【影評】《阿公偵探大鬧養老院》：角逐奧斯卡最佳紀錄片，探查我們與親情的距離

文：Lisa影評快遞

乍看《阿公偵探大鬧養老院》片名，很容易會讓人誤以為這是一部娛樂性高、超級舒壓的電影。而這是一部紀錄片，並曾在2020年奧斯卡最佳紀錄片提名，且在觀影後所觸發的情緒張力，卻是比劇情片有過之而無不及。

《阿公偵探大鬧養老院》對於高齡化社會的無奈與考驗，卻是針針見血的真實呈現，也是肯定家庭與親情價值最擲地有聲的訴求，相信很多人在觀影過後，或許也讓所有為人子女或是有類似生命經驗的朋友，在幽默的淚痕中，同聲一嘆。

Photo Credit: 《阿公偵探大鬧養老院》

在電影一開始，就出現公開徵選銀髮偵探的公告，原來是私家偵探羅慕路（Romulo）需要一位年齡70至80歲的老人潛入養老院當臥底，企圖探查是否有老人受到虐待，瑪蒂．艾柏地 （Maite Alberdi） 先是引領觀眾進入諜報片的氛圍中，從83歲的臥底探員塞爾吉奧 （Sergio） 與羅慕路在正式行動前的沙盤推演，到潛入養老院的種種探查行動，的確「誤導」觀眾以諜報片的方向思考，引發一股強烈的好奇心，隨著塞爾吉奧與羅慕路的偵查過程，想要一窺究竟誰是偷竊者、說謊者？ 真的有虐待老人的情事嗎？ 癥結點又是在哪裡呢？

當一個人步入耄耋之年，行將枯槁，生命正在無情的倒數，這長達90分鐘的影片雖「貌似」諜報片，但這一連串的偵查行動，其實是不斷的探尋家庭的定義、親情的距離、生命的議題，質性而專注的陳述生老病死的中心思想，用黑色喜劇風格來處理如此沉重的議題，格外發人深省。

塞爾吉奧剛剛失去結縭多年的妻子，三個孩子也早已各自成家立業，他毅然決然投入這個偵查工作，為的是改變自己目前的生活模式，希望能走出喪偶之痛，他最後是在女兒的支持下展開這個臥底的工作。

Photo Credit: 《阿公偵探大鬧養老院》

塞爾吉奧雖年過八十，但仍是一位風度翩翩的謙謙君子，再加上他的工作使然，使得他必須去瞭解每一位院友的心境與個性，也很快就融入了養老院的團體生活，但也讓他感受到在老邁的黃昏歲月，不可逆的殘酷事實，就是當身體無法自我控制，生命的自主權也逐漸喪失時，寂寞也隨之而來，不斷的慢性侵蝕著風燭殘年的精神與生命，最後甚至絕望了，心也跟著麻木了。

養老院畢竟只是一個機構，不是家庭；那裡只有長期照顧，少了家人的支持與陪伴，剩下的，除了衰老的生命空殼，以及無止盡的寂寞感。因此當塞爾吉奧瞭解一切真相時，又面對身邊的院友離世，他更篤定真正虐待老人的元兇，不是院內的任何人，而是與家人長年的疏離。

少了親情的生活是令人絕望的，不論養老院的設備再怎麼完善，長照制度是如何的健全，親情的價值是無可取代的，也因此塞爾吉奧除了偵查之外，也極力幫助院友與家人取得聯繫，希望能減少一些遺憾，讓他們能重拾生命的希望。

老有所終，是所有人必須面對的課題，透過鏡頭的真實呈現與細膩梳理，或許給予我們更多的勇氣去擁抱生命中的所有生離死別，多一分溫潤的同理心，更會發現生活中最珍貴的，就是親情的陪伴。這部電影著實的觸動了我，相信很多朋友也是笑著走進影廳，最後是紅著眼眶離場的吧？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航