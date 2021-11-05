王浩一《節氣食堂》：高麗菜的南歐身世，芥蘭菜算是她的中國女兒

文：王浩一

【高麗菜 南歐的身世】

高麗菜的南歐身世，芥蘭菜算是她的中國女兒

對於小鎮美食的探訪，是興趣也是職責，更是貪吃。浩克慢遊有一次走訪彰化二林，那一次在小鎮市場裡多有美食經驗。團隊尚未進入市場，已經在新生路上看到了兩處「高麗菜餅」攤販，油鍋裡炸得酥脆香美，大夥開心，逕自進入採訪模式。內餡有去水的高麗菜碎、少許胡蘿蔔、豬肉碎末和蔥花，調入輕醬稍稍醃漬，包入麵皮。油鍋用的是花生油，炸得金黃色的麵皮酥香，但是高麗菜內餡鮮甜滋味印象最是滿足。

高麗菜不是韓國妹，她來自歐洲，起源於南歐地中海地區。台灣是在大航海時代，荷蘭人直接從歐洲引進。為何稱之「高麗」？它的拉丁文是「Caulis」或「Colis」，英語Cole、德語Kohl、義大利語Caule，荷蘭語則稱之Kool，我們的先民，以閩南話跟著荷蘭人稱呼，時間久了，有一天，要把它漢字化，於是以閩南音轉換成「高麗」。這個完全是美麗的誤會。

高麗菜早年隨著絲綢之路傳入中國之後，快速流傳各地（以北方為主），因為好栽種又高產，好吃又好儲存運輸，受到歡迎，於是它的稱呼各地不同，普遍稱「捲心菜」。

它的名稱繁多，有包心菜、捲心菜、洋白菜、結球甘藍……。山西、陝西等地區多稱蓮花白、花白或茴子白；廣東部分地區（包含香港）稱椰菜或包菜，雲南地區稱包白菜；至於日本稱之kya-be-tsu，是來自英文Cabbage的音譯。

它是甘藍的變種，植物學上稱「結球甘藍」。甘藍、高麗菜和芥蘭菜，都來自蔬菜家族的第一名門「十字花科」，甚至還是同屬於「蕓薹屬」的近親。它們外貌差異主要是來自於「結球」和「不結球」的區別。所以，在超市貨架上，扁實的高麗菜、豔麗的紫甘藍（紫包菜）、可口的花椰菜、營養豐富的青花菜，都是都屬於甘藍世家。有無察覺它像是龍生九子？各形各狀，但是都來自「甘藍」家門。

順便一提，芥蘭（芥藍）菜也是甘藍的變種，精準地說是高麗菜的變種。

高麗菜傳入中國之後，慢慢也在華南被培育出來。引進時間迄今已經超過千年了，北宋蘇軾就曾經在詩中寫道「芥藍如菌蕈，脆美牙頰響」。芥蘭葉子的羽狀裂已經很不明顯了，主要食用的部位是嫩葉和花序——也就是一般說的菜薹。歐洲人直接稱它「中國芥蘭」，我說她是高麗菜的「中國女兒」。芥蘭菜口感爽脆清嫩，含豐富的維生素A、C、鈣、蛋白質、脂肪和植物醣類。品種有白花、黃花兩種。

Photo Credit: 有鹿文化出版

高麗菜封與香菇高麗菜飯

高麗菜盛產時是許多家庭餐桌上常見的蔬菜，不論清炒、涼拌、醃漬、曬乾各有風味！原住民常以山胡椒一起快炒高麗菜，我的家常菜：扁魚或是蝦米爆香，大火快炒手撕高麗菜，鮮甜爽脆。客家人有「高麗菜封」，把高麗菜悶煮到軟嫩，入可即化。其實，它有些厚工：

高麗菜整顆洗淨，挖除中間蒂頭與軸幹； 將絞肉輕輕摔打，增加些許筋性，備用； 缽盆放入絞肉、洋蔥碎、薑末、香菇、旗魚漿、紅棗、枸杞等等（有人會加一顆蛋）。加入紹興酒、香油、醬油、鹽、白胡椒粉等調味。全部攪拌成「有黏性的肉漿」； 將多料的肉漿塞入高麗菜挖空的部分； 高麗菜入鍋（電鍋亦可），不加水，蓋上內鍋蓋，或以耐熱保鮮膜封好； 文火低溫悶煮，或是電鍋外鍋3 杯水悶煮； 15分鐘煮熟後，不開鍋蓋，繼續靜置30分鐘； 倒出菜汁，調入些許太白粉、醬油，調製醬汁； 高麗菜裝盤後。再將醬汁淋回已經軟嫩的高麗菜上，增加風味。

