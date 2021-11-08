手機成癮的關鍵在於是否「失控」，嚴重程度要看每天使用時間有多長

文：臺灣公衛學生聯合會

一天中花好長時間在滑手機？無法停下來？

12歲以上民眾手機成癮風險者占7.7％，其中年齡層越低，占比越高。

根據104年國發會「網路沉迷研究」報告，（以SPAI-SF 評估）在排除工作或課業學習的前提下，台灣12歲以上民眾有手機沉迷（成癮）風險者占7.7％，依年齡層來看，隨年齡越低，手機成癮風險群的占比就越高，在12到19歲的年輕族群為最高，有 18.4％屬於手機成癮風險群，60歲以上民眾僅有1.1％，顯示使用手機所產生風險，在低年齡層更需注意。

有無手機成癮的關鍵在於是否「失控」。

林煜軒博士指出，手機使用的次數非重點，而是找出讓人失控的嚴重程度，意即每天使用手機的時間有多長。

智慧型手機成癮定義

什麼是智慧型手機成癮（Smartphone Addiction）？

手機成癮定義：

因某種原因導致使用者對於手機過度濫用，出現生理或心理上不適應的現象。

分類學：網路成癮以「使用裝置」和「內容」兩面向，區分為四類。在裝置面向，基於不同行為模式可以分成「非行動裝置」（桌電、筆電）和「行動裝置」（智慧型手機、平板），而內容面向則分成「遊戲」和「廣泛網路使用」（例如：社交網路和色情成癮）。

智慧手機成癮被分類為「行動裝置」的「廣泛網路使用」。

智慧型手機成癮的危險因子

個人：

人口學：性別、就學階段、高家庭收入等。

人格特質：對網路的傳播樂趣感受高、高快樂追求、尋求社交或娛樂動機與滿足感、神經質、衝動控制不良、敵意等。

心理健康：心理狀態：憂鬱、焦慮（恐懼性或社交性）、低生活品質、無聊感、課業或工作壓力等。

精神疾患：物質使用疾患（substance use disorder）、注意力缺失與過動疾患（ADHD）、社交恐懼（social phobia）等。

關係：家庭功能不全、同儕關係不佳等。

智慧型手機使用行為：使用時間長、使用頻率高、使用動機等。

智慧型手機成癮後果

手機成癮指標與症狀

手機成癮後果與DSM-5中「物質依賴（substance related）」和「成癮失調（addictive disorder）」兩診斷症狀極為相似。症狀有渴望使用、想要暫停或減少使用卻無法達成、會想要增強使用時間或使用頻率、會因為使用物質而忽略生活、工作等或是因為長期使用而導致人際關係上的疏離等。

手機成癮造成的負面具體影響

長期的手機使用，造成肩、頸、下背的肌肉骨骼痠痛

眼睛長期暴露於強光當中，使大腦無法判別正確的日夜週期，導致失眠或是不良的睡眠品質

有較高的機率誘發憂鬱、焦慮以及注意力不足過動症(ADHD)

手機成癮量表

智慧型手機整體使用成癮評估量表

Smartphone addiction inventory（SPAI-26），共26題

Short Form of Smartphone Addiction Inventory（SPAI-SF10），共10題：SPAI量表為2014年林煜軒醫師與陳淑惠教授等學者共同研究編制，有完整版（長版）以及短版兩種版本，但此量表須向研發團隊索取，以下會在介紹能夠自行檢測的PMGQ-SF量表。

手機成癮相關量表（SPAI）的四大面向

戒斷症狀（Withdrawal）：表示自主無法對自我的手機使用時間有控制力，以致有問題性的時間安排。 強迫性症狀（Compulsive Symptoms）：為造成成癮的核心因素，而強迫性症狀來自於，自身已了解手機手機帶來可能的負面影響，但使用時間依然並無減少。 耐受性（Tolerance）：需要更長的更長的手機使用，才能獲得相同的滿足。 功能性問題(Functional Imparement)：是綜合性觀察手機使用對於自身的生活、心理的影響，例如影響生活及工作、阻礙人際關係的建立等。

智慧型手機遊戲成癮評估量表

Problematic Mobile Gaming Questionnaire手機遊戲成癮量表（PMGQ-12），共12題

Short Form of Problematic Mobile Gaming Questionnaire短版手機遊戲成癮量表（PMGQ-SF 4），共4題：PMGQ也為林煜軒醫師其台灣國衛院研究團隊編制，有完整版（長版）以及短版兩種版本。尤其PMGQ-SF 4為衛服部宣導手機遊戲成癮的檢測量表，簡單四題大家能夠快速自行測驗，量表資訊也能夠輕鬆在衛服部網站搜尋。

智慧型手機成癮保護因子

個人層次

自制力、自覺

身體活動：研究顯示身體活動量較高之族群，手機成癮風險較低

高度自我效能：指個人對自己具有充分能力可以完成某事的信念，自我效能決定個人在特定情境中的行為、思維方式、以及情緒反應，因此有高度自我效能的人，較能控制使用手機的行為與態度，進而避免手機成癮。

社會層次

社會支持：當個人獲得越多現實社會支持（含情感性、工具性、資訊性支持），就越不會有上網的衝動，也不會耽溺於網路或手機，而產生人際與健康上的問題。

良好面對面人際互動：多從事社團活動與人際交流，充實社會知能，增加與人面對面的交流互動機會，並將智慧型手機轉化為自主學習的工具，此舉能增進學習的樂趣，也能提升學習自我概念與自我效能，降低手機成癮的機會。

可運用資源

了解手機／網路成癮：

手機成癮尋求協助：

台灣網路成癮防治學會

衛生福利部-1925安心專線

各縣市政府社區心理衛生中心

各縣市網路成癮治療服務門診

參考文獻

104年「網路沉迷研究」報告

衛生福利部心理及口腔健康司「網路成癮專區」

國家衛生研究院林煜軒醫師「網路心理與數位行為研究室」

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Choi, S. W., Kim, D. J., Choi, J. S., Ahn, H., Choi, E. J., Song, W. Y., … & Youn, H. (2015). Comparison of risk and protective factors associated with smartphone addiction and Internet addiction. Journal of behavioral addictions, 4(4), 308-314.

Alsalameh, A. M., Harisi, M. J., Alduayji, M. A., Almutham, A. A., & Mahmood, F. M. (2019). Evaluating the relationship between smartphone addiction/overuse and musculoskeletal pain among medical students at Qassim University. Journal of family medicine primary care, 8(9), 2953.

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Lin, Y.-H., Chang, L.-R., Lee, Y.-H., Tseng, H.-W., Kuo, T. B., & Chen, S.-H. (2014). Development and validation of the Smartphone Addiction Inventory (SPAI). PloS one, 9(6), e98312.

本文經臺灣公衛學生聯合會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航