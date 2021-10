犯罪勢力如何讓一個國家沈淪？四部真人真事改編的推薦片單

文:王臻明

是說揮別炎炎夏日,轉眼進入秋季,在這個疫情隨時可能捲土重來的日子裡,窩在家中看影片,恐怕是最安全、也最好的休閒活動。今日推薦的影集、電影或記錄片,都非常的精彩,而且全是真人真事改編的。

《毒梟》

這部影集的主角是巴布羅.艾斯科巴(Pablo Escobar),他是哥倫比亞史上最惡名昭張的毒梟,出生在該國偏遠窮困的鄉村,從小混跡街頭,後來創建了麥德林販毒集團。

在全盛時期,走私進入美國的古柯鹹,近8成都是由他提供的,每日賺進數千萬美元。他不止賄賂官員、法官、警察與軍方,最後甚至當選國會議員,左右哥倫比亞的政局,並暗殺政敵,無法無天的行逕,令人咋舌。

在黑道治國下,哥倫比亞根本沒有能力剷除他,直到美國政府體認到毒品的危害,派遣緝毒署探員前往緝拿這些販毒組織的首腦。影集中就是以緝毒署探員的觀點,來描述追捕這些毒梟的過程。

但巴布羅.艾斯科巴也不是省油的燈,所有他看不順眼的人全部被殘忍殺害,即使是法官或哥倫比亞的總統候選人也一樣。由於這是一個完全真實的故事,影集中交錯出現許多新聞畫面,讓人可以看到當時的動盪情勢。

巴布羅.艾斯科巴雖然是人盡皆知的大毒梟,但在他出生與發跡的那一帶,卻廣受民眾的支持,因為他總不忘拿豐厚的販毒所得,來興建醫院、學校與救濟窮人,這些繩頭小利,讓他得以收買人心,在家鄉百姓的庇護下,長期逍遙法外。

後來在國內外輿論的強大壓力下,他與哥倫比亞政府展開認罪協商,並同意入獄,條件是監獄由他來指定,於是他興建了全世界最豪華的監獄,並任用自己的保鑣擔任獄警。

美國當然無法容忍他住在名為監獄的豪華別墅裡,繼續遙控他的販毒集團,於是積極想引渡他回美國受審。這讓哥倫比亞政府承受了極大的壓力。由於哥倫比亞政府也想擺脫這個盪手山芋,於是與美國秘密展開引渡談判,但在消息走露後,巴布羅.艾斯科巴逃離他的豪華監獄,返回故鄉一帶躲藏。美國軍方與哥倫比亞政府最後組成一支特遣小組,希望能逮捕他歸案,最後於1992年在他的家鄉擊斃他。

《波吉亞家族》

這部影集主要在描述中世紀時的波吉亞家族,是如何利用宗教信仰,操控教廷,獲得權力與金錢。這個家族共有兩名成員當上教宗,其中最有名的就是亞歷山大六世,他的原名為羅德里戈.波吉亞(Rodrigo Borgia)。

在那個教廷貪污腐敗並不算新聞的時代裡,羅德里戈.波吉亞與他的家族完全突破道德的底線,甚至被稱為宗教界的黑道家族,在教廷的歷史上,留下了最不光彩的一頁。

羅德里戈.波吉亞以暴力暗殺與賄賂登上教宗的寶座,在擔任神職期間時,私生活淫亂,不止生下私生子,風流韻事也傳遍各地。他的兒子與女兒也不遑多讓,各種誇張情事,就在教廷上演,集各種背叛、陰謀、暗殺、腐敗與秘密於一身。

這部美國所拍攝的影集為絕對的限制級,有太多的18禁畫面,但傳說美國版已有所克制,法國所拍攝的同名影集,才叫真的原汁原味。

當然,羅德里戈.波吉亞能爬上教宗的寶座,並呼風喚雨,是有其過人之處,他不斷利用女兒來聯姻,進行政治結盟,還用金錢收買人心,以各種手段剷除政敵,讓教廷的影響力向外擴張。

而他的私生子之一切薩雷.波吉亞(Cesare Bogia)則是他父親的打手,擁有神職的他,據說手段兇殘,後來離開神職後投身軍旅,開始了南征北討的生涯,曾權傾一時,最後在他父親死後入獄,在越獄逃亡中死亡。

波吉亞一家在全盛時期,家大業大,為博取美名,羅德里戈.波吉亞的情婦們與女兒也時常參與公益活動並贊助各地的藝術家,對義大利的藝術發展有所貢獻。特別是女兒盧克雷齊亞.波吉亞(Lucrezia Borgia),除了是知名的交際花,更是文藝復興運動的重要推手之一。但這一切,都不能改變波吉亞家族的所做所為,這是一個利用上帝之名,恣意為惡的家族。

