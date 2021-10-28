疫苗第一劑覆蓋率破7成，指揮中心：爬山等戶外活動、飲食可脫口罩，八大行業分2階段開放

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增6例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。另外指揮中心今天也宣布，疫苗接種第一劑覆蓋率已經突破7成，第二劑突破3成，提前達成目標。加上本土疫情穩定，將陸續鬆綁營業場所的人流管制、活動人數限制，以及泡溫泉、戶外活動爬山等可以脫下口罩，在高鐵台鐵的車廂內如果需要飲食，也可暫時脫下口罩。

新增6例境外，長榮機師打過2劑BNT疫苗確診

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自日本（案16499）、美國（2例，案16500、案16501）、英國（案16502）、吉爾吉斯（案16503）及蒙古（案16504）入境，入境日介於今（2021）年10月12日至10月26日。

其中1例為長榮航空40多歲美國籍男機師，10月22日自美國返台居家檢疫第5天呈陽性，且個案曾於7月間施打過2劑BNT疫苗，應屬「突破性感染」，目前已匡列相關接觸者32人。此個案兩次Ct值分別為29、28，顯示為剛感染不久。

至於機組員居家檢疫期間的派飛的檢疫措施會不會調整，陳時中說，目前沒有這個規畫，目前是派飛前做快篩，希望可以過濾掉一些情形，這個案是在何時染疫要多一點資料才能判斷。

指揮中心統計，截至目前國內累計391萬8787例相關通報（含390萬1422例排除），其中1萬6394例確診，分別為1751境外移入，1萬4589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

疫苗第一劑覆蓋率超過7成

指揮中心也指出，截至10月27日止，疫苗第一劑接種人口涵蓋率已達70.01%、第二劑已達30.87%，劑次人口比100.88（劑／每百人），全國已接種約2363.7萬人次，超過總人口，提前達成接種目標。



指揮中心說明，我國參照「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」專家委員建議訂定COVID-19疫苗接種政策，自3月22日起陸續開打，提供醫事人員、防疫人員、維持治安等社會機能人員、以及維持機構及社福照護系統運作等對象接種，後續亦開放75歲以上長者接種，納入孕婦及關鍵基礎設施等對象且逐續開放65歲以上至第10類對象（50至64歲）；並自6月7日起推動大規模接種作業提供民眾免費施打。



隨著國內自購疫苗逐續到位，以及其他國家與國內企業陸續捐贈，逐步開放全民接種，各類風險對象包括醫事人員、防疫人員之兩劑接種完成率已超過85%，65歲以上長者第一劑接種涵蓋率超過78%、第二劑接種完成率亦超過67%，陳時中也表示，不過機構及社福照護系統運作等對象第二劑接種完成率56%，還要再加油努力，希望可以盡快施打。

Photo Credit:指揮中心提供

二級警戒維持，取消活動人數限制

指揮中心今天也宣布，11月2日到15日，會維持二級警戒。外出全程仍須佩戴口罩，除例外情形得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。包括：

於室內外從事運動、唱歌時

於室內外拍攝個人/團體照時

農林漁牧工作者於空曠處如：田間、魚塭、山林工作

於山林（含森林遊樂區）、海濱活動

於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合

另外也將取消：

集會活動人數上限

營業場所及公共場域人流控管／總量管制

藝文展演／體育活動／國家公園／國家風景區／觀光遊樂業等之室外人數降載規定

以及開放台鐵、高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班/船舶、電影院、KTV、MTV、網咖等場所得暫時脫口罩飲食。

Photo Credit:指揮中心提供

對於有台大醫師質疑，疫苗覆蓋的數字沒有太大意義，不能作為考慮防疫鬆綁的依據；陳時中回應，疫苗覆蓋數字主要意義是在於，可以看到現在高風險者的接種率都到達一定程度，這對整個防疫有保障，但鬆綁與否還是要看台灣的疫情，從9月底到現在僅有10例的本土個案，而且幾乎都是舊案，對社區沒有太多影響，社區基本上是安全的，所以才會予以開放。

沒有陪侍的歌舞廳酒店，將有條件開放

指揮中心也宣布，目前仍需關閉之場所（歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店／廊、理容院等），無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放。

經濟部也說明，相關場合必須遵守以下相關規定，其中較重要的包括顧客要進場必須出示「至少接種一劑疫苗」的黃卡證明，營業場所的從業人員也必須打過一劑疫苗至少滿14天。針對開放八大行業的疫苗接種率要求100%，陳時中說明，由於這些場所是屬人與人比較密切連結的場合，所以會對疫苗要求相對嚴格。

而有陪侍服務業者，則可自11月16日開放，也必須遵守相關防疫指引規定。陳時中也補充，有陪侍的酒店開放，也得是合法執業的八大行業，那才可以適度開放。

Photo Credit:指揮中心提供

指揮中心將持續觀察疫情態勢，適度放寬管制措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫措施，以兼顧防疫與生活品質。

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核稿編輯：翁世航