

為了讓企業妥善利用行為科學，以成長型思維面對事業上的挑戰，需要不斷透過實驗性方式，認識一些驅動人類行為的因素，再把這些因素融入組織文化中。而這樣的實驗性方式，理察・查塔威稱之為「試管精神」。

在本書中，我們將看到認識行為科學並應用試管精神如何在事業的關鍵帶來收益，以及一些龍頭企業如何有效運用行為科學的知識。

實驗性方法事實上是在培養創意，如果試管精神成為習慣，持續測試、學習、提出新的假設，創新價值也會融入企業中。

事實上，當代企業的崛起就與試管精神深植企業文化密切相關，使用數位科技不僅讓學習試管精神變得更容易，也是事業成功的必要條件。但不只是數位世界而已。以行為資料為基礎進行測試、學習和改良，可以在各種商業情境中用來提供更好的體驗。

透過介紹此新興領域中的思想家與實踐者，並分享許多真實案例，作者向讀者介紹了會在潛意識中影響顧客、員工與領導人的因素、偏見與謬誤，並說明如何以符合道德標準的方式，運用行為科學的知識達到以下目標：

認識行為科學新興領域中的思想家與實踐者，以及他們的關鍵洞見。

真實案例識別那些在潛意識中影響顧客、員工與領導人的動機、偏見與謬誤。

運用行為科學的知識達到重要目標：成功吸引並留住客戶、推動真正且歷久不衰的創新、改變職場生態，讓員工和團隊更投入！

在逐漸邁向自動化和人工智慧的新世界中如何脫穎而出？

Photo Credit: 大寫出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九