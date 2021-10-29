【關鍵專訪】《老鷹之手》導演、監製：一雙雙變形怪手，是藕農辛勤耕作一輩子的印記

「這是我們的怪手啦，真歹看，去給人請時我都不敢伸手夾菜，怕見笑。」在紀錄片《老鷹之手》中，嘉義民雄牛斗山的藕農許麗明說出這段觸動人心的話語，而這群蓮藕農一雙雙因為挖掘蓮藕而變形的雙手，更讓導演賴麗君內心大受震撼，「他們都說自己是怪手，其實那是藕農辛勤耕作一輩子的印記。」

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬 《老鷹之手》導演賴麗君

牛斗山位於嘉義縣民雄與新港鄉交界處，早年盛產蓮藕，80年代曾經大量銷售到日本與香港，產地面積佔全台灣的三分之一，位居全國之冠，藕民人數也最多。但為純靠勞力手工的蓮藕產業，比一般農業種植更辛苦，很難吸引年輕人傳承，隨著時代變遷逐漸沒落，超過八十年歷史的蓮藕產業，榮景早已盛況不再。

「大家都聽過白河蓮子，但卻不知牛斗山在八零時代盛產蓮藕，可說是全國最大宗。」在嘉義民雄牛斗山出生成長的導演賴麗君表示，牛斗山的蓮藕種植面積從早年一百多甲的盛況，如今剩下不到六十甲。

當農村人力凋零、面對傳統產業的困境，一些阿公、阿嬤級老農依然無法割捨掉大半輩子維生的田園，仍堅持用年邁的身軀守護農地，因長年挖蓮藕的手指變形彎屈、僵硬疼痛，猶如老鷹爪子般蜷縮的「老鷹手」，卻是他們辛勤的歷史印記，也讓導演賴麗君與彭家如深感不忍，下定決心無論如何都要讓這群農民艱辛的故事被更多人看見。

Photo Credit: 天馬行空提供

「我爸爸與許多牛斗山村民一樣務農，我從6歲就跟著阿嬤學習種田，後來我爸爸叫我要往都市發展，不要留在家鄉下田做粗活，因此我只在這裡生活到18歲，而離鄉這麼多年，直到現在才真正看見家鄉的美好。」

「因為921大地震我才開始拍重建的紀錄片，這時候才發現原來我的工作，可以幫助社會上很多沒有資源的人。」賴麗君表示，蓮藕產業雖然漸漸沒落了，「但這些為了養家糊口的藕農，他們對家人、家鄉與蓮藕的愛及付出，不應該被遺忘。」

2013年，離鄉北漂多年的賴麗君耗時三年，拍攝嘉義首部曲《神戲》紀錄片，2016年因為牛斗山藕農的堅持與勇氣，促使賴麗君接續拍攝家鄉第二部曲《老鷹之手》。「拍完《神戲》之後，我一直想繼續拍攝家鄉二部曲，剛好來到我生長的牛斗山看到這些藕農，他們常笑自己從年輕到老都像憨牛般，我想透過電影將他們的故事永久記錄下來。」

榮獲2021坎城世界影展（Cannes World Film Festival）5月份最佳紀錄片、最佳攝影及最佳女性導演三個獎項的《老鷹之手》，拍攝起點卻是源自於2016年的一頓蓮藕大餐。「2016年第一部紀錄片《神戲》下鄉巡演期間，有一站是到牛斗山放映，200多個座位只來了10餘人，恰好有一群藕農準備了各式蓮藕料理要與村民分享，村長就廣播說有蓮藕大餐，不到2分鐘200多個位子就坐滿了。」賴麗君笑著說。

「後來藕農特別準備了一桌蓮藕大餐款待我，我注意到農民們的手因為長年以手代耙，挖出深埋泥下3、40公分的蓮藕，導致手指關節變形，像極了老鷹的爪子，這讓我深受震撼，便決定以此作為下一部紀錄片的主題。」賴麗君回憶當時意外發現每位老農都有雙這樣變形的手，「他們說這是挖了幾十年蓮藕變形的怪手，出去吃辦桌都會不好意思，我說一點都不醜，這是一雙堅毅的老鷹之手，你們是牛斗山的驕傲。」

