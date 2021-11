《一百則旅行諺語，一百個你該旅行的理由》：隨年歲增長，我發覺台日之間的「同質性」大都是表面現象

文:田臨斌(老黑)

Travel, in the younger sort, is a part of education; in the elder, a part of experience.–Francis Bacon

我曾三次到訪吳哥窟,第一次跟團,幾天下來,被這個全世界最大宗教遺跡震撼到不行,對亞洲兩個主要宗教:佛教、印度教的產生和傳播有了粗淺認識;對中南半島歷史,尤其高棉民族的興衰,半個世紀前那場駭人聽聞的赤柬風暴,有了超出學校課本之外的了解。

但畢竟時間短、行程趕、天氣熱,雖然興趣被點燃,達到的效果卻有限,幸虧火苗未曾完全熄滅,闊別十年後二度造訪。有了之前經驗,這次選擇自由行,好整以暇的細細欣賞各朝代建築之間相通和不同之處。

我還趁機搭渡輪穿過鄰近的洞里薩湖來到首都金邊,除了走訪幾個和赤柬相關的博物館外,也對現代柬埔寨的自然景觀、政治經濟、社會現況有了近距離接觸和觀察。

又隔幾年三度造訪,這次吸引我回來的反倒不是古蹟,而是古蹟所在暹粒市的生活型態。我特地挑選一個離城區稍有些距離的渡假村居住,每天最多只花半天看古蹟,其他時間游泳、看書、騎車逛大街,晚上則到有各國美食的夜市大快朵頤,吃飽喝足馬殺雞。

相較於作家蔣勳,三次不多,因為他到過十四次,並寫了本書《吳哥之美》,我對吳哥的興趣和了解比他差遠了,但這三趟前後相距近二十年的相遇相知驗證這句諺語。年輕時,旅行可以補足教育的不足,幫助建立世界觀;年長之後,每一趟旅行,無論動機為何,都是累積人生閱歷,改善生活品質的有效手段。

年輕時曾多次到訪日本,每去一次就多確認一次:台灣和日本真像!尤其透過第三者描述更加明顯,郵輪上文化講座提到某些典型日本生活現象,如婆媳關係、送禮風俗、待客之道⋯⋯。還有工作現象,如經常加班、交換名片、團體為先等,西方旅客聽了嘖嘖稱奇,我聽了只覺得「啊要不然吶」?

其實不只生活和工作,日本街景和台灣同樣像得出奇,從建築外觀、尺寸大小,到人們穿著打扮都極為類似,難怪台灣人愛去日本(或日本人愛到台灣)旅遊,除了高品質吃喝玩樂,熟悉感應是另一主因。

以前只當理所當然,隨年歲增長,我卻愈發覺得台日之間的「同質性」大都是表面現象,若牽涉到較深層的東西,如秩序、整潔、道德、美感等,台日之間存在更多的其實是「差異性」。這些可從街道外觀雖像、交通狀況大不同,舉止動作雖類似、行為動機不一樣,看得出來。

造成差異的因素很多,個人覺得關鍵是教育。我從沒見過日本家長對小孩大聲斥喝,或接送學生上下學,還聽說日本小孩必須承擔許多家庭和群體責任,這些都和台灣社會現況不同。從小受不同形態教育熏陶影響,經歷不同方式日常生活,長大後發展出不一樣性格特質和行為模式當是自然結果。

每每提到這些,總有人說經濟條件、安全程度、社會結構不一樣等等,我倒覺得不需要急著解釋,差異無關對錯,他山之石,可以攻錯。這句諺語告訴我們,旅行增加對一地的了解,了解累積多了轉變為人生閱歷,閱歷透過思考判斷,自然成為解決問題的智慧。

要認識一條道路,親自走一趟比所有的猜想和描述都強得多。

You know more of a road by having traveled it than by all the conjectures and descriptions in the world.–William Hazlitt