2021/10/30,
國際

頻頻向阿富汗遞出橄欖枝，但中國不會是第一個承認塔利班政府的國家

頻頻向阿富汗遞出橄欖枝，但中國不會是第一個承認塔利班政府的國家
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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10月27日，中國外交部長王毅稱，阿富汗塔利班渴望與外部世界對話，國際社會應幫助阿富汗發展。有中國學者指出，中國不會率先承認塔利班政權。

文：德國之聲中文網（路透社）

中國外長王毅，在伊朗舉行的第二次阿富汗鄰國外長會議上發表的影片鏈講話中表示，北京準備主持阿富汗與眾鄰國之間關於該國未來的下一輪會談。在伊朗國家電視台直播的影片發言中，王毅稱，塔利班渴望與國際社會舉行對話。中國將在適當的時候主辦第三次阿富汗鄰國外長會議。

巴基斯坦、塔吉克、土庫曼和烏茲別克外長親自出席了此次阿富汗鄰國外長會議。中俄兩國外長通過影片連線方式與會。

阿富汗鄰國外長首場會議由巴基斯坦於9月主辦，目的是在阿富汗建立持久和平。

自隨著美軍今（2021）年8月撤出、塔利班在阿富汗重新掌權，從未參與阿富汗戰爭的中國就一直向塔利班政權伸出橄欖枝。

美國和其它西方國家也尋求與塔利班接觸，以確保人道主義援助進入該國的途徑，但未給予其所希望的合法性。

學者稱中國不會第一個承認塔利班政府

一位熟悉中國外交決策過程的專家日前對路透社表示，中國不會帶頭承認阿富汗塔利班政府，而只會與巴基斯坦、俄羅斯和伊朗共同採取行動。

中國國家安全機構的官方智庫——中國現代國際關係研究院（CICR）南亞所所長胡仕勝指出，一旦中、巴、俄、伊四國達成共識，情況便會有所不同，中國不會是第一個（承認塔利班政權的國家）。

此番發言是這位南亞問題專家在北京香山論壇上發表的。該論壇是一個由軍方官方智庫組織、旨在宣傳中國安全觀的安全論壇。胡仕勝此言罕見地讓外界一窺北京在阿富汗問題上的算計。

胡教授表示，預期美國在從阿富汗撤軍後會加強與印度的軍事合作，而這可能會使印度在與中國打交道時更「冒險」，更願承受風險。

幾十年來，中國和印度一直因領土主權存在矛盾。去（2020）年6月，兩國軍隊在喜馬拉雅邊界一有爭議地區發生衝突，並處於對峙狀態。胡仕勝稱，不能完全排除再度發生新的小規模衝突的可能性。

他還指出，國際上，人們預計，塔利班將致力於阻止伊斯蘭激進主義的蔓延，防止重新陷入會損害中國及其地區「一帶一路」發展計劃的亂局。

胡仕勝稱，他擔心美國可能將資源用於在南海、台灣和朝鮮半島等地區對中國製造「麻煩」。他指出，過去20年，美國在阿富汗投入了兩兆美元，現在，即使它只轉投500億美元，中國也會感到很大壓力。

撤出阿富汗後，美國正在與包括印度在內的地區國家磋商建立反恐基地。這也讓北京擔憂。

中國外交部下屬的中國國際戰略研究所一杜姓副所長對路透社表示：「美方稱，這些基地旨在打擊阿富汗恐怖分子，然而，它們可能有與中國和俄羅斯有關的其它動機。」他強調，「中亞是俄羅斯的後院。我們不能讓美國（在那裡）立足。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航


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