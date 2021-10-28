民眾上街抗議燃油飆漲、毒品走私與暴力猖獗，厄瓜多宣布全國進入60天緊急狀態

文：吳宗宜

燃油價格問題未解，厄瓜多民眾走上街頭

南美洲西北部的厄瓜多在猖獗的毒品走私、犯罪率居高不下、監獄暴動、政府醜聞纏身，以及經濟遭COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情蹂躪下，政府支持度逐漸下探。

工會、原住民團體和其他民間團體紛紛呼籲政府介入近期燃油飆升的局勢，降低燃料價格，並對疫情重創的行業給予補貼。

保守派總統拉索（Guillermo Lasso）在原住民和其他民間團體的壓力下，宣布汽柴油價格從10月開始凍結逐月調漲的機制，但在此之前仍將一步到位調漲固定汽柴油價格，分別至每加侖2.55（每升0.67美元）美元及每加侖1.90美元（每升0.50美元）。

拉索於10月22日向全國發表演說：「我們聽取了你們、人民、政治和社會各界的意見以達成協議，為我們帶來穩定、經濟、增長和創造就業機會。」

然而許多人民仍然不滿此次燃油價格的調漲，10月26日成千上萬的抗議者走上厄瓜多各城市的街頭，抗議總統拉索的經濟政策，他們在道路設置路障並與警察發生衝突，導致該國24個省中的5個省交通中斷，警方也在厄瓜多首都基多（Quito）使用催淚瓦斯鎮壓，封鎖了示威者預定聚集地廣場的入口。

路透社報導，厄瓜多原住民聯合會（CONAIE）主席列伊扎（Leonidas Iza），在厄瓜多中部的潘薩萊奧（Panzaleo）對示威者說：「我們不能成為唯一承擔汽油漲價的人，我們不是來破壞社會穩定，我們是來向政府提出要求。」

組織抗議者上街的皮拉倫博（Julio Cesar Pilalumbo）告訴法新社：「面對新的經濟措施，我們集體上街抗議以證明這一決定將壓垮我們的人民、運輸工人和社區的經濟。」

一位參加首都基多示威遊行55歲的大學教授告訴路透社：「我們不同意因經濟危機採取措施所造成的負擔，應該落在工人和中產階級身上。」

路透社報導，總統府發言人吉洪（Carlos Jijon）駁斥交通受抗議者阻斷的報導，稱所有高速公路都可通行，但已有18人因阻礙交通而被捕：「到目前為止，這是一場低強度的鄉下抗議，政府打算維持秩序並幫助那些希望上班的人。」

路透社報導，內政部長維拉（Alexandra Vela）也稱，除了幾起衝突事件外，遊行是和平的，並表示政府對進行對話持開放態度。

總統拉索和厄瓜多原住民聯合會之間的緊張局勢已經持續了數月，雙方於10月4日在總統府舉行的會議後形成僵局，對是否允許在厄瓜多熱帶雨林的石油勘探和降低當地的燃油價格並未達成共識。

2019年10月，時任總統莫雷諾（Lenin Moreno）提出削減已實施數十年之久的燃料補貼的方案後，全國勞工進行抗議罷工10天，莫雷諾也在社會與論的壓力被迫簽署了一項行政命令，允許燃油價格從2020年5月開始逐月調漲以反映成本。

拉索總統於2021年5月上任以來，燃料價格的問題依然沒有解決，該問題繼續影響著厄瓜多的政治、經濟和社會等各面向。

Photo Credit: AP / 達志影像

從販毒到吸毒，厄瓜多成美洲毒品產銷鏈重要轉運站

近幾個月來，與毒品相關的暴力在厄瓜多層出不窮。官方數據顯示，今（2021）年1月到10月就有近1900起殺人案，而去（2020）年一整年約有1400起與毒品販運有關。

