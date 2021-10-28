蔡英文CNN專訪證實美軍在台協訓國軍，邱國正：雙方頻繁交流，但並無部隊進駐

＊首圖為總統蔡英文日前赴蘇澳中正基地，主持「海軍塔江艦成軍暨快速布雷艇交艇典禮」。

（中央社）總統蔡英文接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，她有信心一旦中國武力犯台時，華府會向台灣伸出援手，而儘管北京當局威脅與日俱增，但她仍願與中國國家主席習近平對話。

根據今天播出的專訪內容，蔡總統26日接受《CNN》專訪還首度證實美軍在台協助訓練國軍，並說台灣是必須捍衛的民主「燈塔」，以彰顯全球對民主價值的信任。

《CNN》指出，華府與台北斷交轉與北京建交時，最後一批駐台美軍已於1979年撤離，蔡總統成為台灣幾十年來首位承認美軍仍在台從事訓練任務的總統。

她沒有說目前美國軍事人員在台確切數字，僅說沒有大家想得那麼多，「我們與美方大範圍合作，用意是增加我們國防力。」

蔡總統在專訪時也呼籲日、韓、澳洲等區域民主夥伴協助支持台灣，「當獨裁政權展現擴張主義傾向，民主國家間應團結抵抗，台灣已站在最前線」。

然而蔡總統表示，她並未放棄改善兩岸關係的可能性，說她願意坐下來與習近平對話。

「我們一再表示希望與中國對話，這是在處理兩岸關係方面，避免誤會、誤算、誤判的最好辦法。」

兩岸關係緊繃之下，世界多國已公開表達支持台灣，日本防衛大臣岸信夫9月中旬告訴《CNN》，「台灣發生的事與日本直接相關」，這個區域貿易航道若發生任何威脅，日本都將因應。

美國總統拜登本月21日在C《CNN》市民大會中，被問及台灣若遭到中國攻擊、美國是否會防衛台灣時答稱「會，我們對此有承諾」，不過白宮事後澄清，拜登並未宣布政策改變，美國對台政策不變。

蔡總統告訴《CNN》，大家對拜登這句話的意思「各有不同解讀」。然而她認為，如果台灣遭到中國攻擊，「鑒於我方與美國長期關係」，美國和區域其他民主政體將出手協助。她說：

「台灣並不孤單，因為我們是民主政體，我們尊重自由、愛好和平。我們與區域絕大多數國家共享相同價值，而且在地理位置上有著戰略重要性。」

她並指出台灣在全球半導體供應鏈上占有領先地位，還說確保台灣安全符合區域各國「共同利益」。

當被問及台灣有無能力在沒有軍事援助下防衛自己，蔡總統說，台灣會「竭盡所能」自我防衛，「但容我再次強調，重要的是我們有來自盟友和理念相近各國的支持」。

《CNN》指出捍衛台灣不單涉及軍事力量，隨著美國愈來愈支持台灣，華府已開始推動台灣擴大參與國際組織，特別是聯合國。

蔡總統告訴《CNN》，台灣擴大參與聯合國是台灣政壇各方長久以來的政策，她並不擔心會激怒北京當局，「我們一直表達希望參與聯合國體系，北京有北京的說法，而這要由國際社會來評斷。」

蔡總統還表示，儘管政體雖不同，兩岸政府仍可以和平共處。

「我們能否坐下來討論彼此差異，試著做出安排來和平共處呢？我想這是台灣人民和中國人民的期望，也是這個區域人民的期望。」

國防部長邱國正：有頻繁交流，並無部隊進駐

國防部長邱國正、外交部政務次長田中光、陸委會副主委邱垂正上午以「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

對於蔡英文證實美軍在台協訓。邱國正會前接受訪問表示，國軍跟美軍在各個層次、領域都有頻繁交流，國軍會把握交流成效，但最主要的還是強化自身戰力。雖然友邦或任何一個團隊的協助對台灣一定有所幫助，但他也曾多次強調，守護國家要靠自己，不能完全指望他人，國軍立場一向如此。

有關蔡總統在專訪中提到，願意和習近平坐下來談，也不放棄任何能改善兩岸關係的機會。邱國正表示，這是政治層面的事務，國軍不會置喙，因為國軍的本務就是戰備訓練，他身為國防部長，該思考的是如何建軍備戰，建立一支有效的部隊，以利未來遭遇狀況時能夠應對，並運用現有裝備強化戰備。

國民黨立委江啟臣質詢時關切，蔡英文在電視受訪公開此事，是否代表軍事態度清晰，因為中共對台用兵的七大條件之一，就是有外籍軍隊進駐台灣，如果照蔡總統所言就是美軍駐台。江啟臣也憂心兩岸間是否有溝通管道，切勿擦槍走火。

邱國正解釋，國軍與美軍都有交流，美軍也有到台灣協助訓練，這是屬於交流範疇，但沒有美軍部隊進駐。邱國正在會議中場休息時接受媒體詢問時再次強調，「美軍只有協助訓練，但沒有部隊進駐」。

學者：提醒對岸，台灣有所準備

（中央社）總統蔡英文接受《CNN》專訪時首度證實美軍在台協訓國軍，對此，專家學者普遍認為，面對中國的步步進逼，總統此時釋放這樣的消息，是要提醒對岸，台灣有所準備。

蔡總統26日接受《CNN》專訪時，首度證實美軍在台協助訓練國軍，並說台灣是必須捍衛的民主「燈塔」，以彰顯全球對民主價值的信任。《CNN》指出，華府與台北斷交轉與北京建交時，最後一批駐台美軍已於1979年撤離，蔡總統成為台灣幾十年來首位承認美軍仍在台從事訓練任務的總統。

對於蔡總統此時釋出美軍協訓國軍的意義，前空軍副司令張延廷接受，《中央社》記者訪問表示，台灣現在所購買的裝備，90%都是美制裝備，美軍當然要教授戰術、戰法，美軍在台協訓國軍不奇怪。

至於蔡總統此時釋出這消息，則是因為目前台海周邊情勢有所不同，包括共機在台灣西南空域活動，因此總統需要在此時告訴對岸，台灣有所準備。

張延廷指出，美國總統拜登重申美國對台灣承諾「堅若磐石」，蔡總統今天的言論，也有與美方相互呼應的味道，也讓中國知道，這些不只是嘴上說說，是有實際的行動，也包含了軍事上與政治上的意涵。

國防安全研究院學者李哲全也說，蔡總統在國慶講話時宣示，「期待兩岸關係和緩，我們不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服。我們會持續充實國防，展現自我防衛的決心」。蔡總統此時釋出這個訊息，是要讓全世界及中國知道，台灣有在準備與因應。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，中國大陸不太可能不知道美軍在台協助訓練國軍，因此蔡總統這次釋出此消息，並未創造新狀態，他認為，蔡總統是想藉機會凸顯美台軍事交流有不錯的往來。

揭仲並認為，蔡總統在某種程度上是希望能抵銷掉中國大陸近期對台灣威脅的態勢，透過告訴台灣內部這樣的消息，抵銷來自中共的壓力。

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核稿編輯：翁世航