森博嗣《人生超整理》：看著雜物發想點子真令人開心，這些發想成為工作的起點
我們想讓你知道的是
在本書中，反骨又白目的理科系作家森博嗣將述說如何從整頓內在的自己做起，更懂得享受自由、打造人生，最重要的是，保有不受制於他人的思想與價值觀。
文：森博嗣
被喜歡的東西淹沒
話說，我的書房只要是跟地面平行的地方，全都堆滿了東西，唯一例外的是天花板。
我沒開玩笑，東西就是這樣越積越多。為什麼會增加呢？因為不斷有新事物要著手，有很多好玩又想做的事。充滿活力的地方勢必會不斷增加東西，根本不可能自然遞減。
人只要活著，身邊就會不斷增加物品。譬如，喜歡閱讀的人每天看書，書就會越積越多。我這個人沒那麼書癡，看完了就會處理掉；但真正喜歡書的人會想著「再看一次」、「也許還會再看」，所以不輕易扔書。
書放在桌上，可以堆疊得很高，也很容易堆疊整齊。無奈我最喜歡的模型就沒辦法堆疊得很整齊，所以我一個接一個做，成品越來越多，也就「不斷展店」堆放得到處都是，再多空間也不夠。每次想要著手什麼新工作時，我就得先收拾出一處空間，也就是從打造一個場所開始。
房間雜亂和工作效率是兩碼子事
我的書房地板堆放著拙作，每次出新書，出版社就會送來十本樣書。儘管我一向讀完書就扔了，但再怎麼樣也不可能扔掉自己寫的書，況且還是新書，就這樣賣給二手書店也不太好，只好堆放在地板上。
順道一提，我從沒翻閱過自己寫的書，也不曾餽贈親朋好友，更沒主動拿給家人看過。
說起來還真不可思議，是吧？雖然家人曾來我的書房，說想看我寫的某本書，但那時我根本不曉得書塞到哪裡去了，要找也很困難。我說我會設法找到，無奈半年過去，還是沒找著。
迄今為止，我一共出版了三百本以上的書。初版一般是送作者十本樣書，每次再刷時送兩本，所以光是初版樣書，我家就囤積了超過三千本。
一旦堆放在書房地板上，不消幾年，能夠使用的地板面積便減少了百分之二十八，只好用紙箱裝起來，搬到地下室倉庫，至今也累積了為數不少的紙箱。如果一箱能塞一百本，少說有三十箱，加上再刷樣書，數量應該更多，我想起碼超過五十箱吧，而且這些紙箱從未打開過。
雖然是如此雜亂的書房，卻絲毫不影響我的寫作。只要電腦不出問題，就不會影響工作效率，所以房間雜亂與工作效率根本是兩碼子事。
找不到是因為忘了，跟雜亂無關
我不喜歡那種太乾淨的地方，反而比較喜歡雜亂些，活像「翻倒的玩具箱」一般的空間， 想被自己喜歡的雜物圍繞，這樣的地方反而能讓心情平靜。
我的工作室十分凌亂。照理說，常常找不到要用的材料和工具等東西，應該多少會影響工作執行度和效率，所以有時我也會心想，要是整理一下，就不會浪費這種時間了吧？
或許這樣真的可以避免浪費時間，但就算整理、收拾了，找不到的東西還是找不到，因為我會想不起來到底收在哪裡。所謂找不到的東西，就是隱約記得「好像在哪裡看過」而尋找， 所以找到的機率只有一半，無關乎什麼收拾整齊時就找得到，亂七八糟時就找不到的說法，只是找尋的時間有一點點差別罷了。
整理過的地方取用東西很方便，這一點的確很有效率，只是又得花些時間物歸原位，所以就短期來說，暫時擱著反而比較有效率。畢竟，耗費在整理上的時間也不能白花，既然凡事講求效率，要不要賺回整理的時間就是個微妙問題，不是嗎？
焦慮會有多糟糕？
讓人平復心緒、不再焦慮，的確是整理、整頓的一大效果。所以想甩開焦慮的人，不妨花些時間整理、整頓；至於能與焦慮和平共處的人，倒不見得要這麼做。我是那種就算焦慮，也不會討厭這種心情的人，最近甚至覺得觀察焦慮的自己也頗有趣。
應該有人不認同我的看法，反而會覺得，既然雜亂讓人焦慮，為什麼不乾脆整理乾淨呢？ 這麼說或許沒錯，但我的看法也不無道理。
問題在於：焦慮會讓你陷入多糟糕的狀態？好比一焦慮起來，就無法專注、頻頻出錯、腦子打結、工作效率明顯變差等，這時整理、整頓便能發揮作用。反之，也有人即便焦慮，照樣不會影響工作進度，我就是這種人。雖然我會焦慮，但不會出錯，也不會延誤工作，更不會明確感覺到焦慮迫使身心疲累不堪，頂多只是自言自語：「啊，有點焦慮呢！」
相較之下，有些人覺得面對工作時，還是適合把神經繃緊一點。畢竟，焦慮的對照組就是放鬆、寬鬆，一味用這種心態處理工作，也不是很恰當吧。
自由度越高，人就越焦慮