拉索總統在10月19日宣布全國進入緊急狀態，並下令動員軍警在街頭巡邏：「即刻起，群眾將在街頭都會感受到武裝部隊和警察的存在，因為我們在全國發布了緊急狀態。」

他指出，厄瓜多近年已從只販毒的國家變成也吸毒的國家，發生在首都所在的圭亞斯省（Guayas）的暴力致死案，超過70％與販毒脫不了關係：「在厄瓜多街頭，只有一個敵人，就是販毒。當販毒活動增加時，殺手和兇殺案和搶劫等其他犯罪的數量也都會增加。」

為期60天的緊急狀態將讓政府得以動員3600名軍警巡視全國65座監獄，警察也會在街頭巡邏，期間當局將有權限制人民的行動、集會和結社自由。

拉索指出：「厄瓜多正處於一段不安全的時期，根本原因有幾個，其中之一就是販毒。」

France24報導，厄瓜多國家高等研究院（IAEN）安全與國防學院院長龐頓（Daniel Ponton）表示：「厄瓜多缺乏對更大問題，也就是跨國組織犯罪滲透的反應，讓國家主權受到販毒集團威脅。」

分析人士表示，由於厄瓜多邊境管控不嚴、經濟美元化和主要依賴港口出口，讓毒品走私者看上厄瓜多作為販運基地之一。瓜地馬拉智庫拉丁美洲社會科學學院的里昂（Fernando Carrion）告訴法新社：「厄瓜多是通往毒品消費最多的國家的走廊之一，例如透過太平洋運毒到美國，透過亞馬遜河運毒到巴西。」

2021年1月至10月期間，厄瓜多的毒品緝獲量達到了147噸的歷史記錄，專家認為國內消費量則約為100噸。

但與此同時，厄瓜多正面臨大規模獄政危機，各地監獄都出現血腥暴動，今年迄今，已有238名犯人在暴動中喪命。

9月28日，厄瓜多西部城市瓜亞基爾（Guayaquil）的海岸監獄（Littoral Penitentiary），發生該國有史以來最大規模的監獄暴動事件，獄中兩大幫派「Los Lobos」及「Los Choneros」火拼，造成116人死亡、80人受傷，其中有5人被斬首而慘死。犯人之間不只互砍、開槍，甚至還使用了手榴彈和炸彈，擁有火力之強大令人震驚。

對此，拉索總統稱「跨境組織犯罪勢力已經滲透到監獄裡了。」並宣布全國監獄系統進入緊急狀態，允許政府派駐警察和軍隊進入監獄。

France24報導，拉丁美洲安全研究雜誌URVIO主編里維拉（Fredy Rivera）稱「監獄已成為犯罪集團的中央司令部」。

10月23日，厄瓜多最有前途的運動員之一、奧運男子短跑名將奎諾奈（Alex Quinonez）在港市瓜亞基爾（Guayaquil）遭槍擊身亡，消息引發全國一片嘩然，也反映出厄瓜多暴力猖獗的程度。

執政僅5個月，拉索總統不僅要面對國內暴力日益增加、毒品猖獗的糟糕情況，還要面臨國會針對國際調查記者聯盟（ICIJ）於10月3日公布「潘朵拉文件（Pandora Papers）」調查報告的抨擊聲浪，此報告揭露他涉嫌隱匿數百萬資產於海外，據傳反對派正在計劃彈劾他。

拉索宣布全國進入60天緊急狀態，派遣武裝部隊和警察前往厄瓜多各地的街道以打擊暴力之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於10月訪問厄瓜多。

10月19日，布林肯會見厄瓜多總統拉索和外交部長蒙塔爾沃（Mauricio Montalvo）時，對拉索大力讚賞，稱厄瓜多是民主成功的標誌：「我們非常感謝拉索總統證明民主可以為人民帶來成果，讚賞厄瓜多為打擊腐敗而開展改革，讓厄瓜多人民都能受益，以及我們共同為打擊毒品走私和保護環境和氣候所做的努力。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航