陳柏惟最後質詢說「歹勢」，中二補選林靜儀、張家銨誰出線，被視為民進黨派系之爭

台中市第二選區立委陳柏惟的罷免案通過，陳柏惟今（28）日最後一次在國防外交委員會質詢，他對官員表示，自己過去講話衝、比較大聲，要跟大家說聲抱歉；未來不管他在哪，都會以台灣人身份和大家一起努力。而中選會將在明天公告陳柏惟的立委職位失效，補選必須必須在3個月內完成。民進黨目前呼聲最高的人選包括民進黨市議員張家銨、前立委林靜儀等。

陳柏惟：人生每階段都會遇到畢業

陳柏惟今天中午以台語、中文夾雜下，在質詢台上發表結業感言。他表示，今天是他最後一次在外交及國防委員會質詢，他在委員會時間沒有很長，還不到立委一半任期，但他自認每天都對得起選民、選區、台灣人期待。

陳柏惟細數任期政策，包含2020年疫情爆發之初，接到國軍陳情指防疫口罩不足、擔心成破口，在他積極爭取協調及國家口罩隊組建下，讓弟兄每人能一天一片口罩，同時完善國軍防疫機制、篩檢通報，並爭取役男、教召後備軍人入營前公費快篩等。他也推動護照正名，因應友台國際浪潮，他也呼籲以台灣為名優先參與國際。

陳柏惟強調，「台灣安全優先、台灣利益優先、台灣主體優先」是他在立委任期中一直努力的方向；他還有許多想替台灣努力的事，可惜短時間無法在立法院推動，但未來不管他人在哪、什麼身分，都會和大家一起繼續努力。

陳柏惟最後也向曾被他質詢的官員用台語說聲抱歉，他表示自己是代表人民監督政府的民意代表，有時說話比較衝、比較大聲，但都希望台灣更好，他知道他的國家認同與部分官員不一定相同，但他相信大家都是要守住台灣的民主自由，「我會以台灣人身分努力，留下更好的台灣，給未來的台灣人，謝謝大家，3Q」。

陳柏惟表示，人生每個階段都會遇到畢業，下一步就是規劃努力台中立委補選，他強調，一定是民進黨跟台灣基進黨共推人選，大家都希望團結取勝。

目前有哪些人可能投入補選？

針對台中市第二選區立委補選，民進黨主席蔡英文昨天表示，民進黨會和台灣基進共同討論，推出最好人選，把這一席贏回來，民進黨中執會也通過授權主席徵召適合人選。目前呼聲最高的，是民進黨市議員張家銨，以及前民進黨不分區立委林靜儀。而過去和顏家多次交戰、曾經輸不到2000票的民進黨市議員陳世凱原本也被點名，但陳世凱今天表示，她支持林靜儀參加補選。

總統府資政李茂盛等七人聯合推薦的林靜儀是婦產科醫師，南投人。曾在2016年蔡英文首次執政時，為全國不分區立委的醫療專業代表；任內力挺同性婚姻合法化，並且曾擔任民主進步黨婦女部及國際事務部主任，後來也曾任蔡英文競選總部發言人；立委卸任後回到醫院，現為中山醫學大學附設醫院婦產部醫師。

今年台灣本土疫情爆發，且出現疫苗之亂，林靜儀經常在臉書上發表看法，並替指揮中心的政策措施說明解釋、反擊藍營各種攻擊，並且為好心肝偷打疫苗事件最初的「爆料者」，頗受到綠營年輕世代支持者喜愛，網路聲量極高；目前也常於三立新聞台、東森新聞台、民視新聞台針砭時事。

陳世凱今天表示，他認識林靜儀非常多年，林靜儀邏輯清晰，對不公義的事仗義直言，2020年卸任民進黨不分區立委後，仍持續在台中深耕基層。他承諾在這場立委補選中，陳世凱將會扮演強力助攻手，迎戰其他陣營推派人選。

陳世凱曾獲民進黨徵召，2014年參與台中市第二選區立委補選、2016年參與第二選區立委選舉對戰國民黨前立委顏寬恒，連二次失利，去年沒有意願再選。

林靜儀稍早則在臉書上謝謝陳世凱挺她，對於補選僅表示，一切尊重應基進的夥伴和民進黨黨中央的評估。

而獲得緣和國際同濟會及多位青年代表等，到市議會研究室力挺她「更上層樓」的張家銨，則是現任台中市議員，前台中市議會市議員劉淑蘭服務團隊執行長，曾任民進黨立委林佳龍服務處助理，為林佳龍子弟兵；在前輩劉淑蘭交棒後獲得黨提名，並與陳世凱聯合競選，2018年拿到1萬5655票以第4名當選。

陳柏惟當選立委後，兩人在2020年7月於龍井區成立聯合服務處，但今年1月張家銨退出。不過張家銨後來在罷免前，陳柏惟苦行選區100小時時，在大肚、烏日、龍井都全程參與陪同。

日前張家銨也公開表示，若黨內徵召沒有理由拒絕，「任何人出來都是要打贏這場選戰」，「民進黨任何人選都是最好的人選，一切都是最好的決定」。

由於張家銨被視為正國會人馬、林靜儀則是新潮流，最後由誰出戰，也成為民進黨的派系之爭。

陳柏惟今上午也在臉書點名陳世凱、張家銨與林靜儀等人，他說陳世凱議員是好兄弟，也是最有選區選戰經驗的前輩，在他多年努力的基礎之下才有柏惟在2020年的驚奇之旅；張家銨議員是好夥伴，在選區大街小巷帶著他走，也代訓培養地方助理，讓他爭取到許多鄉親的認同。林靜儀委員是好姊姊，國會團隊從人才、系統、制度都提供了非常大的協助，讓他在國防外交與醫療社福兩邊跑。

陳柏惟說，大家期待推出自己屬意的人選，同時也看到，更多人期待人選出爐後團結取勝，莫忘台中第二選區曾是被評估難以撼動的地方；他強調，希望這次選戰，各政黨都能派出更優質的人才，讓大肚溪北岸能夠譜寫出三部曲的精彩結局，因為中二值得更好。

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核稿編輯：翁世航