因為蓮藕特別脆弱軟嫩，農民必須徒手從土裡慢慢挖取，就這樣挖土採收了一輩子，導致藕農的手指節腫大變形，手指厚重彎曲，指縫間總有洗不淨的污泥，這些老農都有著一雙特別粗大的手，像極了老鷹的爪子一般。「以前採蓮藕像挖金礦，農民怕用鐵撬採收會傷到蓮藕，才會用手代耙，小心翼翼地挖出深埋泥濘下3、40公分的蓮藕。」

「我想以一個農家子弟的視角，來記錄家鄉藕農的身影，以及發生在他們身上、與土地、與家人之間的故事，讓更多的人可以看見這群農民踩在泥土裡前進的力量，對生長土地的守護與情感。」藕農們以一雙老鷹之手養家，守護逐漸消失中的產業，即使歷盡現實與掙扎，就算變老也不願意造成子女的負擔，寧願自給自足務農養活晚年，就這樣與土地共生到生命的盡頭。

Photo Credit: 天馬行空提供

賴麗君找上曾經合作《神戲》的彭家如導演，返鄉拍攝電影《老鷹之手》，鏡頭對準家鄉牛斗山一片片蔥綠的藕田，與當地辛勤勞作的藕農，一起用影像訴說牛斗山的故事，配樂更找來曾得到多座金曲獎、金馬獎的知名音樂人林強操刀製作，為電影打造出一首首純粹卻飽含生命力的音樂。

賴麗君透露，會找林強做音樂純屬偶然，兩人原本也互不認識。「在剪接期間聽到林強大哥的〈向前走〉，突然有個靈感，希望找曾經北漂的林強大哥來配樂，就鼓起勇氣傳臉書私訊給他，沒想到很快就得到回應，我們約在台中見面，談了四個小時音樂的表現方式，林強大哥很謙虛、很親切，談的過程也讓我們十分感動。」

彭家如在旁邊補充：「其實我們很擔心林強大哥的費用問題，還是鼓起勇氣問他十幾首配樂要多少價格，他回說價錢『看你們預算有多少就好』，意思就是『隨喜』，我們簡直不敢相信。」接著出身農家的林強便著手展開製作，甚至親自下鄉拜訪農民，更擔心電影募資不順利，還自掏腰包大力贊助。

Photo Credit: 天馬行空提供 林強（右2）在接到合作邀請後，百忙之中抽空與賴麗君（右3）導演和彭家如（右1）監製相約面談，甚至親自下鄉拜訪農民，最終為電影打造出一首首純粹卻飽含生命力的配樂。

監製兼攝影師彭家如更坦言，原本並不想加入拍攝這部電影，直到賴麗君向他分享藕農的老鷹手照片，才讓他改變心意，甚至因為拍攝《老鷹之手》而愛上這裡濃厚的人情味，讓彭家如在拍攝期間就南漂定居嘉義。「其實只要有便利商店、車子，住在鄉下很OK。」

「一開始我本來沒有想要合作，可是賴導不放棄，一直傳藕農雙手的照片給我看，那一雙雙變形像鷹爪的手讓我覺得很震撼，真的震驚到難以置信，才同意加入拍攝。盯著照片，我忍不住感到心酸，在拍攝時我發現農民很自卑，很在意外界的觀感，覺得自己的手很髒。」

賴麗君表示，《老鷹之手》從2016年開始做田野調查，2017年才從零經費開始慢慢拍攝，過程中常常因為經費不足，拍到一半沒錢了就必須暫停，加上藕農都很樸實害羞，需要花時間讓他們慢慢適應拍攝，因此進度相當緩慢。「有一半的資源是嘉義鄉親贊助的，不然我們做不下去。有的鄉親根本不知道什麼是紀錄片，還是願意無條件支持我們。」彭家如表示。

｜Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬 監製兼攝影彭家如

然而，紀錄片的拍攝過程一開始並不順利，離鄉多年的賴麗君並沒有受到鄉親的歡迎。「因為我離開20多年了，穿著打扮變得很都市化，他們對我的印象還是小時候黑黑的、頭大大的樣子，現在變白了，大家都忘記我了，我變成了故鄉的陌生人，其實有些傷感。」

賴麗君在做田野調查時，農民們也是處處戒備。「一開始調查是我太心急了，所以他們都很抗拒，質疑我問這麼詳細要幹嘛？是政府派來的嗎？因為我問了很多東西，他們都以為是政府單位派來的人，或一直以為是國稅局人員來查稅。」

