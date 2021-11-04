《與孩子一同編織未來》：偏鄉社區的文化資本落差，成為牢固的套索緊扼住下一代

文：吳錦勳

正視偏鄉小校現況

這一批教育的夢想家，希望能夠創造出台灣前所未有的成功典範，翻轉偏鄉小校的命運。方新舟說：「體制的改變本來就困難，創新來自邊陲，所以我們所做的事情，都是從邊緣，再去影響核心。」這番話說得豪氣，然而當我們把視角投射台灣偏鄉部落的社區時，KIST學校的校長與老師們面對的是與麥可・范柏格、戴夫・李文當初創辦KIPP學校時相同的低社經階層的教育公平正義的挑戰。

台灣的偏鄉弱勢家庭出身的學生，高比率學力偏弱、高中畢業後無法完成大學學業，以原住民身分別的學生為例，依據教育部統計，二〇一九年大專校院原住民學生「粗在學率」僅有五十四％，遠低於全國平均的八十六％，與大眾認為的大學生滿街跑的既定印象落差很大。再者弱勢家庭甚至更難就讀公立大學，而就讀私立大學則需要負擔更高額的教育投資，依此脈絡，就更能理解未來這群偏鄉部落的孩子將來組成家庭之後，將有更大的挑戰。

反映出的現實是，可支配所得偏低：依一〇六年統計原住民家庭可支配所得平均僅新台幣七十四萬元，遠低於全體家庭的可支配所得總金額（一百零一萬八千餘元），換言之，原住民族家庭可支配所得僅為全體家庭可支配所得的〇・七三倍，雖然因為相關社會福利政策關係，家戶所得有逐年提高，但實際情況——特別在今年新冠疫情影響下，類似KIST學校許多家長都屬於基層勞工或是務農營生，就是首先受到第一波就業嚴重衝擊的對象。

長久以來，偏鄉在地理位置、社經階層的落差，連帶的產生了訊息、資源、教育觀念等「文化資本」（Cultural Capital）落差，這個鴻溝若沒有打破，又回頭來強化這樣的不平等結構，成為一個牢固的套索，緊扼住下一代孩童的發展。

台灣出生率逐年降低，少子化問題日漸嚴峻，偏鄉「小班小校」比率逐年上升，根據教育部數據指出：一〇七學年度台灣六班以下國小有一千零五十四所，一〇九學年度又增加了六十一所學校，占全台國小的四十％，其中有五〇六所學校更低於五〇位學生；而六班以下的國中有一百二十一所，占全部國中的十六％。

以地區來看，花蓮縣六班以下國小校數分別占全縣國小校數的七十六％，而台東縣也占了六十八％；雲林縣、嘉義縣、南投縣皆突破六成；六班以下國中，在花東、南投也占全縣國中校數三十五％。而這兩年在新冠疫情衝擊下，去年新生兒只有十六・四萬人，創下歷史新低，短期內毫無可能有任何的反轉契機，可想而知日後小校只會愈來愈多。

方新舟觀察到，這些偏鄉小校衍生的問題不少，首先是「成本高」：依照國中小學編制準則，無論學生多少，至少有一位校長、二位主任、二位組長、六位導師、及若干行政人員，全校至少有十三位教職員，目前約有三十所國小，教職員數多過學生數。

但不論學校再小，每年平均花費超過一千八百萬元，若以五十人以下小校的平均學生數約三十三位計算，平均每個學生每年成本是五十四・五萬，遠高於美國很多州的每位學生學習成本（全美平均每年約三十七萬新台幣），雖然他們的人均收入是台灣的二・四倍。

其次是「成效差」。比成本更嚴重的問題是學生的未來，大家一定會同意，雖然國家財政非常困難，但是少子化是國安問題，只要真的能讓每一個孩子都發光發亮，花再多錢也值得。但是無論從PISA報告或會考成績分布都可以看出來，我們的城鄉差距很嚴重。二〇一二年的PISA報告，台灣十五歲學生的數學素養，前後段的學習落差世界第一，相差竟達七個年級。這情況在導入一〇八課綱後會更嚴重。

另一個例子，從台灣標準化測驗的指標來看，自二〇一四年實施會考以來，國三學生數學及英文歷年來的成績有近三分之一是C級，等同於「待加強」。也就是說，這些國三學生只有小學程度。對照來看，台北市、新竹市等較富裕、人口密度較高的地方只有二十％以下「待加強」。而偏鄉則高達五十％以上，甚至於有的偏鄉小校竟高達七十％以上待加強。即便政府花很多錢在偏鄉教育，甚至通過《偏遠地區學校教育發展條例》專法，來提升偏鄉教育品質，可惜到現在看不出成效。

