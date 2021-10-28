三星Q3獲利創3年新高，2023年啟動第二代3奈米先進製程量產，張忠謀稱「強勁對手」

台積電（TSMC）最大勁敵韓國三星（Samsung）今（28）日公布上季獲利創下3年來最高，其中本季晶片業務獲利，較去（2020）年同期成長82%，達到10.1兆韓元（新台幣2413億元），並公布2023年啟動第二代3奈米先進製程技術量產，直指將成為行業內的領先者。

張忠謀示警：三星是強勁的對手

台積電創辦人張忠謀日前強調，中國經過20年數百億美元補貼後，半導體製造仍落後台積電5年以上，反而是韓國三星在晶圓製造領域的角色、環境與台積電相近，恐對台積電構成威脅。

為了追趕上台積電製程的腳步，南韓三星集團在掌門人於8月李在鎔出獄不到兩周後便宣布，旗下三星電子與其他關係企業未來三年將共投資240兆韓元（約2050億美元）拓展業務。

不過三星指出，投資領域包括：半導體、通訊技術及生醫等，並非單就晶圓製造投資。相較於台積電公布2021至2023年，投入1000億美元的大手筆（相當每年300億美元），台積電仍取得先進製程優勢。

《關鍵評論網》訪談力成集團半導體大廠工程師指出，半導體是資本密集（跨入門檻很高）的產業，許多企業在投資晶圓製造時，都會考慮未來是否能夠回收，否則會面臨很嚴重的虧損，因此三星不可能將錢全部投入一個籃子上。

他說，三星是全球第二大的晶圓代工廠，今（2021）年第1季達到17%，明顯少於台積電55%的高市佔率，意味著，三星獲利方面（成本高）遠不及台積電，但卻要支出龐大的投資項目，對整個集團來說不是很好的策略。

張忠謀日前出席論壇強調，台灣在晶圓製造仍具有3大優勢：一、台灣擁有大量優秀敬業的工程師；二、目前是半導體經理人都是台灣人；三、高鐵、高速公路交通方便，適合人員調動，如竹科、中科、南科的三個製造中心，上千名工程師都不必搬家就可北中南展開支援。

麥格理（Macquarie）晶片產業分析師金桐完（Daniel Kim）保留地認為，韓國三星的優勢也非常明確，除了自家產品線（手機、電腦等）齊全眾多，加上三星龐大的財力、企圖心、技術實力以及南韓政府的全力支持，它仍將是台積電可觀、可敬的對手。

趕上台積電？三星稱將於2022年，生產業界首批3奈米晶片

韓國三星上週公告，2022年上半年開始生產3奈米晶片，將在半導體行業中處於領先地位。他們強調，新的3奈米技術將比5奈米半導體小35%，但預計其性能將比同類產品高出30%。

不過日前，台積電總裁魏哲家直言，台積電3奈米製程將自2022年量產，更先進的2奈米製程將於2025年量產。他於今年法人說明說會稱：「一句話（one sentence）！台積電2奈米製程，將非常具有競爭力，有自信維持產業領先地位」。

台灣半導體產業協會（TSIA）理事長暨台積電董事長劉德音昨（27）日也表示，雖然遇到疫情全球延燒，全球半導體供應鏈遭遇很大的調整，但是台灣半導體產業仍在逆境中締造製造第1、封測第1、IC設計第2的好成績。

受訪工程師對此補充，雖然外界常拿韓國三星、美國英特爾與台積電作文章，但是在半導體產業業內人士都清楚，除了在先進製程（建設工廠）領先外，供應鏈的調度能力、人才的培養才是關鍵。

他說，台灣不僅是晶圓製造很強，連上游的半導體設計，到下游的晶圓封裝、測都非常具有規模，是一條完整的產業鍊，這些成果是數十年來打下基礎，並非一時半刻能夠超越。

「只要三星繼續發展自己的3C品牌，台積電的優勢就會持續擴大，」業內工程師強調，台積電一向不和客戶競爭，走「純晶圓代工」的商業模式，各大品牌公司的「機密」也不曾外洩，可以說「客戶信賴」成就台積電最大優勢。

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核稿編輯：翁世航