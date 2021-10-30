家庭劇變、母親患病讓她意外踏入政壇，台裔吳弭有望成為波士頓第一位女市長

（中央社）雙親從台灣移民美國的36歲波士頓市議員吳弭，十多年前因家中劇變意外踏上政壇，她有望在11月2日登場的市長決選中，為這一長期與族裔紛爭搏鬥的城市開創新紀元。

《紐約時報》今天報導，波士頓選民愈來愈年輕化、受過良好教育且左傾，吳弭（Michelle Wu）在參議員華倫（Elizabeth Warren）提攜下，在這座處於轉折的城市開展她的政治生涯。

吳弭提議，將城市的合約重新分配給非裔市民擁有的公司、削減警察工會權力、免除部分公共運輸費用，並恢復一種恐影響房地產收益的租金管制，企圖將這一城市打造成進步政策的實驗室。

吳弭說：「在市政府工作近十年期間，我了解到在政府中最容易做的事，就是什麼都不做。而努力實現改革的過程中，投入現狀的人可能會被擾亂，或感到不舒服，甚至是處於劣勢。」

批評人士認為，吳弭承諾她無法實現的改變，因為她提出的部分政策，如租金管制，須由州級機關採取行動，非市長能力所及。

務實中間派的喬治（Annissa Essaibi George）是吳弭在市長決選的對手，她說：「蜜雪兒（吳弭）日復一日談論著不實際的事情。我的作風是言出必行，遵守承諾。」

喬治自稱是阿拉伯波蘭裔移民第一代，不管兩人之中誰贏得決選，都將為過去從未選出女性或亞裔市長的波士頓開創歷史新頁，因為過去200年來，波士頓市長全是由白人男性包辦。

據初選以來的民調顯示，吳弭的民意支持度領先喬治。

喬治是前波士頓市長華爾希（Martin J. Walsh）的盟友，相比之下，部分人士警告，在波士頓傳統權力中心缺乏盟友的吳弭，未來若勝選也恐遭遇阻力。

吳弭在父母從台灣移民後不久出生，她父母來到美國的目的，是希望下一代能開創成功。

吳弭的父親是化學工程師，獲伊利諾理工學院（IIT）錄取為研究生，但他與妻子幾乎不會說英語，因此吳弭自四、五歲便開始擔任兩人的翻譯。

吳弭於高中時修讀大學等級的進階先修課程，加入數學社團和儀隊，在美國大學入學測驗SAT和ACT取得亮眼成績，她也在畢業典禮上，以《藍色狂想曲》（Rhapsody in Blue）鋼琴獨奏，驚豔觀眾。

吳弭的妹妹雪瑞（Sherelle）說：「他們（父母）總是讓我們覺得，我們可以做任何事情，但無論選擇什麼，我們都必須成為箇中翹楚。」

不過，政治這一選項，從不在檯面上。吳弭的雙親由逃離中國飢荒與內戰的父母養大，他們認為，政治是一個腐敗、高風險職業。

吳弭父母冀望她踏入醫學領域，藉由考試和學位管道邁向穩定幸福的生活，她也依父母一生所期，進入了哈佛大學，但就在她就讀哈佛期間出現家變。

從吳弭高中開始，父親就與家人分開生活。她的父母最終離婚，母親在郊區與世隔絕、變得古怪，會對著電視大吼大叫，並撥打911通報受到威脅。

剛畢業的吳弭回到家，對母親的病情震驚不已。母親仔細檢查吳弭的臉，找尋她不是機器人的證據，並告訴她：「你不再是我的女兒，我也不是你的媽媽。」

這一刻成為吳弭人生轉捩點，她決定拋下父母為她而寫的人生劇本。吳弭說：「當這種轉變發生時，生命顯得很短暫。」

22歲的吳弭成為一家之主，最後更申請了當時11歲妹妹的法定監護權。她也為被診斷出罹患精神分裂症的母親安排治療，開了一家小茶館。

接著，吳弭對她遭遇的官僚主義障礙感到沮喪，因此決定攻讀哈佛法學院，帶著母親和妹妹重返波士頓，並決定留下。

當時在哈佛教合約法的現任民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren），仍記得吳弭第一學期來到她辦公室的情景。

吳弭告訴華倫她如何照顧母親和妹妹，華倫邊聽邊驚嘆不已，「在我執教25年裡，從沒遇過和吳弭做一樣事情的法學院學生。」這場交流也開啟了兩人的緊密關係。

華倫作為麻薩諸塞州（Massachusetts）的進步主義翹楚，當她今年夏天被問及為何替吳弭背書而非其他進步主義人士時，她簡單地回答：「蜜雪兒是家人。」

吳弭於法學院經歷政治洗禮，開始拓展她在政府中的人脈。她在波士頓市政府擔任法律研究員期間，為餐廳設計了一個簡化的執照許可程序，啟動快餐車計畫，吸引了時任市長梅尼諾（Thomas M. Menino）的興趣。

當華倫決定角逐參議員，吳弭成為她競選團隊中的一員。

波士頓前市議員康諾里（John Connolly）稱讚吳弭「對田野政治的非凡、天才等級理解」。

2012年，吳弭贏得波士頓市議會席位，成為波士頓史上第二位在市議會任職的有色人種女性。

吳弭在市議會主席選舉中，支持保守派的萊因漢（William P. Linehan），投票前夕，許多重量級人物試圖說服當時年僅28歲的她改變選擇，即便壓力讓她「在床上哭泣、沮喪和震驚」，吳弭最終沒有讓步。這一決定也為她的勝選蒙上陰影，許多進步主義人士認為，她的選擇是出於政治私利。

擔任市議員四屆多以來，吳弭以深入了解政府聞名，前州交通部官員鄧普西（Chris Dempsey）形容她「有條不紊」。

吳弭以能產生深遠影響的提議，吸引了年輕的進步主義人士，例如全市綠色新政和免費公共運輸；她在TikTok、Instagram和推特（Twitter）上推出這類活動。

吳弭去年9月宣布投身2021年波士頓市長選舉。大學生史威瑟（Benjamin Swisher）表示，吳弭的參選「彰顯年輕人可以做到，我們有想法推動這個國家向前發展，並創造新美國」。

但吳弭的批評者警告，她在選舉方面取得成功，不意味她能成為出色的市長，指吳弭恐面對波士頓發展部門重量級人士，試圖阻擋她的議程。

吳弭承認前方存在挑戰，但她說，沒有比自己22歲時拋下父母精心為她規劃好的人生，更大的巨變。她表示：「在某些方面，也許最大的風險，就是選擇遠離風險」。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航