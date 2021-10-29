去年中國「山寨AirPods」賣了六億副，幕後神祕贏家是這間聯發科子公司

文：林宗輝

曾有一個中國山寨AirPods賣家表示，把一副山寨AirPods放在蘋果CEO庫克面前，他也未必能第一時間分辨出真偽。沒錯，山寨AirPods業者就是這麼囂張！

當年中國華強北山寨智慧型手機打遍天下，聯發科的Turn Key一站服務普及家庭代工，是推動山寨經濟爆發的關鍵。而今，真無線耳機（True Wireless Stereo，TWS）也創造了不下於當年白牌山寨手機的市場熱度。

近年來真藍牙無線耳機，也就是基於藍牙5.0連接技術，雙耳都可獨立與手機連接的藍牙耳機銷售量大幅增加，而最主要的銷售主力，就是由蘋果主導的AirPods系列產品。

山寨AirPods，銷量勝蘋果

根據官方銷售的統計資料顯示，蘋果在2020年光靠AirPods系列產品的熱賣，總銷售金額就達到230億美元，銷售將近一億副耳機，撐起蘋果營收的另一片天。

如果蘋果穩居品牌真無線藍牙耳機的銷售王座，那麼華強北的山寨AirPods產品，更是遠超過正版王座的地下冠軍。根據中國供應鏈非官方的統計，2020年出自中國華強北的山寨AirPods產品，銷售總量可能高達六億副，銷售額達到數千億元新台幣。

而讓蘋果，或是這些山寨產品賣翻的關鍵，就是台廠達發。

達發其實是聯發科的子公司，原本公司名為絡達科技，早年就是以低功耗無線通訊晶片的設計見長，以強大的晶片設計能力與軟體功能，成為AirPods最重要的核心。達發的真無線藍牙耳機的晶片方案，已經打上聯發科的品牌，打進包含蘋果Airpods以及Sony的高階TWS耳機產品。

在中國品牌部分，也是華米科技、紫米、漫步者、realme、FIIL等品牌供應商，打敗了包含美商高通、博通、台廠瑞昱，以及中國的JL傑理、中科藍訊等晶片業者的出貨總量。

有趣的是，根據非官方統計，有約五成的山寨AirPods，也是使用達發的晶片方案。

達發為了滿足華強北對山寨商品的需求，在軟體功能上與蘋果作業系統緊密結合，幾乎百分之百還原了原本AirPods在蘋果作業系統上的功能表現，比如說電量顯示、自動連結、降噪功能的調整，以及與Siri語音助手的連動等等。

現在華強北商家與消費者，都把達發方案當作選購山寨AirPods的指標，部分業者甚至推出仿冒達發晶片方案的仿仿冒AirPods產品，這些產品的價格甚至只有仿冒品的不到一半。

Photo Credit: 財訊

達發超強勢，稱霸白牌市場

華強北山寨產品已經流往全球各地。光是美國海關公布的資料，從2020年底開始，共查獲了36萬副山寨AirPods，合計的總價值達6220萬美元，而在2019年這一數字約為330萬美元。

美國海關估計，市場流通的山寨AirPods給蘋果公司帶來的經濟損失約為30億美元。根據調研機構Ghost Data team調查，今年上半年一些以社群網站為銷售平台的山寨個體戶，一天的銷售收入可達14萬美元，而這還不包含來自其他信用卡收入。如蝦皮、Yahoo拍賣、露天拍賣，甚至網路商店街等台灣線上銷售平台，山寨AirPods也早就成功攻城略地，熱門店家的銷售量，甚至都是數百到數千副的規模，營業額都相當驚人。

影響所及，根據研究機構Canalys的統計，第二季蘋果AirPods產品的出貨僅達1500萬副，較第一季減少了25.7%。

也因為達發在白牌市場的強勢，如今的達發似乎頗有當年聯發科在中國山寨手機市場的霸氣。根據市場研究機構預測，得益於大客戶的確保，2021年聯發科的TWS控制晶片出貨量可望高達1.5億顆，2022年更可能上看1.8億顆，在聯發科已經連續四季連任全球最大手機晶片出貨業者的現在，更顯意義重大。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航