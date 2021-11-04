《隱藏的邏輯》：絕大部分的經濟理論學家，都企圖徹底忽略人類互相模仿的影響

文：布侃南（Mark Buchanan）

微妙的連鎖反應

絕大部分的經濟理論學家，都企圖徹底忽略人類互相模仿的影響。目前在經濟學家的理論裡，還經常出現一個觀念，叫做「代表性個人」；它是說，如果有某件事發生，例如巴黎的暴動，而你想知道一群人對這件事會有什麼反應，你可以完全忽略人和人之間的互動。

每個人都會留意到發生了什麼事，然後獨自決定要不要加入暴動。依照這種想法，如果有百分之二的人參加暴動，表示這件事有足夠的「情感力」和影響力，可以吸引百分之二的人採取行動。

這個觀念是這樣的，你可以把群眾想成具有某種「性格」，可反映出組成成員的平均特質。這種思考方式很清楚地暗示，事件的後果和觸發它的原因是成比例的；微小的原因永遠不會造成巨大的衝擊。

如果你要使自己理論裡的數學很簡單，可以用很簡潔的方程式來推導，而且給人一種確定的錯覺，那麼「代表性個人」的觀念是很了不起的；但若是你想要解釋真實的世界，這個想法就不行了，因為它忽略了像那個覺得「放火燒車很有趣」的男孩那樣的人。

這個觀念所錯過的是，讓暴動開始形成的事件，不一定也是使暴動繼續下去的事件，或決定最後規模的事件。第一個開始暴動的人，可能是自己決定的，但有一百人開始在街上砸東西之後，第一百零一個決定參加的人，動機就完全不同了。當你認識的每個人都在做同一件事時，加入他們就沒有那麼困難了。

很多犯罪事件的發生，似乎也循著同樣的模式。例如在十年前出現了一件很重要的研究，哈佛大學的經濟學家格雷瑟（E. Glaeser）、塞色多特（B. Sacerdote J.）和申克曼（Schienkman）發現，不同地方、不同城市甚至同一城市的不同區域的犯罪率高低，不能僅用當地經濟條件的不同來解釋，因為犯罪率隨地域不同之差異性，比經濟條件的地域差異性大得多了。

但是如果假設，在犯罪率比較高的地區，比較容易引誘其他人犯罪，就能解釋犯罪率的變異。

他們還發現，一些輕微的罪行，如偷東西或偷車，特別有引誘犯罪的效果，比較嚴重的犯罪像強暴、潛入住宅和搶劫，引誘的力量就小很多；至於縱火和謀殺這類重罪，引誘犯罪的力量最小。

一九七八年，史丹福大學的社會學家格蘭諾維特（Mark Granovetter），首度提出一個很聰明的方法來分析這類情況。受到謝林用「原子物理」方法研究社會科學（見〈前言〉）的啟發，格蘭諾維特試著把事情簡化到最根本的狀態。

以社會暴動為例，大部分的人都不會無緣無故引起暴動，但格蘭諾維特認為，我們也許會在適當的時機加入暴動，譬如我們受到足夠「推力」的情形下。

換句話說，我們都有某個「門檻」，決定自己要不要加入暴動。如果街上已經有十個人在騷動，有人就可能會加入。但有的人比較沉得住氣，可能要有六十或七十個人在騷動了，才會加入。某個人的門檻標準，和很多事情有關，例如人格特質或面臨處罰的威脅等等；有些人可能在任何情況下都不會投入一場暴動，但另外有些人可能一觸即發。

從邏輯的角度來說，面對任何特定的情況，每個人都會有某個門檻值，只是這個門檻值很難實際明訂。

按照格蘭諾維特的說法，門檻值反映出「個體感受到做特定一件事（在這裡就是指參加暴動）會得到的效益超過成本」的那個臨界點。但重點是，成本與效益孰高孰低，不但與個人的偏好有關，還要取決於其他人在做什麼，以及有多少人在做同一件事。這時候，門檻值的存在，僅反映出人際相互影響力的大小，這使得群體的行為極難預測。

舉個例子來說，假設有一百人，每個人對加入一場暴動的門檻值分別從「0」到「99」；某人的門檻值是「0」，有個人是「1」，有個人是「2」，依此類推。在這種情況下，大型暴動是無可避免的。那個門檻值為「0」的「根源」人物，隨時一觸即發，接著門檻值為「1」的人就加入行列，暴動的情勢就逐漸升高，最後連「高門檻」的人也被影響而加入暴動。

但要請大家注意成員之間門檻值的微妙連鎖關係。若是把門檻值為「1」的那個人移開，當第一個人開始鼓譟、動手時，其他的人只會觀望。如果沒有第二個人加入暴動，就沒有後續的連鎖反應了，因此，其中某個人的性格稍微改變一點，就會對全體產生很大的改變。

然而，就像格蘭諾維特指出的，敘事型的解釋，會漏失掉這種微妙的細節，而錯把結果歸因到群眾的整體「特質」；前一種情況可能敘述成「一群激進份子引發了群眾暴動」，而不管是社會暴動，還是房地產市場的蕭條，或是董事會上的投票表決行為，都沒有簡單的研究方法。

由於很多微小的細節牽涉其中，要做出準確的預測，根本就是不可能的。群眾裡一個很小的差別，譬如幾個關鍵人物在或不在，就會造成只有幾面櫥窗砸毀或整條街起火燃燒的差別；投票的結果有時候可能全視投票順序而定（有趣但可能明智的是，美國海軍法庭的審判官是按軍階的相反次序來投票的，目的是使模仿行為的影響降到最小）。

用這個方式來看事情，似乎能找出紐約時報廣場煥然一新的關鍵因素，因為這個方式顯示了，社會中如何能出現兩個（可能截然不同的）穩定狀態，以及如何能從一種情況突然轉變成另一種狀態。

在一九九五年，時報廣場一帶對任何企業而言，顯然有很大的商機，但這個地區的經濟活動蕭條已久，風險也是很明顯的，潛在投資者面對的情境，就像那些站在冰上的企鵝，等待有誰最先跳入水中。

書籍介紹

本文摘錄自《隱藏的邏輯：掌握群眾行為的不敗公式》，天下文化出版

作者：布侃南（Mark Buchanan）

譯者：葉偉文

為何金融專家，在股市卻賠的很慘？

公車總是好多班一起來？

障礙物反而有助逃生？

你以為是「你自己」選擇著迷於寶可夢嗎？

這一切，可能統統「與個人無關」，

而是「隱藏的邏輯」，正在操縱著我們。

「社會物理學」解釋了

在集體行為超越個人自由意志的社會，

群眾正在遵循哪些「行為公式」？

我們如何跳脫盲點、掌握趨勢？

又如何應用這些公式來造福人群？

你，準備好看見真相了嗎？

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航