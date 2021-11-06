《一百則旅行諺語，一百個你該旅行的理由》：隨年歲增長，我發覺台日之間的「同質性」大都是表面現象

文：田臨斌（老黑）

15.

旅行，年輕時是教育的一部分；年長後是經驗的一部分。 Travel, in the younger sort, is a part of education; in the elder, a part of experience.–Francis Bacon

我曾三次到訪吳哥窟，第一次跟團，幾天下來，被這個全世界最大宗教遺跡震撼到不行，對亞洲兩個主要宗教：佛教、印度教的產生和傳播有了粗淺認識；對中南半島歷史，尤其高棉民族的興衰，半個世紀前那場駭人聽聞的赤柬風暴，有了超出學校課本之外的了解。

但畢竟時間短、行程趕、天氣熱，雖然興趣被點燃，達到的效果卻有限，幸虧火苗未曾完全熄滅，闊別十年後二度造訪。有了之前經驗，這次選擇自由行，好整以暇的細細欣賞各朝代建築之間相通和不同之處。

我還趁機搭渡輪穿過鄰近的洞里薩湖來到首都金邊，除了走訪幾個和赤柬相關的博物館外，也對現代柬埔寨的自然景觀、政治經濟、社會現況有了近距離接觸和觀察。

又隔幾年三度造訪，這次吸引我回來的反倒不是古蹟，而是古蹟所在暹粒市的生活型態。我特地挑選一個離城區稍有些距離的渡假村居住，每天最多只花半天看古蹟，其他時間游泳、看書、騎車逛大街，晚上則到有各國美食的夜市大快朵頤，吃飽喝足馬殺雞。

相較於作家蔣勳，三次不多，因為他到過十四次，並寫了本書《吳哥之美》，我對吳哥的興趣和了解比他差遠了，但這三趟前後相距近二十年的相遇相知驗證這句諺語。年輕時，旅行可以補足教育的不足，幫助建立世界觀；年長之後，每一趟旅行，無論動機為何，都是累積人生閱歷，改善生活品質的有效手段。

16.

Photo Credit: 時報出版 日本廣島

旅行促進理解，年歲促進智慧。 With travel, comes understanding. With age, comes wisdom.–Sandra Lake

年輕時曾多次到訪日本，每去一次就多確認一次：台灣和日本真像！尤其透過第三者描述更加明顯，郵輪上文化講座提到某些典型日本生活現象，如婆媳關係、送禮風俗、待客之道⋯⋯。還有工作現象，如經常加班、交換名片、團體為先等，西方旅客聽了嘖嘖稱奇，我聽了只覺得「啊要不然吶」？

其實不只生活和工作，日本街景和台灣同樣像得出奇，從建築外觀、尺寸大小，到人們穿著打扮都極為類似，難怪台灣人愛去日本（或日本人愛到台灣）旅遊，除了高品質吃喝玩樂，熟悉感應是另一主因。

以前只當理所當然，隨年歲增長，我卻愈發覺得台日之間的「同質性」大都是表面現象，若牽涉到較深層的東西，如秩序、整潔、道德、美感等，台日之間存在更多的其實是「差異性」。這些可從街道外觀雖像、交通狀況大不同，舉止動作雖類似、行為動機不一樣，看得出來。

造成差異的因素很多，個人覺得關鍵是教育。我從沒見過日本家長對小孩大聲斥喝，或接送學生上下學，還聽說日本小孩必須承擔許多家庭和群體責任，這些都和台灣社會現況不同。從小受不同形態教育熏陶影響，經歷不同方式日常生活，長大後發展出不一樣性格特質和行為模式當是自然結果。

每每提到這些，總有人說經濟條件、安全程度、社會結構不一樣等等，我倒覺得不需要急著解釋，差異無關對錯，他山之石，可以攻錯。這句諺語告訴我們，旅行增加對一地的了解，了解累積多了轉變為人生閱歷，閱歷透過思考判斷，自然成為解決問題的智慧。

17.

Photo Credit: 時報出版 小樽運河

要認識一條道路，親自走一趟比所有的猜想和描述都強得多。 You know more of a road by having traveled it than by all the conjectures and descriptions in the world.–William Hazlitt

許多人出遊前喜歡問曾去過的人的意見，或別人出遊前主動提供自己的經驗，此乃人之常情，但需分清楚哪些是客觀「資訊」，哪些是主觀「感受」。例如，某地冬天平均溫度零度是資訊，有人說太冷不好玩則是感受。資訊是事實，感受只是知覺，各人耐寒能力不同，甚至有些人正因為冷才要去。

資訊部分，與其問人，還不如自己查資料，感受可以參考，但不可以依賴或當成甩鍋藉口。每一趟旅行經驗好壞都應該由自己負百分百責任，即使參加旅行團也一樣，碰上困頓不順，不要怪罪外在環境，或他人誤導。旅行很個人，沒有任何一個人能替代旅者自身感受。