中部農村菜有「香菇高麗菜飯」，我在彰化北斗小鎮的街頭吃過，它算是古早味的「速食料理」，簡單、豐富，也香甜味美。以大鍋炒的主菜高麗菜餚裡，還放進香菇切絲、三層肉片、筍絲、膨皮（油炸得膨膨豬皮）等。煮熟，澆淋在煮好的白米飯上，煮得軟爛香甜的高麗菜滿滿鋪開，再加上大鍋燉滷的軟嫩肥腴豬皮（細滑，充滿光澤感），這即是早年的米食，百吃不厭。

高麗菜在台灣的種植小知識

台灣盛產高麗菜季節是秋涼了之後，它喜歡溫和冷涼的氣候，種子發芽最佳氣溫攝氏15至25度，結球之際為攝氏15至20度。如果溫度過低，結球不緊；溫度過高，結球較小且緊密，葉球質地較硬。

秋冬時節，彰化、雲林、嘉義為主產地區；夏季則在宜蘭、台中、南投等海拔約1,500公尺的高冷地栽培，價格較高一些。由於夏季種植面積較少，因此部分需仰賴進口（印尼、越南最多）。

至於長得尖頭、平頭的，那是品種不同，但是季節還是會造成差異。台灣有稱之「初秋」品種者，菜梗稜線明顯。那是1950年代由日本引進，栽種數量最多，市占率達70％，滋味甜脆、中肋細小，適合清炒、生食、涼拌醃漬、製作菜捲。夏季高冷地生產的「初秋」會呈現尖頭，但是秋冬在平地一般是平頭（如果氣溫很低，也會尖尖的）。

我個人喜歡的品種「雪翠」，清脆爽口，纖維細緻，適合生食、大火快炒。外型尖挺圓滿，色澤翠亮，葉脈紋路凸出明顯。台灣其他品種有台中1號、台中2號、金葉仔（又名228）。

Photo Credit: 有鹿文化出版

如何挑選高麗菜嬰仔？

當高麗菜盛產後，高麗菜苗也上場了，閩南語稱它是「高麗菜嬰仔」。它是高麗菜採收後，農夫刻意留下根莖和基部外葉，讓它繼續生長，過一陣子，會從莖部側邊長出的5至6株小苗。它不是「沒長大就被採下來的高麗菜」，而是「菜二代」，算是「不浪費的副產品」。近年高麗菜苗的抗癌活性成分受到重視，在多種十字花科蔬菜中含量居冠，已經成為熱門的保健蔬菜。

如何挑選？高麗菜苗形狀較尖、葉子尚未包覆完全者表示愈嫩、口感愈好。因高麗菜苗會愈長愈圓，葉子愈密多、愈扎實，口感也愈硬。

怎麼吃？簡單汆燙，蒜頭爆香，下鍋快炒，加鹽調味即可。它的滋味完全和高麗菜無法連結，反而比較像芥蘭菜。這時會明白：高麗菜與芥蘭菜其實是母女的事實，但是個性不同。

客家高麗菜乾的製法與料理

大家都愛高麗菜。冬天產量要看老天臉色，高麗菜歉收，菜價天價；如果盛產，客家人會將它曬乾，延長賞味期。製作工序：一葉葉扒取下來，放置太陽下曝曬略微縮水（烈日下約三至四小時），不要全乾，只要菜軟化即可。接著是手工作業：順著紋路撕成寬長條，菜梗切薄，灑上鹽巴，搓揉至葉菜軟化出水，這些分泌出的湯汁倒掉不要。將這些葉菜裝入塑膠袋，綁緊，底部戳出一些小洞，找個家常水桶重壓在袋子上，壓個三至五天，讓它消水、發酵。前兩天內重壓過程中，高麗菜分泌出的水會由下方戳的洞口流出，且會持續發酵出微酸氣味。

