《羅興亞人》：緬甸國民登記證上的「族群註記」，對軍方來說幾乎等於效忠國家的指標

文：法蘭西斯‧韋德（Francis Wade）

一天晚上在仰光，我和一個朋友在茵雅湖（Inya Lake）的北緣吃飯。餐廳不遠處便是奈溫度過人生最後時光的宅邸。沿著路邊，將視線越過湖水，你可以看到湖岸矗立著一叢樹，穿過樹林，你可以瞥見一棟一棟軟禁那位前將軍的房舍。他從2002年3月開始─在辭職下台的12年後─被軟禁，直到同年去世。前一年底，由昔日親信組成、在他下台後掌權的新政權聽到風聲，他參與女婿和外孫策劃的陰謀，意圖推翻當時的軍政府領袖丹瑞（Than Shwe），讓自己的家族重返執政。9個月後，奈溫孤獨地在那裡死去，而那個與外界完全隔離的家園，恰恰反映了他迫使緬甸承受的孤立。

Photo Credit：AP/ 達志影像 奈溫（Ne Win），緬甸軍政府領導人及獨裁者

奈溫去世時，那一晚和我碰面的朋友才18歲。除了在國營報紙《緬甸新光》（New Light of Myanmar）有一小篇訃聞，媒體大抵沒發布他的死訊。或許新將領集團認為無人聞問的屈辱，是對其謀反最恰當的懲罰；也或許他們擔心他的死會刺激百姓產生某種反應。無論如何，在他的執政時代過去後，他成了極不受歡迎的領袖。他滿懷被害妄想的迷信，唯恐被奪權，使他成為難以捉摸的統治者，動輒做出不理性、近乎瘋狂的決定。1980年代，他曾兩度廢止緬甸貨幣，以驅除他覺得會召來厄運的數字組合，一舉讓數百萬人原已微薄的存款歸零。

拉拉（Hla Hla）4歲時從東南部孟邦（Mon State）的小村落搬到仰光。那時是1988年，也是緬甸發生全國性暴動那年。暴動最後雖被軍方鎮壓，但之後奈溫仍辭職下台。他發表一場演說，在言語間對抗議學生提出臭名昭著的警告─「如果軍隊開槍……目的是要擊中人」─結果一連串短命的繼任者上上下下，最後是一場9月政變，揭開恢復治安和秩序委員會的序幕。終於，緬甸最後一位徹徹底底的獨裁者丹瑞上將上台掌權。

Photo Credit：AP/ 達志影像 1998年9月18日檔案照，警方加入了在緬甸街頭反政府的示威者，部分軍人也加入支持民主行動的行列，然而當時軍方已宣布掌權。

Photo Credit: AP / 達志影像 緬甸前軍方總司令丹瑞（Than Shwe）。

拉拉是和父母親一起來到仰光的，而她大家庭裡的親戚─叔叔、姑姑、堂表兄弟姊妹等等─仍留在孟邦首府毛淡棉（Mawlamyine）南方的村落裡。「我暑假會回村裡，我好愛那裡。」她回憶道。那裡很偏僻，又因蜿蜒穿過邊界的道路缺乏維護而顯得更荒僻。「我有35個堂表兄弟姊妹住在那裡；全村都有我的親戚。但在仰光，我覺得孤單。我交不到朋友。」

在緬甸獨立與拉拉抵達仰光的40年左右，緬人統治集團與散居邊境的少數族群之間，動能已經改變。緬甸於1948年獨立前不久，數個住在邊境地區的族群獲得自由脫離緬甸的保證，其他族群則大多給予自決權，或者擁有等同於緬人的權利。但這些承諾逐漸被收回，先是獨立後的吳努（U Nu）平民政府，再來是1962年奈溫建立的獨裁政權。隨著事態逐漸明朗，各族不可能獲得自決權，族群叛亂在邊境日益加劇，軍方則採以暴制暴。雖然緬甸沒有真正的外敵，軍隊卻成長為國家資源最雄厚的機構，將主力放在鎮壓叛變，並發動一場長達數十年的鬥爭，顛覆少數族群的地位，壓制文化認同的指標，包括他們的語言、實踐宗教信仰或慶祝民族節日的自由。

