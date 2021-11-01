央行三項打房新規定，投資者「信用管制」該注意哪些要點？

文：邱茂恒（理財規劃顧問）

銀行不動產貸款餘額增加速度過快，這表示信用資源更加流向不動產市場（借得更多更急）。由於交易價格是由買賣雙方媒合出來的，但價格會在某段時刻跟符合生產力的價值脫鉤，這會使民眾產生不合理的感覺，如不吃不喝15年才買得起房、房地產漲幅速度比薪資成長快、貸款佔收入比重增加。

相關指標如房價所得比、貸款負擔率。為避免發生風險過度集中的現象，有必要採取預防性措施，主要以下列三種情形，進一步控管金融機構不動產授信風險。

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房價所得比 房價所得比=中位數住宅價格/中位數家戶可支配所得。

若房價所得比越高，則對房價的負擔能力越低。也是俗稱不吃不喝多少年才買得起房子的依據。 貸款負擔率 中位數住宅價格貸款月攤還額/中位數月家戶可支配所得。

若家戶所得中，房貸支出的佔比越大，則房價負擔能力越低。

三項打房新規定——「信用管制」的修正重點說明

根據央行理監事會後記者會簡報：

自然人持有兩戶購屋貸款者續增，且主要集中在特定地區，規範無寬限期，有助降低借款人過度運用財務槓桿，並強化銀行授信風險控管。 近月銀行建築貸款年增率仍高，主因購地貸款大增，購地貸款成數上限降為六成（保留一成動工後撥款），有助抑制購地貸款過度擴張。 配合購地貸款未動工興建之成數上限下調，工業區閒置土地抵押貸款成數上限降為五成；另除外條款之「一定期間」採一致性標準為一年，有助加速借款人辦理工業區閒置土地之興建開發。

Photo Credit: 央行理監事會簡報

不動產抵押貸款業務規範，有哪些應注意事項？

央行要實行信用管制下，針對不動產抵押貸款業務有關的問答。在此羅列多數人較關心的問題回答，想了解更多可以搜尋《中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定問答》：

1. 自然人名下房貸戶數之認定方式為何？

金融機構應向財團法人金融聯合徵信中心（下稱聯徵中心）辦理歸戶查詢，自然人名下以房屋為抵押之擔保放款，且資金用途代號為「1」者（購置不動產，簡稱「房貸」），或經金融機構確認其貸款資金之實際用途均為「購置不動產」者。

「房貸」戶數應依擔保品數量認定，一筆擔保品應認定為一戶「房貸」。

2. 自然人申辦財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」，是否須受本規定之規範？

否。

3. 自然人申辦特定地區第二戶購屋貸款，其出售第一戶房貸擔保品須具備哪些條件，第二戶房貸始可不適用本規定？

借款人須完成產權移轉登記，且清償債務並塗銷該筆房貸之抵押權，則特定地區第二戶購屋貸款始得排除適用本規定；惟如有涉及增貸者，應切結增貸資金非流向購買受本規定限制貸款條件之不動產。

Photo Credit: Depositephotos

結論

不動產這種資產類別，隨著時間夠長久，長期會隨著生產力因素而上漲（這並不表示，不動產就是最適合持有的資產），但上漲的過程當中並不是直線向上，而是上下起伏慢慢上漲。

如果外在價格與內在價值脫鉤，發生信用風險過度集中推升價格，就較可能面臨到某段時間大幅下跌的狀態，這種情況會影響到金融體系運作、風險發生的結果過於嚴重，這也是為什麼央行會做信用管制的原因。

若購屋者當時購買價格資金來源，來自於貸款比例更高，這會放大槓桿效應[註]，亦即放大了獲利與虧損的區間，也因為錢是借的，會受到時間因素跟利率因素較大的影響，萬一看到房地產短期大幅增長而受吸引上了這班列車的民眾，有可能過度信用擴張，負擔了本身承擔不起的風險。

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註解

在房價高時貸款，若房價下跌，對貸款的人會產生擴大性的傷害，反之也會擴大獲利的結果。100萬自備款+400萬貸款買的房，漲100萬相對於自有資本是漲1倍，跌100萬相對於自有資本是本金沒了。500萬全現金買房，漲跌100萬都是20%的事情，對決策者的風險承受度會不一樣。

資料來源

9月23日央行理監事會後記者會簡報

中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定-Q&A

內政部不動產資訊平台110Q2住宅價格指數、110Q2負擔能力發布內容

本文經安睿宏觀理財規劃顧問授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航