《愛爾蘭人》

這部長達三個半小時的電視電影,由影帝勞勃.狄尼洛主演,改編自《我聽說你幫人漆房子》(I Heard You Paint Houses)這本書。這是作家查爾斯.布朗特為黑手黨殺手法蘭克.希蘭所寫的傳記。而「漆房子」的意思,是指殺手殺害他人時,以行刑式的方式用槍爆頭,飛濺的血跡噴灑在牆上,宛如漆房子一般。法蘭克.希蘭的綽號為《愛爾蘭人》,也是片名的由來。

這本書的副標題「Frank "The Irishman" Sheeran and Closing the Case on Jimmy Hoffa」還提到另外一個叫吉米.霍法(Jimmy Hoffa)的人,他曾長期擔任國際貨車司機兄弟會的主席,掌握這個會員總數達230萬的龐大工會,壟斷整個產業,因此擁有充沛的資源,能收買政客,影響政局。而且吉米.霍法與黑道過從甚密,參與不少地方活動,賄賂、詐欺與綁架樣樣都有份,在當時也是權傾一時。

法蘭克.希蘭做為黑手黨的殺手,也為吉米.霍法辦事,除去所有礙事的傢伙。工會主席、黑手黨與殺手,形成令人畏懼的組合。後來吉米.霍法東窗事發而被判刑,但又神通廣大的與美國政府談好特赦條件,以辭去工會主席換來自由之身。

吉米.霍法出獄以後,仍希望東山再起,但是黑手黨高層卻已經有了不同的想法,雙方出現歧見齟齬,最後他神秘失蹤,再也沒有人見過他,形成了歷史懸案。

《愛爾蘭人》這部電影,演譯了法蘭克.希蘭的一生,重現那個黑道橫行的時代,也依據書中的描述,交待了吉米.霍法的下場,試圖解開這個謎團。

飾演吉米.霍法的是艾爾.帕西諾這位傳奇影星,與勞勃.狄尼洛的對手戲非常精彩。導演是馬丁.史科西斯,拍過很多經典賣座電影。這個黃金組合也為《愛爾蘭人》奪下多項大獎,被喻為是馬丁.史科西斯執導生涯中的重要代表作之一。

《恐懼之都:紐約對戰黑手黨》

這部三集的記錄片,說的是1970年代的紐約,當時黑手黨幾乎控制整座城市,五大黑手黨家族劃分了自己的地盤,並收買官員、法官、警察與聯邦探員,從事各種犯罪活動,從販毒、走私到地下睹場,無所不包。

政府與執法機關沒有人拿這五大黑手黨家族有辦法。黑手黨的成員甚至規劃從政,競選工會領袖,一步步將紐約變成他們的禁臠,幾乎無所不在的黑手黨成員,讓紐約人人自危。

當時發動掃黑行動,都只能抓到小嘍囉,真正上層的黑手黨教父與高階幹部,永遠都可以逍遙法外,並且對發動掃黑的官員與檢察官施加報復。在這樣的惡劣環境下,終於有人開始思考如何反抗黑手黨,並且決定從立法來著手,以組織犯罪的方式,逮捕這些黑手黨教父與高階幹部。他們同時大膽地採用監聽的方式,蒐集這些黑手黨教父與高階幹部指揮犯罪的證據。

監聽的過程,充滿戲劇性的轉折,很多聯邦探員冒著生命危險,潛入這些黑手黨家族的地盤安裝竊聽器,最後成功蒐集到足夠的證據,並以組織犯罪來起訴這些黑手黨教父與高階幹部。

而隨著這些黑幫的主要領導人一一入獄,紐約的黑手黨勢力也逐漸瓦解,讓紐約擺脫過去被黑幫控制的惡名。這部記錄片說明了事在人為,再嚴密的黑道家族也有弱點,真正想要剷除這些黑道家族,就要擒賊先擒王。

從《毒梟》、《波吉亞家族》、《愛爾蘭人》到《恐懼之都》,我們看到黑道家族如何藉著從政漂白,利用宗教蠱惑人心,以產業工會來控制資源,壟斷產業,而無良政客為了一己私利,竟選擇掩護這些黑幫份子,形成共犯結構。

這對一個正常社會的危害十分巨大,如果所有人都坐視不管,選擇明哲保身,那整個國家將會逐漸沉淪,最後民主制度崩毀,成為一個失敗的故事。