拉拉來自其中一個少數民族，他們擁有引以為傲的傳統，然而其領袖對於傳統的式微滿懷憤懣。過去一千年，孟王國（Mon kingdom）多次涵蓋緬甸南部的廣大領土，甚至伸進泰國。它接觸到斯里蘭卡的上座部佛教，為佛教提供一條進入緬甸的傳播路線。阿奴律陀王會在11世紀皈依，是受到孟人僧侶善阿羅漢（Shin Arahan）的影響，為日後佛教的鼎盛奠定了基礎。孟人享譽盛名的時間相當久，但隨著緬人版圖擴張，孟人逐漸萎縮成少數民族─人數和影響力皆是如此。孟人自由聯盟（Mon Freedom League）在獨立前一年成立，並在英國人離開後不久發動叛變。在軍方執政後，所有孟人─一如全國各地的少數族群─都被視為建國大計的潛在破壞者。

在全家人於仰光北部的一個郊區安頓下來後，拉拉註冊上學。當時的首都，不是個適合新生活的環境。那所學校的學生主要是仰光北部的緬人孩童，而她覺得很難融入。「他們全都取笑我不是緬人。我的孟人口音很重，老是被嘲笑。」她這麼回想。

10歲時，她被爸媽帶到當地移民機構申請國民登記證（National Registration Card）。這張小卡片是所有公民都必須持有的─是你屬於緬甸人的證件。「當申請身分證的時候到來，我媽不確定該怎麼做。」拉拉回想。她的母親明白族群已成為一個人命運的首要決定性因素，在「自由」是緬甸的珍貴資產、一有機會就被奪走時，這會決定一個人能否被授予自由。就像宗教，那會註記在身分證上。對軍方來說，那幾乎等於持證者會不會效忠國家的指標，因此國民登記證會立刻陷非緬人於不利。在身分政治如火如荼的年代，在證件上做此註記，意味著政府認定少數族群該受到遠超過對主流族群的監視。

「如果你去某個地方旅行，警察會問你在哪裡登記，是哪一族，而那會變成問題。」她說。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2016年的彬龍會議（Panglong Conference）。彬龍會議源自1947年簽署的《彬龍協議》，內容為緬甸各少數民族地區享有民主國家的各項公民權利與特權。

延伸閱讀：

書籍介紹

本文摘錄自《羅興亞人：不被承認的民族，緬甸國族建構最危險的敵人》，馬可孛羅出版

作者：法蘭西斯‧韋德（Francis Wade）

為什麼緬人排擠羅興亞人？因為……

緬甸有極其複雜的民族組成，而在緬甸獨立自主的過程中，緬人是絕對的核心。為了讓緬人的利益最大化，歧視少數民族的作為層出不窮，並在軍政府統治時代進一步得到強化。雖然穆斯林在緬甸的歷史發展已久，但羅興亞人大多卻來自孟加拉。跨境少數民族造成的不確定性，有可能引發國家裂解的骨牌效應，政府與人民於是將恐懼強加在羅興亞人身上。



為什麼若開人憤恨羅興亞人？因為……

若開邦在歷史上是獨立於緬甸的阿拉干王國，也是印度文化與緬甸連接的窗口。獨特的史地條件，若開人逐漸培養出自己的族群意識，尤其當英國殖民者暴力地將印度、孟加拉、緬甸合併在一個殖民地之下，百年來族群遷徙與資源分配的不公，憤怒就像壓力鍋一樣不斷累積，隨時可能爆發。終於，在民主轉型加快的同時，怒火燒毀了羅興亞人所擁有的一切。



為什麼佛教僧侶仇殺羅興亞人？因為……

佛教與僧侶，一直是緬甸歷史上的知識傳播者，其受到的尊敬當然不可言喻。在軍政府統治與民主轉型期，僧侶更扮演了為人民發聲的社會接濟者角色，佛教不受政權侵蝕，持續保衛人民。緬甸人民常年的不滿，需要有人帶頭衝破，而僧侶一馬當先，想讓緬甸更完整、更強大。新生的「佛教民族主義」，首要開刀的就是人口眾多的穆斯林與羅興亞人。



為什麼翁山蘇姬默不做聲？因為……

翁山蘇姬本身是緬人，他所帶領的全國民主聯盟也以緬人為主。長年畸形的民主發展下，全國民主聯盟缺乏能力統合民族主義、佛教勢力與國際援助的資源。而軍隊尚未離開政治舞台，他們對於緬甸「亙古不可分割」的保守心態，剛好與佛教民族主義一拍即合。左右為難的翁山蘇姬，將沉默當作是面對的策略。





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