之後開始日曬，連續兩天。每隔兩個小時翻動一次，第一天晚上即收入屋內，再將高麗菜搓揉軟化（一定要揉捻，否則菜乾會變得沒有彈性）。不用全乾，顏色是金黃色即可，最後置入冰箱冷凍儲存。它適合炒菜，另有一番滋味，也適合煮排骨湯、炒肉絲、乾蒸吻仔魚、乾燒肉末、滷五花肉等等。也可以取代梅干菜，煮成高麗菜乾扣肉。

日本的高麗菜捲美食

日本人也喜歡高麗菜，大阪燒就是其一。

「高麗菜捲」也頗受歡迎，先把大葉子沸水燙過，讓它軟化，攤開葉片，放上調過味的內餡，然後捲成長條狀，以牙籤固定，放入關東煮裡煮約20分鐘，即成。

我喜歡的和風豆腐高麗菜卷，內餡是雞肉泥，加鹽攪拌，再加入蔥花、雞蛋、豆腐碎（先脫水處理）、太白粉等等。高麗菜捲是統稱，內餡完全不受限制，肉類、魚漿、蝦漿等等皆可，這是國民美食不需拘束。適合親子料理。

Photo Credit: 有鹿文化出版

說說芥蘭菜，也說如何料理沙茶牛肉

最後就來介紹芥蘭菜！它是「不結球的高麗菜」。

台灣四季都能種植芥蘭菜，但是冬季是品質最佳季節。它的葉片質地較厚、具蠟質，厚實帶脆的口感廣受喜愛。芥蘭菜的學術名稱是「綠葉甘藍」，與高麗菜、大白菜同屬十字花科，它倆是近親。千年前高麗菜引進到中國，又在中國產生突變，成了芥蘭菜，於是有了「中國芥蘭」稱呼，植物學上則稱「葉用不結球甘藍」。

敏感的人覺得它有苦味（其實那是大人的味道），料理高手說有兩招可以去除苦味：用動物性油脂、加入微量的糖。

至於如何「口感更脆嫩」？盡量挑莖的粗細跟小拇指差不多的，通常口感會比較鮮嫩一些。料理工序？先把葉子跟嫩莖分別摘下。中間最粗的莖，用削皮刀將纖維較粗的外皮去掉（我多是用指甲撕除）。再切成斜段或斜薄片，能讓口感更好，也比較易熟。熱炒時，先炒粗莖部分，中途再加入嫩莖與葉子，這是「二段熱炒法」。

想整株汆燙料理，如果要好看又好吃，要有斷捨離的精神，建議只保留中間的部分，切掉葉子的上半部、粗梗的下半部。這麼做，讓餐盤上排列的整株芥蘭菜更顯整齊！澆淋上濃郁醬汁，再撒上烤過的白芝麻裝飾。

Photo Credit: 有鹿文化出版

料理「沙茶芥蘭炒牛肉」，那是人間美味，白飯殺手。我筆記高手的食譜：

芥蘭菜洗淨，把較硬的纖維撕除，切小段； 牛肉加1茶匙米酒、沙茶、蠔油醃漬1小時，料理前加入1大匙太白粉； 起油鍋先下牛肉炒至8分熟，盛起備用； 下蒜末爆香，芥蘭菜加入熱炒，7分熟； 再加入1匙沙茶跟蠔油，牛肉入熱鍋，混合芥蘭菜熱炒1分鐘，完成！

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書籍介紹

本文摘錄自《節氣食堂：我是農產品促銷員》，有鹿文化出版

作者：王浩一

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「同樣的食材，不一樣的飲食文化，我以為『國際觀是可以吃出來的』，生活的品味或許也可以從中體會出一些端倪。」——王浩一

你我餐桌上常見的各式食材，許多其實是在歷史的風雲際會之下登上這座島嶼，而如今，都一一成為台灣地方特產。一樣的食材，在原產地與引進地有天壤之別，在你家和我家也有不同滋味。美食說書人王浩一善用橫向思考，為我們上一堂堂餐桌上的歷史地理課，同時找回人與自然的節奏，美時美食，不時不食。準備好展開一場時間與空間的味覺之旅了嗎？歡迎來到節氣食堂。

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Photo Credit: 有鹿文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