學校愈小愈好教？

一般人有一種想當然耳的誤解：既然小校的班級學生數這麼少，一個老師只帶區區三、五個孩子，教起來應該很輕鬆、很好教，怎麼學生的成績這麼差。實情卻正好相反。多年摸索偏鄉教育之後，方新舟得出很不一樣的觀察。

從老師的角度來看，大部分小校都在偏鄉，願意去服務的老師原本就少，願意久任的老師更少，教師流動率高，留下的老師工作量大，要扛很多責任，沒有夥伴可以切磋或分工，建立緊密的連結，孤軍奮戰，專業成長慢，看不到自己努力的成效。

若是老師教的班級有二、三十位學生，便很容易在幾位相對優秀的學生身上，獲得成就感；若是一個班級只有三、五個學生，很大比例學習不佳，老師跟學生「不來電」，教與學都得不到成就感，必定會互相折磨，事實也驗證了，一個偏鄉老師帶三、五個孩子的情況，大部分都是成效不好。

從學生的角度來看，當老師變動太頻繁時，學生自然不易穩定，進而造成惡性循環。甚且只要小學六年之中有一個老師跟他不對盤（因為沒經驗、或無法激發學生學習動機），孩子就有可能落隊。在學校一落隊，而原生家庭教育背景又剛好薄弱，孩子欠缺關懷與依附的網路，就會一直往下落，他可能沒有「麥田捕手」，在他們暴衝到懸崖邊緣之際，及時握住他的手。一個偏鄉的孩子衍生的情緒與身心發展障礙，都將導致他自我放棄。方新舟感嘆：「所以一個孩子在偏鄉，他的失敗率有多高！」

書籍介紹

本文摘錄自《與孩子一同編織未來：誠致的KIST實踐經驗》，天下文化出版

作者：吳錦勳

不讓孩子被漏接 不讓老師在孤島中奮戰

借鏡美國KIPP公辦民營學校

在台灣偏鄉建構世界一流的教育

依教育部統計，截至109年度，在台灣的3000多所中學及小學中，有1200多所是6班以下的小校。小校老師時常身兼數職，且在時間與地域的限制下，面臨沒有足夠能量照顧班上每一位孩子的困境，老師如同在孤島中奮戰，甚至往往奮鬥幾年後就選擇離開。

在教師專業發展支持系統和學生學習準備度普遍不足，以及家庭學習支持力道薄弱等種種挑戰下，偏鄉孩子的基本學力普遍待加強，學習的動機更需要提升。這些孩子在離開校園後，相較於其他同齡學生，往往因為少了強而有力的教育支持與多重限制和挑戰，侷限了他們對未來成功人生的想像與追求動能。

何謂KIST？脫胎自美國KIPP公辦民營學校的在地模式

美國的KIPP（Knowledge Is Power Program）公辦民營學校以「努力學習、友善待人」（Work hard. Be nice.）為校訓，將堅毅、樂觀等七個品格置於教育的核心。自1994年成立至今，KIPP在美國弱勢學區成立了200餘所學校，有96%學生來自社會底層或少數族裔，但根據2014年的報告指出，KIPP的學生完成大學學業的比例高達44%，比其他成長於同環境的孩子高出五倍。

KIPP關注弱勢族群、強調品格的教學，成立超過20年且擴散至全美，與方新舟先生創辦的誠致教育基金會使命及「三不原則」不謀而合，因此自2014年實驗教育三法通過後，方新舟先生即積極與KIPP建立合作關係，期許以其成功經驗為鷹架，並萃取台灣在地化模式，發展為台灣的KIST（KIPP Inspired School in Taiwan）體系學校。

KIST借鏡美國 KIPP 公辦民營學校的經營模式，透過品格教育奠基，以「努力學習，友善待人」（Work hard. Be nice.）為校訓，將堅毅、樂觀等七個品格能力置於核心，並且將它們融入組織文化、學校環境、課程教學與師生互動當中。用品格能力激勵內在動機，維持孩子在學業上的高動機與高成就，培養弱勢孩子面對未來生活、翻轉人生的能力，讓孩子具備「走出家鄉的能力，走回家鄉的品格」，建構給孩子公平發展天賦的舞台。

本書從方新舟先生投入公益的原點的開始，漸次描繪他胼手胝足、與夥伴共同打造誠致的過程，到KIST教育理念的核心價值陳述。內容除了KIST推手方新舟先生以及數位領軍人物的豐富訪談內容，更有來自各校校長站在第一線的經驗分享，可謂台灣新教育實驗工作的珍貴紀實。

【全台KIST學校分布狀況】

目前全台KIST聯盟共包含9所學校：花蓮縣三民國小、雲林縣拯民國小、臺東縣桃源國小、雲林縣樟湖生態國中小、花蓮縣三民國中、新竹縣峨眉國中、嘉義縣光榮國小（林業生基金會經營）新北市坪林國中（KIST 公辦公營）與台南市仙草國小（KIST 公辦公營）。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航