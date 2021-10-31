犯罪勢力如何讓一個國家沈淪？四部真人真事改編的推薦片單

文：王臻明

是說揮別炎炎夏日，轉眼進入秋季，在這個疫情隨時可能捲土重來的日子裡，窩在家中看影片，恐怕是最安全、也最好的休閒活動。今日推薦的影集、電影或記錄片，都非常的精彩，而且全是真人真事改編的。

《毒梟》

這部影集的主角是巴布羅．艾斯科巴（Pablo Escobar），他是哥倫比亞史上最惡名昭張的毒梟，出生在該國偏遠窮困的鄉村，從小混跡街頭，後來創建了麥德林販毒集團。

在全盛時期，走私進入美國的古柯鹹，近8成都是由他提供的，每日賺進數千萬美元。他不止賄賂官員、法官、警察與軍方，最後甚至當選國會議員，左右哥倫比亞的政局，並暗殺政敵，無法無天的行逕，令人咋舌。

在黑道治國下，哥倫比亞根本沒有能力剷除他，直到美國政府體認到毒品的危害，派遣緝毒署探員前往緝拿這些販毒組織的首腦。影集中就是以緝毒署探員的觀點，來描述追捕這些毒梟的過程。

但巴布羅．艾斯科巴也不是省油的燈，所有他看不順眼的人全部被殘忍殺害，即使是法官或哥倫比亞的總統候選人也一樣。由於這是一個完全真實的故事，影集中交錯出現許多新聞畫面，讓人可以看到當時的動盪情勢。

巴布羅．艾斯科巴雖然是人盡皆知的大毒梟，但在他出生與發跡的那一帶，卻廣受民眾的支持，因為他總不忘拿豐厚的販毒所得，來興建醫院、學校與救濟窮人，這些繩頭小利，讓他得以收買人心，在家鄉百姓的庇護下，長期逍遙法外。

後來在國內外輿論的強大壓力下，他與哥倫比亞政府展開認罪協商，並同意入獄，條件是監獄由他來指定，於是他興建了全世界最豪華的監獄，並任用自己的保鑣擔任獄警。

美國當然無法容忍他住在名為監獄的豪華別墅裡，繼續遙控他的販毒集團，於是積極想引渡他回美國受審。這讓哥倫比亞政府承受了極大的壓力。由於哥倫比亞政府也想擺脫這個盪手山芋，於是與美國秘密展開引渡談判，但在消息走露後，巴布羅．艾斯科巴逃離他的豪華監獄，返回故鄉一帶躲藏。美國軍方與哥倫比亞政府最後組成一支特遣小組，希望能逮捕他歸案，最後於1992年在他的家鄉擊斃他。

《波吉亞家族》

這部影集主要在描述中世紀時的波吉亞家族，是如何利用宗教信仰，操控教廷，獲得權力與金錢。這個家族共有兩名成員當上教宗，其中最有名的就是亞歷山大六世，他的原名為羅德里戈．波吉亞（Rodrigo Borgia）。

在那個教廷貪污腐敗並不算新聞的時代裡，羅德里戈．波吉亞與他的家族完全突破道德的底線，甚至被稱為宗教界的黑道家族，在教廷的歷史上，留下了最不光彩的一頁。

羅德里戈．波吉亞以暴力暗殺與賄賂登上教宗的寶座，在擔任神職期間時，私生活淫亂，不止生下私生子，風流韻事也傳遍各地。他的兒子與女兒也不遑多讓，各種誇張情事，就在教廷上演，集各種背叛、陰謀、暗殺、腐敗與秘密於一身。

這部美國所拍攝的影集為絕對的限制級，有太多的18禁畫面，但傳說美國版已有所克制，法國所拍攝的同名影集，才叫真的原汁原味。

當然，羅德里戈．波吉亞能爬上教宗的寶座，並呼風喚雨，是有其過人之處，他不斷利用女兒來聯姻，進行政治結盟，還用金錢收買人心，以各種手段剷除政敵，讓教廷的影響力向外擴張。

而他的私生子之一切薩雷．波吉亞（Cesare Bogia）則是他父親的打手，擁有神職的他，據說手段兇殘，後來離開神職後投身軍旅，開始了南征北討的生涯，曾權傾一時，最後在他父親死後入獄，在越獄逃亡中死亡。

波吉亞一家在全盛時期，家大業大，為博取美名，羅德里戈．波吉亞的情婦們與女兒也時常參與公益活動並贊助各地的藝術家，對義大利的藝術發展有所貢獻。特別是女兒盧克雷齊亞．波吉亞（Lucrezia Borgia），除了是知名的交際花，更是文藝復興運動的重要推手之一。但這一切，都不能改變波吉亞家族的所做所為，這是一個利用上帝之名，恣意為惡的家族。

