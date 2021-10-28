玉山科技論壇，產官學大老提建言：各國半導體製造在地化，電動車將是下個「兆元產業」

自從美中貿易戰開打以來，全球產業面臨重組、調整的情況，在地緣政治的壓力下，台灣要如何面對挑戰？與過去截然不同的產業趨勢，成為10月26日玉山科技論壇關切的焦點，會中聚集國內、外，產官學研重量級人士，齊同探討電動車、半導體創新轉型以及智慧城市在台灣的發展。

電動車要成「兆元產業」，政策上要精準獎勵

目前全球電動車需求穩定成長，再生能源車已成為汽車產業未來發展重點。國際車廠包括特斯拉（Tesla）、豐田（Toyota）、日產（Nissan）、寶馬（BMW）等大廠，都積極推出多款新能源車輛搶市。

根據《彭博社》預估，全球電動車市場到2030年將達3千萬輛、2040年更將達到6千萬輛（占新車總市場55％）。報告中分析指出，電動車的發展聚焦於電池技術、動力系統以及自駕系統等。

時任中華汽車總經理、現任總統府資政林信義指出，台灣目前每年約4千億的油車商機（含成車、零組件）已飽和，但汽車電子正急速發展，五年內會成長到6千億，「會是下一個兆元產業」。

彭博報告稱，電池技術包含無線充電、全固態鋰電池及燃料電池等；動力系統是電源供應器相關裝置；而自駕電則包含自動輔助駕駛、車聯網及車輛共享等技術。

林信義說，工研院結合業者發展化合物半導體，其耐高電壓、散熱佳的性質，在電動車用電源系統的應用備受期待，但仍突破技術的空間。

面對電動車商機，日本顯然已經超前。工研院院長劉文雄接續分享，去（2020）年日本已修法開放合規的自駕車上路，台灣卻牛步。他認為鐵道、輕軌耗時，而智慧巴士，能夠較快上路，是目前台灣發展路網最好選擇。

聯華電子榮譽副董事長宣明智則認為，「台灣一定能造（電動）車」，呼籲政府政策上要「精準獎勵」，不要刻意分車廠廠牌。他強調，擁有完整的產業鍊，而產品模組化更能拉高產業價值與獲利空間。

另外，車輛中心總經理王正健給出建議，未來政府發展電動車產業時，可將「碳權交易」放進政策裡。具體而言，包括企業碳排能否用買電動車來抵扣；電動車路權是否能優先行駛；而公務車、計程車以及商用車，採購相關優惠。

他指出，目前法規尚待完備，各國規章亦在建立中。王正健點出，道路測試法條項目至關重要，像是自駕車遇上下大雨、沒GPS信號、夜晚、起霧、高速公路匯入匯出等問題時，如何維持運作都是未來立法討論之方向。

各國補助半導體製造在地化 產業結合雲端成趨勢

玉山科技論壇另一個受到矚目焦點是，台積電創辦人張忠謀對半導體產業的預測。他說，過去全球化為世界帶來成長，但如今世界已經不是平的，有人說台灣、南韓不安全了（半導體過度集中亞洲），需要有一些（半導體製造）產能在美國。

他強調，無論是透過建立一些產能或就近擁有，對全世界、亞洲半導體廠甚至英特爾（Intel）都會是挑戰，目前美國已經提出補助520億美元（約新台幣1.45兆元）扶植半導體產業，他坦言：「這是絕對不夠的」。

張忠謀點出，當下全球地緣政治風險提高，但對半導體需求與日俱增之際。他說，兩年前在台積電運動會時，就指出台積電是兵家必爭之地，現在看來依舊如此，而且會愈來愈重要。

工研院資策會董事長黃欽勇認為，各大產業去由「單一地方生產大量產品、再賣到全世界」的模式已經過時，現在還是要布局全球，但要根據各地的市場、政府與環境不同而建立在地化生產鏈，「現在供應鏈已經分散化了。」

黃欽勇引述鴻海創辦人郭台銘的看法，現在是G2、One World、兩個系統的世界，台灣需要注意世界各地的要求，例如：美墨邊界問題、加拿大零件廠供應需求以及印度亟欲與外國協同建立新工業體系。他強調，這些都是台灣可以著墨的地方。

台灣資通訊產業發展成功，任何產業都要結合數據打造科技藍海。「未來是資料（Data）的世界，」工研院資策會董事王定愷不諱言，無法電動車還是半導體，本身產業結合雲端，就可以讓發展空間擴增。

他進一步說，加上「在地化」趨勢，藉由創新激發更多新軟體的使用經驗，如何結合軟硬體進行創新，年輕世代與傳統IT產業的結合，對台灣未來產業相當重要。

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核稿編輯：翁世航