還有些人習慣出發前安排妥當去什麼景點、住什麼旅舍、搭什麼交通、吃什麼食物、買什麼東西，付什麼價錢等，一旦上路就完全按表操課，碰上意料之外則擔憂沮喪，其實沒必要。因為遇到狀況影響心情得不償失，即使運氣好一切順利，也錯失旅行可能帶來的驚喜。

這句諺語建議大家與其事先做好萬全準備，不如一知半解、輕裝上路，能夠獲得的樂趣和學習效果更大更深。參考別人意見沒有壞處，但旅行和生活一樣，如人飲水、冷暖自知，參考的同時，更重要的是搞清楚自己要什麼、不要什麼，別人口中的CP 值再高，也比不上親身走一遭的價值更高！

18.

Photo Credit: 時報出版 郵輪圖書館

我閱讀，我旅行，我成為現在的我。 I read; I travel; I become. –Derek Walcott

十幾年前剛離開職場時，在摸索人生新方向過程中，帶給我最大幫助的兩件事：一是閱讀，二是旅行，正是經由它們我才成為現在的我。

這兩件事一靜一動，看似關係不大，作用卻非常接近，都是透過認識古今中外的人事物，折射回來認識自己，認識自己才能發揮特點，包容不足。所謂「行萬里路勝讀萬卷書」，其實兩者沒有輕重優劣之分，只有相輔相成效果，能夠達到的功效不是榮華富貴、出人頭地，而是成為該成為的人。

遺憾的是，現今社會雖然旅行風日盛，閱讀習慣卻日漸式微，通常是被上網取代。但這點專家早已做過研究，網路資訊雖多卻太雜亂，可以獲得信息卻難以形成完整思考，只有深度閱讀才可以。另一原因是許多人將閱讀和考試劃上等號，一旦離開校園就和書本說拜拜。

這種現象卻在一個地方例外：郵輪！

尤其航海日多的長途航程，船上隨時可以見到在不同角落抱著本書（或電子閱讀器）靜靜閱讀，或手中抓本書走來走去的人們，書籍除了自備，船上還有個規模不小的圖書館，裡面經常高朋滿座，書籍借閱率很高。

常聽人說坐郵輪無聊，這句話顯然不適用於這批身經百戰、閱歷超凡的旅者。他們其中有些人的體力已不允許經常上岸觀光，但從他們樂於獨處，也享受社交的生活狀態，以及笑口常開、充滿自信的眼神中，可以確定，他們的人生字典裡絕無「無聊」二字，當然，愛看書愛旅行的人怎麼可能無聊？

書籍介紹

本文摘錄自《一百則旅行諺語，一百個你該旅行的理由》，時報出版

作者：田臨斌（老黑）

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跟著老黑看世界！

一本似乎講旅行，實際講人生的書！

「我的職志是寫作，但旅行是做幾乎所有事情的動機！」老黑說。

旅行，令你一時間講不出話來，接著讓你有講不完的故事。——Ibn Battuta, The Travels of Ibn Battuta

以一百則旅行諺語為骨幹，包括作家、哲學家、科學家、政治家、教育家、美食家，藝術家等，透過體驗觀察，歸納出旅行的本質。

一個人旅行全世界四處尋找他需要的東西，最終卻在自己家鄉找到。

在所有書籍中，最棒的故事記載在護照這本小書之中。

要認識一條道路，親自走一趟比所有的猜想和描述都強得多。

好好旅行比抵達目的地更重要。

要想走得快，自己走。要想走得遠，一起走！

工作，存錢，旅行。然後重複！

旅行像婚姻，如果你認為能控制它，那可是大錯特錯。

真正的美食是食材嚐起來就像它們自己。

別擔心今天是世界末日，在澳洲，現在已經是明天了！

我旅行越多越理解，是恐懼使得本該是朋友的人成為陌生人。

人生最終目標是帶著回憶，而不是夢想，離開世間！

旅行的功用：旅行是偏見，固執和小器的死敵。

旅行與教育：旅行，年輕時是教育的一部分；年長後是經驗的一部分。

旅行與生活：生活不找藉口，旅行不留後悔。

旅行的方法：旅行沒有厲害不厲害，做就對了，就像呼吸一樣。

旅行與金錢：錢買不到快樂，但可以買張飛機票，意思差不多。

旅行與情感：我發現要知道是否喜歡或討厭一個人，最好方法是和他一起旅行。

旅行與美景：真正的發現之旅不在於找到新地標，而在於培養新視野。

旅行與勇氣：如果你一直想成為一個普通人，那就永遠不會知道自己有多厲害。

旅行與文化：旅行只有在回顧時才顯得光彩奪目。

旅行與觀光：這世界上沒有陌生國度，只有自認陌生的旅行者。

旅行與人生：世界就像一本書，不旅行的人只讀其中一頁。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