之所以覺得焦慮，是因為有著必須突破的目標，卻一直做不好，或遇到其他難題。因此， 如果有明確地被指示「要這麼做」的工作，比較不會讓人焦慮。反觀要是工作必須自己思考、規劃才能進行，有時會事與願違，或是出現突如其來的問題，也有可能別人沒按照你的指示去做，只要牽扯到外人，往往就會引發焦慮。
由此可知，當你從事用腦的工作，或者是指示別人怎麼做的一方，會比較容易焦慮；也可以說，焦慮的狀態較常在創作時發生。除非你能專注於這項工作，完全不理會外在影響，才比較不會焦慮。
經過整理、收拾的環境，並非是為了不引發焦慮所打造，而是要讓人專注於某項作業。就像面對上頭指派的工作，只有「服從」這個不需要判斷的條件，這也算是一個能夠專心工作， 卻毫無自由可言的環境。
自由度越高，人越容易焦慮，因為會想東想西、心猿意馬，無法專注於一件事。
人類還需要專注力嗎？
自古以來，專心一志都被視為「好事」，專注力能夠造就成功，這是社會普遍的認知。相反地，「心思飄忽」則是一大阻礙。
我在另一本書中寫過這個主題，在此就不詳述了。人們所追求的這種「專注力」，說穿了就是「像機械般工作」，所以我覺得稱為「機械力」頗為適合。在沒有機械的時代，人們只有動手做、靠雙眼觀測，以求做出迅速、正確的判斷。時至今日，這些工作早被偵測器、電腦取代，所有需要專注的工作都已經由機械代勞。
那麼，人類還要追求什麼樣的能力呢？
那就是發現新問題、發想前所未見的點子和創意。因為這不是用「計算」方式解決的問題， 所以電腦做不來。機械能做的就是確認事先決定好的要項，調查是否產生和過去一樣的不妥之處，做些既定的處理。人類則可以想像未來，想像今後可能會發生什麼問題、哪些負面的狀況，此時又該如何處理，判斷要導入什麼新手法，以避免陷入這種局面。而要發現問題或發想點子，需要的不是專心一志地思考，而是要留意觀察周遭的一切，從毫不相干的事物中汲取靈感，進行所謂的「聯想」。「聯想」是從意外之處「想到什麼」的行為，而且是有別於專注力的優勢作法，但很難用言語表達，或許可以稱之為「分散力」或「聯想力」吧。
焦慮是再自然不過的事
再回頭說說焦慮吧。之所以焦慮，是因為人的腦子本來就會關注各種事物、不斷聯想，思緒翻攪混雜才引發了這樣的反應，不是嗎？因為強迫自己違背人性地全神貫注，於是形成了壓力，亦即明明想思考其他事情，卻不得不專注於眼前事物而焦慮不已。
這可以說是壓抑腦子原本機能的一種行為。好比馬兒本來想在草原上自由奔跑，我的狗兒們也是，牠們不想筆直地往前跑，而是想四處亂跑。但人們騎馬時，馬只能拚命向前跑，賽馬時還會讓馬戴上眼罩控制視野，不讓牠們受周遭影響，才能一個勁兒往前衝刺得勝。問題是，這並非馬的本能，所以牠們可能跑得很焦慮。
就某種意思來說，焦慮並非一味都是壞事，而是相當自然的反應。只要這麼想，應該就不會那麼焦慮了吧。
前面說過，整理、整頓達成的是精神層面的效果，也就是跟心情、感受有關。相較於過度髒污有害身體健康，也會影響心情；需要整理、整頓的只是雜亂問題，並未造成實質損害。只是，環境雜亂不但很難清掃，也容易藏污納垢；更重要的是，必須留意雜亂的東西究竟是哪一種，倘若是廚餘之類的東西散置，勢必會影響環境衛生。
分類是整理的一大要點
「收拾」可以分為整理整頓和清潔掃除；前者是管理東西擺放的位置，後者是清除不要的東西。在此我先不討論後者，因為這關乎個人的需求，或只要在容許範圍內實行即可。
分類是整理的一大要點，哪些物品屬於同一類，就得靠自己來「分類」了。「分類」的依據可以是物品名稱，也可以是用途、時間，或者大小、顏色、價格等各種性質。
舉例來說，我之所以突然覺得自己的工作室應該整理、整頓，是因為螺絲的關係。我工作或修理東西時，經常會用到螺絲，螺絲依照直徑、長度、螺距、螺絲帽的形狀、材質等條件而有所區別，光是我常用的螺絲就有好多種，不難想像這東西的數量有多麼可觀。每一種螺絲都有它的用途，為了方便找到適用的螺絲，就必須分類收納。這麼做還有另一個好處——要用到某種規格的螺絲時，也能一起確認同款螺絲的庫存量， 才不會錯失補足備品的時機。
按照使用頻率整理是基本原則
