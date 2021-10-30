【台漫】《T子%%走》：來去日本約砲住一晚，台男不懂的女性慾望

文：陸坡 (LUPO)

為了約砲，我連日本都可以飛過去！

關於性與愛的話題，亞洲社會過去的傳統總是相當避諱且私密的，尤其女性受到的社會壓力極大，有著諸多性與慾無法宣洩與訴說。但是，經過女性主義與性自主權的抗爭之後，讓社會逐步進步，如今女性也有自己主導的權利，而台灣為亞洲社會中，女性權益前段班的國家，也逐步在各種創作形式中，大膽探討女性的性需求與想像。

台灣漫畫作品《T子%%走》，描述想跟日本帥哥打砲的肉食系女孩T子，因為朋友的推薦而使用交友軟體，打算到日本來場說走就走的打砲之旅。透過手機交友的配對，T子會遇上什麼樣的日本男兒？實際上脫光衣服的日本男人，又會帶給台灣女孩什麼樣的跨國約砲初體驗？

不只男人色，想約砲的女人可是色慾薰心

現代人常將速食的男女情愛稱為約砲、打砲，過去文雅一點的修飾稱為一夜情，但最終都是一種現代社會下的男女對於自我的性需求，在選擇付費的性服務外，不如你情我願看上眼，你好、我好，互相尋歡各取所需。

現代社會雖然探討女性對於性的平等狀況，逐漸走向男性平等、普遍，而在小鮮肉、BL漫畫、甚至現在許多社團張貼好看的各式男體，每個人搶當運動員太太的情況下，也可以發現女性對於自我表達性癖與性討論，已經不再是過去時代中那種偷偷隱藏，或是必須用文字風花雪月的情況，是可以大膽用圖像表達和討論之事。

《T子%%走》的漫畫女性漫畫家穀子，描述台灣女性使用交友APP平台約砲為主題，並以台灣人相當熟悉的日本，為故事的主要背景。商業漫畫將過去穀子出版的同人誌作品集結成冊，並且繪製追加的小漫畫，以女性視角看待約砲情慾這件事，成為將情色與搞笑元素相互配合的圖文漫畫作品。

在台灣，以直男或同志視角看待約砲這件事之外，添加一筆想要性生活女孩的床上意見。同時也展現關於女性對男性想像的落差感，和各種關於性衝動男女最真實的一面。

漫畫有趣劇情環環相扣，但缺乏多元的男性面孔

漫畫基本以連環和四格為主，並且以各式不同的男性屬性和狀況為主軸引發趣事，雖然是以日本地方和日本男性為主題，但《T子%%走》漫畫主題卻沒有失焦，花費了很多篇幅描繪性愛。

跟一些以某主題為主但卻變成日本觀光，這類掛羊頭賣狗肉的漫畫不同，甚至沒有日本好棒棒、台灣好壞壞這類以國家為主的範圍技攻擊，並且也無遮掩地繪出男女春宮圖與性器，這些都為這本女性約砲漫畫，增加許多情慾的可看性，甚至看完漫畫後會留有後勁，期待更多不同的體驗。

但就某方面而言，這本漫畫的優點也是它的缺點。《T子%%走》雖是一本約砲與搞笑結合的漫畫，但在許多作梗上，有時候卻是為了搞笑而搞笑，而且，雖然寫了不同屬性的男性，但可能因為作者的癖好關係，這些約砲的對象其實差異不大，甚至就某些方面來看，只有服裝和外型的差別。

有趣的點反而是在女主角T子居多，如果作者可以將更多不同屬性的日本男性描繪出來，且嘗試略為誇大有趣點，即便不用那麼細緻的描繪做愛過程，我想整體上，或許可以增加漫畫的豐富度與更多元的笑點表現。

女性角度的性愛觀，從偷偷羅曼到老娘就想釣男人

女性談性說愛這件事情，隨著時代變遷，已經越來越不是什麼避諱的過程，我們可以看看過去的文本，幾乎都是以男人為導向，進一步描繪關於男性的性吸引和慾望的具像化，卻忽略關於在所有性傾向當中的性，其實是各種面向的女性對於性，也都會有所好奇與慾望的投射。

我們可以從少女漫畫和言情小說中，看見女性對於理想男性的形象幻想，甚至透過一些少年漫畫的女性漫畫家，或是BL作品中看見女性創作男性時，會將自己的喜好帶入創作的角色裡，甚至比少女漫畫更加多元、多樣性。

漫畫約砲只是一種表達，是關於性上面的男女平衡之事的手段，《T子%%走》故事中我們可以看到女性也有性衝動與性自主權，甚至在投入和不耐煩上，也有自身對於一次美好的一夜情幻想，這點就跟男性對於約砲的女性，抱有期待是一模一樣的。

最後，雖然漫畫中有許多誇張的笑果，並拿日本男性巧妙地閃躲戰台男的標籤，但即便漫畫中T子將性愛和約砲呈現出一種輕鬆幽默，是一種女性平等的創作表現，但回歸現實，無論什麼性別，實際要約砲的時候，有時還是多想想自身安全，別一時腦衝而留有遺憾。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航