《愛爾蘭人》

這部長達三個半小時的電視電影，由影帝勞勃．狄尼洛主演，改編自《我聽說你幫人漆房子》（I Heard You Paint Houses）這本書。這是作家查爾斯．布朗特為黑手黨殺手法蘭克．希蘭所寫的傳記。而「漆房子」的意思，是指殺手殺害他人時，以行刑式的方式用槍爆頭，飛濺的血跡噴灑在牆上，宛如漆房子一般。法蘭克．希蘭的綽號為《愛爾蘭人》，也是片名的由來。

這本書的副標題「Frank "The Irishman" Sheeran and Closing the Case on Jimmy Hoffa」還提到另外一個叫吉米．霍法（Jimmy Hoffa）的人，他曾長期擔任國際貨車司機兄弟會的主席，掌握這個會員總數達230萬的龐大工會，壟斷整個產業，因此擁有充沛的資源，能收買政客，影響政局。而且吉米．霍法與黑道過從甚密，參與不少地方活動，賄賂、詐欺與綁架樣樣都有份，在當時也是權傾一時。

法蘭克．希蘭做為黑手黨的殺手，也為吉米．霍法辦事，除去所有礙事的傢伙。工會主席、黑手黨與殺手，形成令人畏懼的組合。後來吉米．霍法東窗事發而被判刑，但又神通廣大的與美國政府談好特赦條件，以辭去工會主席換來自由之身。

吉米．霍法出獄以後，仍希望東山再起，但是黑手黨高層卻已經有了不同的想法，雙方出現歧見齟齬，最後他神秘失蹤，再也沒有人見過他，形成了歷史懸案。

《愛爾蘭人》這部電影，演譯了法蘭克．希蘭的一生，重現那個黑道橫行的時代，也依據書中的描述，交待了吉米．霍法的下場，試圖解開這個謎團。

飾演吉米．霍法的是艾爾．帕西諾這位傳奇影星，與勞勃．狄尼洛的對手戲非常精彩。導演是馬丁．史科西斯，拍過很多經典賣座電影。這個黃金組合也為《愛爾蘭人》奪下多項大獎，被喻為是馬丁．史科西斯執導生涯中的重要代表作之一。

《恐懼之都：紐約對戰黑手黨》

這部三集的記錄片，說的是1970年代的紐約，當時黑手黨幾乎控制整座城市，五大黑手黨家族劃分了自己的地盤，並收買官員、法官、警察與聯邦探員，從事各種犯罪活動，從販毒、走私到地下睹場，無所不包。

政府與執法機關沒有人拿這五大黑手黨家族有辦法。黑手黨的成員甚至規劃從政，競選工會領袖，一步步將紐約變成他們的禁臠，幾乎無所不在的黑手黨成員，讓紐約人人自危。

當時發動掃黑行動，都只能抓到小嘍囉，真正上層的黑手黨教父與高階幹部，永遠都可以逍遙法外，並且對發動掃黑的官員與檢察官施加報復。在這樣的惡劣環境下，終於有人開始思考如何反抗黑手黨，並且決定從立法來著手，以組織犯罪的方式，逮捕這些黑手黨教父與高階幹部。他們同時大膽地採用監聽的方式，蒐集這些黑手黨教父與高階幹部指揮犯罪的證據。

監聽的過程，充滿戲劇性的轉折，很多聯邦探員冒著生命危險，潛入這些黑手黨家族的地盤安裝竊聽器，最後成功蒐集到足夠的證據，並以組織犯罪來起訴這些黑手黨教父與高階幹部。

而隨著這些黑幫的主要領導人一一入獄，紐約的黑手黨勢力也逐漸瓦解，讓紐約擺脫過去被黑幫控制的惡名。這部記錄片說明了事在人為，再嚴密的黑道家族也有弱點，真正想要剷除這些黑道家族，就要擒賊先擒王。

從《毒梟》、《波吉亞家族》、《愛爾蘭人》到《恐懼之都》，我們看到黑道家族如何藉著從政漂白，利用宗教蠱惑人心，以產業工會來控制資源，壟斷產業，而無良政客為了一己私利，竟選擇掩護這些黑幫份子，形成共犯結構。

這對一個正常社會的危害十分巨大，如果所有人都坐視不管，選擇明哲保身，那整個國家將會逐漸沉淪，最後民主制度崩毀，成為一個失敗的故事。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航