2021/10/30,
國際

【圖輯】甘比亞部落成年禮：唯有經歷過嚇人的「坎科冉」洗禮，才能算是真男人

【圖輯】甘比亞部落成年禮：唯有經歷過嚇人的「坎科冉」洗禮，才能算是真男人
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

傳統上，坎科冉必須戴著樹皮做的面具，身上覆蓋著樹葉和法拉樹（faara tree）的紅色氣根。這個儀式是甘比亞和鄰國塞內加爾的曼丁族（Mandinka）所特有，是屬於他們的男性成年禮，受過割禮的男性才能參加。

空氣中傳來金屬刀械碰撞的尖銳聲，代表「坎科冉」（Kankurang）來了。

附近的孩子們飽受驚嚇，在可怕的人影靠近時跑回家，還發出害怕的叫聲。其他人則感到好奇，紛紛走近觀察這個穿著特殊服裝的男性。

傳統上，坎科冉必須戴著樹皮做的面具，身上覆蓋著樹葉和法拉樹（faara tree）的紅色氣根。他的同行者會一起穿著顏色鮮豔的衣服，以及貝殼串起的面具，只是沒有主要的坎科冉這麼搶眼。

AP_21298698245720
坎科冉｜Photo Credit: AP / 達志影像

在坎科冉後面，會跟著一小隊的男孩，他們跟隨坎科冉，直到結束將近一個月的成年禮儀式。這個儀式是甘比亞和鄰國塞內加爾的曼丁卡族（Mandinka）所特有，儀式有各種考驗，其中之一即是坎科冉。

坎科冉與同行者會遊走在森林或村落間，儘管外表可怕，但他們象徵著秩序和正義的精神，被認為是對抗邪惡的保護者。

AP_21298699178484
後方跟隨的人群，有包著頭巾的是有參加儀式的男孩｜Photo Credit: AP / 達志影像

50歲的馬馬杜・賈洛（Mamadou Jallow）說：「在這裡，我們藉由坎科冉訓練男孩們如何尊重他人，如何尊重長者。」賈洛是儀式的負責人，在為期四週的時間，他負責照顧參加儀式的男孩們生活起居。

他解釋說，坎科冉是一種精神，在儀式期間，一些男人打扮成像坎科冉，目的是給參加儀式的男孩們勇氣，象徵驅除他們心中的懦弱與恐懼。

AP_21298698876997
Photo Credit: AP / 達志影像

2005年，聯合國教科文組織認證了坎科冉儀式，並將其宣佈為文化遺產。自那以後，坎科冉的傳統已經傳播到鄰近地區的其他族群，包括沃洛夫族、福拉族和其他族群。但由於土地開發，這種傳統正面臨消失的危險。

聯合國教科文組織網站稱：「由於塞內加爾和甘比亞大部分地區的快速城市化以及森林的減少，他們的傳統習俗正在消逝。」

AP_21298699173463
Photo Credit: AP / 達志影像

「這就是我們的文化。我我會一直為了文化的生存而奮鬥。只要我還活著，我就永遠不會背棄我的文化。」賈洛如是說。

在儀式結束的前一天晚上，演奏樂器的人們在男孩住的院子裡演奏傳統音樂。家人們可以看到這些男孩，戴著白色帽子、唱著他們這一個月學過的歌曲。

AP_21298698701176
儀式最後一晚，男孩們要唱學過的歌曲｜Photo Credit: AP / 達志影像

儀式最後，以一整天的慶祝活動結束，在這一天，家人、朋友和鄰居們聚集在一起，為結束成年禮的男孩們獻上祝福與禮物。

每個男孩都戴著用糖果或鈔票做成的項圈，在歡樂的音樂和舞蹈中，全村的人都開心地迎接剛通過儀式的年輕人，因為這代表傳統又被延續下去。

AP_21298699173463
男孩在儀式最後一晚跳舞｜Photo Credit: AP / 達志影像

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。