我的整理原則是——使用頻率高的材料和工具放在伸手可及的地方；使用頻率低的放得遠一點，但還是盡量以不必東翻西找為基準。話雖如此，收納空間畢竟有限，材料和工具還是不斷增加。
根據我的經驗，幾乎不太使用的東西最難收納。譬如有些東西好幾年才會用上一次，但需要的時候少了它也不行，又沒有其他替代品，萬一找不到就只好重買。如果是便宜貨還好，就怕是花錢的東西。
東西只要一多起來，就會忘了什麼收在哪裡，畢竟人類的記憶力有限。但逐一記錄、列成清單又很麻煩，到頭來搞不好連清單也弄丟了。
想像起自己東翻西找的模樣，就會覺得該花點心思做好收納。用紙箱收納雖然可以堆疊， 讓狹小地方多些收納量，卻看不見裡頭裝些什麼，所以不妨使用透明箱子，貼上寫有內容物名稱的標籤等，在各處花點工夫這麼做。
分類收納時，必須清楚什麼東西的數量有多少，所以至少要知道此時在進行什麼工程、使用什麼材料，這對生手來說，可是一大門檻。其實收納這件事也是熟能生巧，越做越有心得， 只是可能會一直重複同樣的作業程序。不過作業程序也會隨著時代推進，就像個人的興趣、嗜好會改變，某種整理法也不見得永遠適用。
看著雜物發想點子，真令人開心
雖然無關整理，但我有很多「庫存」，也就是「備品」。
工作室裡庫存最多的就是前面提到的螺絲。不過最近只要上網訂購螺絲，隔天就能收到， 所以我也在思考真的需要備品嗎？
我的工作方式不是先畫好設計圖，再據此來製作，而是看著手邊的東西，發想各種點子，然後活用現有的東西來製作，所以我的工作室裡堆滿了數量可觀的雜物。看著這些雜物，我真的很開心，思索著什麼東西能用、可以做出什麼成果，這些發想成了工作的起點。
習慣先畫設計圖，做好縝密計畫再行製作的人，只要買必須用到的東西就行了，不太需要在家裡囤積大量材料。我若是這種類型的人，應該也能做到斷捨離吧。一般工廠都是採取這種作業方式，通常工業製品也是以此機制製造生產。
然而，催生全新的事物時，必須經過多次測試，不可能一開始就畫好設計圖，只能簡單設計，先做個試作品，失敗了再重畫設計圖，如此反覆作業，這個階段就是所謂的「研發」。
書籍介紹
本文摘錄自《人生超整理：任何整理術都比不上你開始思考。想要煥然一新，該整理的不是物品，而是思考方式、人際關係，還有你自己。》，仲間出版
作者：森博嗣
譯者：楊明綺
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生活環境可以散亂，但生存之道可不能一團糟！
世上沒有毫無用處的東西，
小心，別只顧著清理整頓，卻也成了腦袋空空、不自由的人。
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超效率斷捨離的同時，會不會也一起清掉了你的「可能性」？
「看著這些雜物，我真的很開心。思索著什麼東西能用、可以做出什麼成果，這些發想成了工作的起點。」
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但反骨又白目的理科系作家森博嗣，卻不這麼認為。
他的工作室和書房總是亂到不行、堆滿自己喜歡的東西，
這活像「翻倒的玩具箱」一般的空間，反而讓他覺得安心、自在，充滿活力與樂趣，
要是真有時間整理，不如多去嘗試、發想新事物，或是先整頓好自己的生存之道吧
在本書中，他將述說如何從整頓內在的自己做起，更懂得享受自由、打造人生，
最重要的是，保有不受制於他人的思想與價值觀——
- 「凌亂」才是自然的法則，「秩序」則是人工的規範
- 「整理、整頓」只有精神面的鼓舞效果，無法催生創意與效率
- 有些「無用」遲早會開花結果，小心別把「自己」也給丟了
- 焦慮又何妨，這表示你正在自由地思考
- 最需要斷捨離的是心情，想想什麼對自己最重要，別被無謂的小事煩擾
- 想贏得信賴，就要成為「懂得整理自己的人」
「森博嗣是個彆扭傢伙，喜歡唱反調、不按牌理出牌，不寫不動腦子思考的東西。
不過，我倒是可以寫寫為何喜歡反向思考、想法總是超乎常規，因為自有我的道理。」
一起來follow直白顛覆又冷調幽默的森式碎碎唸，
開啟對自己、對人生、對「整理」這件事的全新理解！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