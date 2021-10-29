2021金漫獎得獎名單：《獅子藏匿的書屋1》獲金漫大獎，文化部長李永得：「期盼所有漫畫家無後顧之憂」

由文化部主辦的「第12屆金漫獎頒獎典禮」昨（28）日揭曉獎項得主，其中，最為矚目「金漫大獎」由小島的《獅子藏匿的書屋1》拿下，獨領獎金50萬元，至於本屆特別貢獻獎則為「異色漫畫家」任正華。

Photo Credit: 中央社 漫畫家小島以作品《獅子藏匿的書屋1》獲得本屆金漫大獎。小島也向讀者呼籲，有書可買直須買，希望大家能多多支持台漫。

本屆金漫獎，共計有226件作品報名參賽，在疫情時代下，報名件數較去年成長17%，漫畫輔導金報名作品佔六成；歷經初審及複審兩階段後，共有25件作品入圍。最終「年度漫畫獎」得獎者為6名，其他獎項得獎者為1名，並將自「年度漫畫獎」得獎者中再選出1位「金漫大獎」得主，總獎金達245萬元。

根據文化部指出，本屆「漫畫新人獎」入圍作品令人驚豔，不論畫風與選材都各有特色；「漫畫編輯獎」入圍的作品，呈現出編輯如何以自己獨到眼光挖掘市場上缺少的作品，從企劃開端到最後完成，都能精準引領作者釐清作品核心；「跨域應用獎」入圍的作品，利用周邊商品或整合媒體的方式，豐富原作世界觀並讓漫畫延伸成不同的載體；「年度漫畫獎」每一部入圍作品便是一個獨立且迷人的宇宙，撞擊出火花與熱度，展現出多元風格。

特別的是，本屆新增了「政府漫畫獎」，藉以鼓勵創作者或民間團體與政府機關（構）合作，開發具有臺灣特色的原創漫畫作品。評審團表示，政府漫畫獎入圍作品打破了昔日「民間與官方協力」製作模式的窠臼，極富想像力與創造性，令人眼睛為之一亮。

Photo Credit: 文化部

本屆頒獎典禮首度採用全程直播，文化部也個別針對得獎者作出獲獎解釋，「金漫大獎」《獅子藏匿的書屋1》帶入即將消失的租書業，將娛樂性與人性深度探討結合一體，展現臺灣新世代的視野，獲得評審團一致肯定。新人創作者小島巧妙呈現人與AI科技的辯證，具成熟度且潛力十足；其他年度漫畫得獎作品《他的髮圈》、《綺譚花物語》、《地獄遊行1》、《蘭人異聞錄II：溪之南，山之北》及《瘋人院之旅》，題材涵蓋BL、百合、奇幻、歷史、心理等，展現臺灣自由且多元的文化面貌。

至於本屆新人獎《來自清水的孩子》，以及年度漫畫獎《綺譚花物語》都是斜槓創作者跨域合作的成果，也呈現出臺灣漫畫創作方式的無限可能。

至於針對特別貢獻獎任正華的獲獎，評審團則表示，任正華以少女漫畫於1980年代嶄露頭角，創作能量豐沛多元，代表作品有《修羅海》、《人肉包子》、《漫漫畫人間》、《漫漫畫人間2：子息》等，富有深刻的人性見地且極具娛樂性，同時平衡藝術與市場價值，能犀利精準地叩問人間冷暖，能輕鬆展現幽默，讓閱讀充滿樂趣、驚喜，並帶來省思，其經典作品仍是後輩學習的典範。

領獎時，由大塊文化董事長郝明義代為領獎，他表示，只有漫畫家能用一支筆，呈現如此豐富、特別的世界，郝明義最後特別對任正華喊話，「畫吧！拿到特別貢獻獎還很年輕還是可以畫，把妳的熱情繼續發揮。」

Photo Credit: 中央社 文化部長李永得（左）頒發特別貢獻獎給漫畫家任正華，由大塊文化董事長郝明義（右）代為領獎。

最後，文化部強調，將持續以漫畫輔導金支持原創文本及發表平臺，並與文策院協力支持臺灣漫畫基地、原創IP投融資、獎補助及跨域應用。文化部長李永德也說：「期盼所有漫畫家無後顧之憂，讓漫畫家腦袋裡的創意加滿油，持續投入創作，讓作品被看到，更在國際發光發熱。」

金漫獎頒獎典禮精華將於11月12日（週五）晚間10點在台視首播，詳請請上金漫獎官網查詢。

2021金漫獎得獎名單

特別貢獻獎得主：任正華

金漫大獎：《獅子藏匿的書屋1》 ，作者：小島

漫畫新人獎：《來自清水的孩子1-3》，作者：周見信、游珮芸

跨域應用獎：《記憶的怪物-命運的抉擇》，跨域形式：遊戲、主題曲、畫冊、周邊商品

政府漫畫獎：《雲之獸：來自遠古的守護者》，作者：漢寶包

漫畫編輯獎：大塊文化副總編輯林怡君，代表作品：《任正華套書：漫漫畫人間+人肉包子》、《秘密耳語1》

年度漫畫獎：

《他的髮圈》，作者：TaaRO

《綺譚花物語》，作者：星期一回收日、楊双子

《地獄遊行1》，作者：布克

《蘭人異聞錄II：溪之南，山之北》，作者：Kinono

《獅子藏匿的書屋1》，作者：小島

《瘋人院之旅》，作者：PAM PAM LIU

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範