2021/11/20,
國際

日本人與富士山（中）：無法爬真正的富士山朝聖，可以去住家附近的迷你「富士塚」

日本人與富士山（中）：無法爬真正的富士山朝聖，可以去住家附近的迷你「富士塚」
Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

我們想讓你知道的是

古代的民眾爬富士塚，並不是為了滿足登山的欲望。富士塚只是一座小的假山，所以爬富士塚也不會有登山的感覺。富士塚真正的意義，是讓富士信仰的民眾可以在自己家附近朝聖。

在江戶時代之前，一般日本人對富士山的印象不是觀光景點，而是恐怖的大自然。當時只有可以和山神溝通的僧侶和山伏才能入山。江戶時代，「富士講」開始流行後，一般百姓才有機會爬富士山。

由於古時候的交通環境惡劣，所以爬富士山不是休閒娛樂，而是宗教朝聖。江戶時代的人認為去爬富士山朝聖，可以帶來好運。

不過就算參加富士講，也不是每個人都能爬富士山。富士山是山岳信仰的聖地，山岳信仰不能接觸女人，所以以前的女人不能進入富士山二合目以上的區域。另外，老人、身障人士、小孩因為身體能力不如一般成人，所以也沒有辦法爬富士山。

一般男性就算參加富士講，也未必能立刻爬富士山。因為富士講的會員很多，所以往往要等好幾年才有機會去爬富士山。

為了讓等不及的人可以體驗爬富士山的感覺，於是就有人自己造了模擬富士山。如果自己的村子裡有模擬富士山，等不及的男性，或是老人、女性、身障人士、小孩就可以體驗爬富士山朝聖的感覺。這種模擬富士山就是富士塚。

中文的「塚」的意思是墳墓。日文的「塚」在某些場合雖然有墳墓的意思，不過土堆或隆起的地形也可以叫「塚」。例如一里塚、三里塚等，都是指土堆，和墳墓無關。

富士塚的意思就是模擬富士山的小山，這裡的「塚」的意思就是隆起的地形，和墳墓完全無關。

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東京千駄谷的富士塚。富士塚就是迷你的富士山模型，外觀就像是有錢人家院子的假山｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

東京千駄谷的富士塚。富士塚就是迷你的富士山模型，外觀就像是有錢人家院子的假山。

只要有山的形狀，然後富士講或淺間信仰的人覺得可以把這座「山」當成富士山的迷你分身的話，這種小山就可以叫富士塚。

雖然富士塚是富士山的迷你模型，不過這個迷你模型重現的重點不是「形」，而是「質」。

富士講的會員在製作富士塚時，會比照真的富士山，有設登山道和淺間大社。

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富士塚山頂的本社。這個本社的意義就是迷你版的淺間大社。本社上的石頭是真的富士山熔岩石塊｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

這種富士山的熔岩石塊，是以前富士講的人實際爬了富士山後帶回來的石頭。

以前的交通不發達，從富士山上搬石頭回江戶非常辛苦。但是對富士講的會員而言，富士山的熔岩石塊就是富士山的一部分。用富士山的一部分來製作富士塚，氣氛當然會不一樣。當民眾爬到富士塚的頂端，看到本社，又看到真正的富士山熔岩石塊，就會有朝聖的感覺。

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富士塚登山道旁的烏帽子岩｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

富士山八合目左右有個烏帽子岩。傳說中，長谷川角行爬富士山時，曾經在烏帽子岩的地方絕食修行。在富士講會員的眼中，長谷川角行是開創富士講的人。所以在富士塚上設烏帽子岩，可以讓富士塚更像富士山。

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富士塚的小御嶽｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

富士塚的小御嶽就是迷你版的富士山吉田口五合目的小御嶽神社。

古代的民眾爬富士塚，並不是為了滿足登山的欲望。富士塚只是一座小的假山，所以爬富士塚也不會有登山的感覺。富士塚真正的意義，是讓富士信仰的民眾可以在自己家附近朝聖。

所以富士塚重現的不是富士山自然的景觀，而是重現富士山信仰的要素。所以富士塚上面會有設迷你的淺間大社、迷你烏帽子岩、迷你小御嶽等，甚至還會有真的富士山熔岩石。

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富士塚的開山儀式｜Photo Credit: 梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

由於山岳信仰把富士塚當成富士山的分身，所以六月或七月，神職人員和地方代表會在當地的富士塚舉行開山儀式。

江戶時代，很多富士講都有集資建設富士塚，各個富士講之間有時候會有交流活動，所以富士講的會員就有機會拜其他富士講的富士塚。這種感覺就像是喜歡拜神社的人，在看到別的神社時也會想進去拜一下。

到了明治時代，這種巡迴朝聖活動發展到極致，富士講的成員會找七個有名的富士塚巡迴朝聖。這種感覺就像是日本人在新年時去拜七福神一樣。其實巡迴參拜七個富士塚的活動，很有可能就是受到拜七福神活動的影響。

不過關東大震災和太平洋戰爭造成東京的人口流動，很多富士講解散，不少富士塚遭到破壞。所以富士塚巡迴朝聖沒有普及，只能算是比較偏門的信仰活動。

  • 日本人與富士山（下）：鄰近江戶又路況良好，「吉田口」自古就是登富士山最熱門路線

本文經作者授權刊登，原文發表於梅と桜　―日本台湾年軽人的事情―

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航

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