在農田拍攝也讓都市化的兩人吃盡苦頭，他們穿著青蛙裝、頭頂傘帽一同走進蓮藕田拍片，在泥水中行走的每一步都相當艱難。「電影拍了三年多，剪接後製用了一年，因為我們沒有什麼經驗，調光、音效什麼的都自己來，前後共花四年時間才完成。」

阿嬤級藕農鄧素玉是賴麗君最感謝的人，如果沒有鄧素玉的熱心協助與居中協調，已被視為外地人的賴麗君根本不會被封閉的農民接受，電影自然也拍不成。「田調時鄧素玉阿姨熱心機車載我，挨家挨戶、一一拜訪藕農，一戶戶拜訪藕農，尋找願意被拍攝的受訪對象，當時素玉阿姨還被其他村民笑她雞婆，為何要一直幫助這些外來拍片的人。」最後有四位藕農點頭，加上鄧素玉，一共五位成為紀錄片主角。

雖然農民接受了這兩個都市人，但面對攝影機仍然顯得僵硬，他們只好把鏡頭藏起來，純聊天就好。而與鄧素玉夫婦在凌晨兩點去採藕的經歷，更讓兩人永生難忘。「有一天鄧素玉阿姨不小心脫口說出，要不是為了陪你們拍攝，我平常是在半夜2點去挖蓮藕的。我聽了嚇一大跳，立刻拜託她照正常狀況採收，我們隔天半夜2點來拍。」

因為上午的農田氣溫非常炎熱，因此藕農習慣在半夜採收才不會中暑，因此兩人特地與鄧素玉夫婦約了半夜兩點去田裡，一直拍到天亮後才收工。「那一次整晚拍攝到早上6點，素玉阿姨還直接在我們面前就跟先生吵起來，從此以後藕農就把我們當成透明人了。」拍攝的三年期間，兩人與蓮藕農往來密切，藕農習慣鏡頭後，也將他們視為家人一般，「吵架也正常吵，不會避開我們。」彭家如笑著說。

彭家如表示，拍片時自己好多次整個人摔進爛泥裡，渾身又溼又髒又臭。「因為藕農都是彎著腰低頭耕作，為了捕捉他們工作時候的臉部神情，因此我在拍攝時就必須蹲得比他們還要低，才能拍到他們額頭上的汗水，甚至幾乎整個人就坐在泥底裡，上半身往後仰著拍，常常不小心泥水就從背後滲入青蛙裝裡，真的相當辛苦，很難忘。」

彭家如常常拍到四肢抽筋，全身髒污。當他在田邊用水管清洗身上的污泥時，許麗明會用自己的老鷹手緩緩幫他清洗擦不到的背。「那個感覺有些粗糙，卻很溫柔。」彭家如表示，許麗明已經將蓮藕視為第二生命，種田像呼吸一樣自然，「麗明大哥每天都要摸到蓮藕才行，即使是假日也要去小菜園種種菜，常常搞到天黑才被太太叫回家。」

拍攝過程中賴麗君曾經不小心受傷，藕農特別寄來一大堆的藕粉幫她進補，讓賴麗君感動不已。彭家如則透露，每次拍攝完收工時，後車廂都裝滿了蓮藕與藕粉，「農民擔心我扛攝影機會中暑，還買了一頂傘帽送給我。」

當農村青年大量北漂，有些非農二代年輕人卻選擇留下，從零開始學習種植蓮藕，為在地蓮藕產業繼續拚搏，挖出被歷史遺忘的價值與夢想，從夕陽產業拚出一條生路。「讓我意想不到的是，有一些年輕人願意棄工從農、回到鄉下，拿起鋤頭學習種植蓮藕，在家鄉找到扎根的希望，延續地方產業特色的命脈。」

由於當地的藕農大多是六十歲以上的老人，因此最初賴麗君做田野調查時，選定了幾位六十歲以上的老農當做拍攝對象，直到遇上小學同學的弟弟莊傑全，也是牛斗山近年來首位以蓮藕闖出一片天的非農二代、及他美麗的妻子林千芳，才決定改變對象。「每次看到導演摔倒，就好像是看到剛開始種田的自己。大家都是這樣過來的，多摔幾次就好了啦！」林千芳笑著說。

