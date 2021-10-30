【圖輯】甘比亞部落成年禮：唯有經歷過嚇人的「坎科冉」洗禮，才能算是真男人

空氣中傳來金屬刀械碰撞的尖銳聲，代表「坎科冉」（Kankurang）來了。

附近的孩子們飽受驚嚇，在可怕的人影靠近時跑回家，還發出害怕的叫聲。其他人則感到好奇，紛紛走近觀察這個穿著特殊服裝的男性。

傳統上，坎科冉必須戴著樹皮做的面具，身上覆蓋著樹葉和法拉樹（faara tree）的紅色氣根。他的同行者會一起穿著顏色鮮豔的衣服，以及貝殼串起的面具，只是沒有主要的坎科冉這麼搶眼。

坎科冉｜Photo Credit: AP / 達志影像

在坎科冉後面，會跟著一小隊的男孩，他們跟隨坎科冉，直到結束將近一個月的成年禮儀式。這個儀式是甘比亞和鄰國塞內加爾的曼丁卡族（Mandinka）所特有，儀式有各種考驗，其中之一即是坎科冉。

坎科冉與同行者會遊走在森林或村落間，儘管外表可怕，但他們象徵著秩序和正義的精神，被認為是對抗邪惡的保護者。

後方跟隨的人群，有包著頭巾的是有參加儀式的男孩｜Photo Credit: AP / 達志影像

50歲的馬馬杜・賈洛（Mamadou Jallow）說：「在這裡，我們藉由坎科冉訓練男孩們如何尊重他人，如何尊重長者。」賈洛是儀式的負責人，在為期四週的時間，他負責照顧參加儀式的男孩們生活起居。

他解釋說，坎科冉是一種精神，在儀式期間，一些男人打扮成像坎科冉，目的是給參加儀式的男孩們勇氣，象徵驅除他們心中的懦弱與恐懼。

Photo Credit: AP / 達志影像

2005年，聯合國教科文組織認證了坎科冉儀式，並將其宣佈為文化遺產。自那以後，坎科冉的傳統已經傳播到鄰近地區的其他族群，包括沃洛夫族、福拉族和其他族群。但由於土地開發，這種傳統正面臨消失的危險。

聯合國教科文組織網站稱：「由於塞內加爾和甘比亞大部分地區的快速城市化以及森林的減少，他們的傳統習俗正在消逝。」

Photo Credit: AP / 達志影像

「這就是我們的文化。我我會一直為了文化的生存而奮鬥。只要我還活著，我就永遠不會背棄我的文化。」賈洛如是說。

在儀式結束的前一天晚上，演奏樂器的人們在男孩住的院子裡演奏傳統音樂。家人們可以看到這些男孩，戴著白色帽子、唱著他們這一個月學過的歌曲。

儀式最後一晚，男孩們要唱學過的歌曲｜Photo Credit: AP / 達志影像

儀式最後，以一整天的慶祝活動結束，在這一天，家人、朋友和鄰居們聚集在一起，為結束成年禮的男孩們獻上祝福與禮物。

每個男孩都戴著用糖果或鈔票做成的項圈，在歡樂的音樂和舞蹈中，全村的人都開心地迎接剛通過儀式的年輕人，因為這代表傳統又被延續下去。

男孩在儀式最後一晚跳舞｜Photo Credit: AP / 達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航