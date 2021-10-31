【專訪】布達佩斯市長科拉喬尼：匈牙利半數民眾對中國持批評態度，台匈之間有加強合作的空間

（中央社）匈牙利首都布達佩斯市長柯拉喬尼告訴《中央社》，台灣與匈牙利有加強合作的空間。柯拉喬尼與友台的捷克布拉格市長賀瑞普同屬中歐政壇新世代，提倡民主並對抗獨裁和民粹傾向政權。

柯拉喬尼（Gergely Karascony）接受中央社書面訪問表示，近年有若干中歐和東歐國家對台灣表達支持，也比過去更積極展現與台灣加強關係的意願，而這些國家都面臨中國的壓力。

但他認為，跟台灣合作有很大的拓展空間，而且中國最終對於這類行動的強力反制將會減弱。

根據布達佩斯市府官網，柯拉喬尼1975年6月11日出生匈牙利費黑爾焦爾毛特（Fehergyarmat）。他是政治學者、代理大學講師，過去擔任過匈牙利議會議員，也當過首都布達佩斯一個行政區的首長。

柯拉喬尼1993年高中畢業後進入大學攻讀社會與政治，2004年起擔任布達佩斯考文紐斯大學（Corvinus University of Budapest）講師，並在羅蘭大學（Eotvos Lorand）政研所專攻選舉行為、政治意見、政治文化、選舉競選、選舉制度。

柯拉喬尼目前是匈牙利對話黨（Dialogue for Hungary）共同主席，現年46歲的他2019年10月成功領導反對陣營擊敗執政黨青年民主黨（Fidesz）的候選人，成為首都市長，被視為是匈牙利新世代政治人物的佼佼者。

柯拉喬尼前年並與捷克布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）、波蘭華沙市長佐薩斯科斯基（RafalTrzaskowski）等中歐國家首都市長組成「自由城市」聯盟，提倡民主、自由、人性尊嚴等價值，對抗具有獨裁和民粹傾向的政府。

今年初台灣桃園的COVID-19疫情升溫時，柯拉喬尼還特別透過推特聲援，強調願與台灣站在一起抗疫。

《經濟學人》曾在一則人物側寫稱柯拉喬尼是匈牙利國內可能取代總理奧班（Viktor Orban）的人選之一，認為他有能耐凝聚各方不同意見，且與右翼「更好的匈牙利運動」（Jobbik）領袖賈卡（Peter Jakab）相比，柯拉喬尼是較不具爭議性的人物。

匈牙利六個反對黨所組成的聯盟打算共推一人於明年大選挑戰總理奧班，柯拉喬尼本月稍早已因初選落敗宣布退出總理候選人角逐。

柯拉喬尼曾引述德國裔英國社會學家達倫道夫（Ralf Dahrendorf）的話，認為制憲僅需六個月，打造市場經濟需費時六年，但要改變一個社會卻需60年。

（中央社）歐盟多個會員國與台灣加強關係之際，匈牙利首都布達佩斯市長柯拉喬尼表示，匈牙利半數民眾對中國持批評態度；台灣與匈牙利間有加強合作的空間。

柯拉喬尼（Gergely Karascony）接受中央社書面訪問時說，最新的民意研究顯示，匈牙利有半數民眾對中國持批評態度，另有25%未表態，他相信這跟中國政府對新疆和香港人民的壓迫以及在南海及其他地方的侵略性舉動有很大關係。

他說，匈牙利中央政府對中國的政策在國內支持度不高，甚至在政府的支持群眾當中也是如此。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的政府與中國、俄國及白俄羅斯關係緊密；匈牙利是第一個與中國簽署一帶一路合作文件的歐盟國家。今年5月，奧班政府阻止歐盟外長發表譴責中國推動港區國安法的聲明。

柯拉喬尼46歲，屬在野的匈牙利對話黨（Dialogue for Hungary）。他在訪問中說，1990年起，匈牙利與中國展開較緊密的關係，這在當時是正確的做法，因為中國逐漸成為全球經濟重要的角色，而且匈牙利對中國文化有興趣，也有親近感，且東方研究在匈牙利已有超過百年的歷史。

柯拉喬尼說，奧班政府大幅提升與中國的交往，對中國目前的人權紀錄、片面行動與違反國際規範的行為沒有任何批評。

近年有若干中歐和東歐國家對台灣表達支持，也比過去更積極展現與台灣加強關係的意願，而這些國家都面臨中國的壓力。柯拉喬尼表示，他清楚這些發展，也知道中國對任何國家都有很大的施力空間。

但柯拉喬尼也認為，跟台灣合作有很大的拓展空間，而且中國最終對於這類行動的強力反制將會減弱。不過，他在書面訪問中對這點未多做說明。

匈牙利將在明年春季前舉行國會大選，包括對話黨在內的多個在野黨將聯手挑戰奧班的執政黨，柯拉喬尼說，如果在野黨勝選執政，新政府在對台灣與中國的關係上應聚焦在有發展潛力的領域，例如台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等機構。

柯拉喬尼相信台灣若能參與這些重要組織，將對國際社會帶來實際且正面的影響，台灣對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的成果就是個例證。他也表示，希望匈牙利在教育、科技與數位化、環境保護等方面加強合作。

柯拉喬尼說：「我們也希望加強人民之間的關係，歡迎更多來自台灣的訪客。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航