「是壓力，不是勇氣！經濟的壓力把你推向前，你就會一直走向前去！」四十歲的莊傑全是靠蓮藕創業成功的中生代農民，十多歲時父母雙亡，小小年紀就必須扛起家計負擔，賴麗君表示，「也許是從貧苦生活環境鍛鍊出來的能力，阿全能從歷經五年血本無歸的創業過程中浴火重生，以無比的毅力與創新思維，一步一腳印踏出自己的蓮藕之路。」

莊傑全因為不喜歡都市生活，才回到家鄉牛斗山村種蓮藕。賴麗君發現，莊傑全把種田當成夢想，「他就是喜歡這裡，也希望守護這些蓮藕，選擇種經濟價值較高的蓮藕，還引進高壓水柱來幫助採收蓮藕，不用深入土中耙挖，讓藕農採蓮藕的手指不變形，不會再變成老鷹之手。」

「誰說做田人的查某，不能妝水水？」戴著兩公分長的假睫毛、做了五公分指甲彩繪的林千芳，在大太陽底下跟著莊傑全一起農作，也成為電影的一大亮點。賴麗君指出：「千芳代表著現代女性的自信，我從她身上看到那種拒絕完全犧牲，希望保有自己原來的樣貌，才能尊重先生、努力實現與先生的共同事業。」

「千芳是嘉義都市人，愛好自由、喜歡打扮，勇敢做自己，對於農務一竅不通，嫁給阿全之後才開始下田勞動。她不同於傳統種田婦女的樸素形象，雖然保守的老農民罵她在『賺』的，但她說『我不在乎』。我覺得她是在經營事業，創新把蓮藕做分類銷售，直接以臉書名字「超愛錢」作為品牌，挑戰傳統思維，做出一片天。」

二十多歲的黃奕豪則是新住民第二代，父母在他國小時離異，為了賺比工廠多一點的錢，他選擇下田種蓮藕：「我不怕苦，怕的是沒有錢。」賴麗君認為，他們是故意表現的毫不在意。「他們說『不要問我夢想，夢想離我很遠』，還說『讀那麼多書幹嘛？去便利商店也用不到數學，賺錢比較實在。』但務農沒有學歷限制，當藕農可以讓邊緣的青少年有一個安身立命的地方，讓他們有工作做，產生自信。」

彭家如更觀察到不同世代藕農的差異。「老一輩的人很勤奮，會很努力的把東西種好，但只會用傳統模式銷售，中青世代的藕農會利用網路的優勢，經營客戶關係，阿全年輕的農民一代，可以跟現在化連結，讓大家認為務農還是很進步的。」中青世代農民還會在網路上教客人如何吃蓮藕，並透過社群讓更年輕的人願意來學習、種植蓮藕。

「當你知道蓮藕之鄉牛斗山的時候，多少自然對這個產業會有幫助。我認為凡事眼光要放遠一點，當你有心跟社會對話的時候，那些機緣、機會就會來了。」彭家如認為，讓蓮藕產業復興的關鍵，也是藕農未來努力的方向，就是讓更多的人吃蓮藕。 「蓮藕是很營養、很好吃的食物，網路上至少有數百種做法。」

彭家如透露，雖然《老鷹之手》已經得到一些獎座，但還是有紀錄片評審認為，紀錄片就應該要比較陰暗、苦難或悲慘，「還有評審問我們，為什麼拍得這麼明亮快樂？我們只是希望能鼓舞人心，我們也不想把電影講的太清楚，就讓觀眾自己去思考、去想這個問題。」

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

《老鷹之手》以大量特寫鏡頭記錄藕農們的老鷹手及農作時的神情，鏡頭從老鷹之手慢慢拉遠，拍到人，再拍到農村，紀錄了牛斗山藕農的生活，配音更是畫龍點睛，淡淡的觸動人心。「《老鷹之手》不強調議題探討，而是要拍出農民對家人、家鄉還有蓮藕的愛。其實蓮藕只是背景，我真正想拍的是，當一個人身處困境，如何面對挑戰活下去？」

「我是這裡的孩子，有使命感，接下來想讓牛斗山的蓮藕產業成為地方特產。」賴麗君表示，農二代會被媒體影響，他們願意返鄉，其實是意外的收獲。「本來只是想記錄他們的事情，沒想到會有這麼大的影響力，而他們看了之後開始有自信，就覺得我做這個東西還是有收穫的。」

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航