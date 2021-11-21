日本人與富士山（下）：鄰近江戶又路況良好，「吉田口」自古就是登富士山最熱門路線

2021年9月下旬，我抽空到富士山旅行。

旅行的目的就只是趁疫情降溫、遊客還不多的時期離開一下東京，接觸大自然、放鬆身心而已。目的地選富士山，純粹是突發奇想，沒有特別的原因。由於富士山的夏季登山期間已過，所以我想到的玩法是從吉田口五合目徒步下山。

富士山位在靜岡縣和山梨縣的交界附近。山的北面是山梨，南面是靜岡。富士山頂不是由兩個縣平分，而是行政歸屬未定。因為富士山頂至富士山東邊的小富士約5.5公里的範圍的縣界未定。

2014年，日本的國土地理院的電子地圖，曾經誤把富士山頂標示成靜岡縣富士宮市。由於地圖標示不正確可能會造成民眾誤會，甚至影響地方觀光，所以山梨縣知事就要求國土地理院修正資料。富士山山頂的歸屬也一時成為話題。2021年的現在，富士山山頂的縣界依然還是未定狀態。

富士山的山頂是私有地，地主是淺間大社。淺間大社的本部在靜岡縣富士宮市。靜岡縣民常常把靜岡的富士山風景稱作「表富士」，意思就是「正面的富士山」。對靜岡縣而言，這些都是宣傳靜岡的富士山觀光的有利材料。

不過從世界遺產構成要素的角度來看，富士山世界遺產中有11個要素在靜岡縣，21個要素在山梨縣，以及1個共用要素（富士山山頂）。所以山梨的富士山宣傳材料其實比靜岡多。

現在富士山的主要登山路線有四條：富士宮口、御殿場口、須走口、吉田口。其中富士宮口、御殿場口、須走口在靜岡縣，吉田口在山梨縣。從登山路線的數量來看，靜岡縣似乎佔了優勢，不過事實上，最近十幾年的統計資料中，從吉田口登山的人數比靜岡縣的三條路線加起來的人數多。這是因為吉田口的登山路線比較好走，適合入門登山客攀登，所以多數登山客在爬富士山時會選擇從吉田口上山。

從歷史的角度來看，富士山大約是在江戶時代成為一般民眾可以爬的山。當時的吉田口就是熱門的登山路線。因為吉田口離江戶最近，江戶的民眾要爬富士山時，自然會選吉田口入山。

1707年，富士山的東南山腰部分大爆發，形成一個大窟窿，靠駿河（現在的靜岡）一邊的登山路線有好幾十年無法通行。由於吉田口位在富士山的另外一邊，登山幾乎不受影響，所以坐穩了富士登山最熱門路線的寶座。

到了20世紀的汽車時代，通往吉田口五合目的道路在1964年通車，民眾可以搭車到吉田口五合目後再開始爬山。靜岡的富士宮五合目的道路則是在1970年通車。富士宮口的登山路線沒有吉田口平緩，車道的整備也比吉田口慢了幾年，所以人氣一直不如吉田口。即使是21世紀的現在，東京到富士山五合目的觀光巴士旅遊套裝行程，大多都是到吉田口的五合目。

古代人從吉田口爬富士山，是從山腳的淺間大神（現在的「北口本宮富士淺間神社」）出發，在一合目下方的馬返接受驅邪加持儀式後，就從一合目開始向山頂邁進。現代人從吉田口爬富士山，大多是省略五合目以下的路線，直接從山腰開始爬。現代人省略的路線，就是我這次去富士山體驗的路線。

從吉田口五合目徒步下山的路線很單純。就是從五合目的停車場往登山口走，看到了登山口標示後，不要登山，繼續直走。然後石頭路就會變成比較平坦的產業林道（車道）。沿著林道找到步道入口後，順著步道走即可下山。

由於這一天不是假日，所以爬山的人比較少，整個步道區間我只遇到兩個人。一個是練習越野長跑的人，另一個是爬山的人。

茶屋是讓登山遊客歇腳聊天的地方。有賣咖啡、飲料、泡麵等，還會提供遊客交通資訊。性質上也是一種山小屋，只是「純茶屋」不提供住宿。

富士山收費道路在1964年通車後，登山客大多直接從吉田口五合目開始登山，結果五合目以下的山小屋沒有生意可做，全部歇業，最後變成廢墟。馬返的好幾間茶屋也因此歇業。不過大文司屋在歇業後，因為有人幫忙維護，所以幸運地保存下來。現在大文司屋的主人是上班族退休後，用做公益的感覺在2020年讓祖先的茶屋復活。

這一天，我帶的食物和飲料是三個飯糰和一瓶500cc的麥茶。我當初打算在到達馬返後，找個可以坐下來的地方野餐。不過到了馬返後，發現找不到適合坐下的地方。

茶屋主人就把我叫住，讓我在茶屋休息用餐。為了聊表謝意，我點了一杯咖啡。結果咖啡是現磨的，而且是良心價。聊天時，得知茶屋主人以前有受過台灣人的幫助，也對台灣有好感。

馬返和淺間神社之間，在春秋期間的週末假日以及整個夏季登山期間有行駛小型巴士。其他時期如果要從馬返到市區，就只能走路或叫計程車。

我是和馬返的茶屋主人聊天後才知道當天沒有小型巴士可搭，所以臨時決定從馬返走到淺間神社（市區）。馬返和淺間神社之間有車道和遊步道兩條路，兩條路幾乎平行，而且幾乎是直通淺間神社（不過沿途偶爾會有一點小彎，所以看不到底）。

一開始我是走遊步道，不過遊步道崎嶇不平，走起來容易疲勞，所以過了中間點的中茶屋後我就改走車道。在車道上走了約10分鐘，下山途中遇到的越野跑步哥就從後方追過了我。之後我在車道又分別遇到兩名跑步的當地民眾。顯然越野跑步哥及慢跑民眾都認為車道優於步道。

在這次旅行之前，我一共去過三次富士山。而且全部是去吉田口。

第一次是在五合目看風景、散步、騎馬。第二次則是從五合目爬富士山，不過爬到本八合目時，因為高山症而折返。第三次也是從五合目登山，最後成功登頂。這些都是十幾年前我到日本生活後不久的事。之後的十幾年間，因為富士山的遊客增加，登山的環境變差，所以就再也沒有去爬富士山了。

這次的旅行，算是重溫五合目的回憶，然後在不能向上爬的條件下，另外發掘遊富士山的樂趣。

這一天，我從吉田口五合目到馬返大約花了100分鐘。途中完全沒有休息，既不會喘，也沒出什麼汗。在到達馬返之前，麥茶也只喝了幾口而已。不過步道的階梯很多，途中走到膝蓋有點痛。結果下山最耗力氣的是用減輕膝蓋負擔的走法下階梯。由於我穿的是普通走路用的休閒鞋，鞋底有點軟，所以腳趾和腳底也走得有點痛，腳趾還起了水疱。如果是穿登山鞋，大概就不會有這種問題了。

從馬返到淺間神社的走路時間大約也是100分鐘，途中還有中茶屋可以休息。就結論來看，這個區間的車道比步道好走很多，不過中茶屋到淺間神社之間沿途的風景比較單調。

我搭巴士上五合目時，富士山收費道路沿途的手機訊號都很弱。不過從五合目徒步到市區，幾乎整個區間的手機訊號都不差。在看風景之餘，可以確認地圖，也可以玩寶可夢。

一般遊客爬富士山大多要花兩天一夜。過夜用的山小屋也只在開山的兩個月間營業。在遊客激增的時代，在開山的兩個月間向山小屋訂床位並不容易。就算訂到床位，人擠人的感覺也不太好。如果運氣不好，登山途中出現高山症，就必須放棄折返。

從五合目下山到市區，只要走兩個100分鐘即可。下山的路，對常運動和不常運動的人而言幾乎沒有分別，沿途還可以親近有植物的大自然（五合目以上的植物非常少）。而且可通行的期間不受登山季的限制（不過冬季期間五合目停車場到登山步道之間會封路，大文司屋和中茶屋在冬季也不營業），還能體驗古人走過的登山古道的氣氛。

對於時間有限，訂不到山小屋床位，或根本無法在夏季登山期間去爬富士山的人而言，從五合目下富士山或許是個不錯的另類玩法。

本文經作者授權刊登，原文發表於梅と桜 ―日本台湾年軽人的事情―

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航