COP26前中國終於提交減碳計畫，但專家評「雄心不足」

第26屆聯合國氣候大會COP26 （《氣候變遷綱要公約》第26次締約國大會）即將在這週（31）日登場，碳排放量世界第一的中國，會如何提出減碳措施，備受矚目，會議前也有多國呼籲中國提出「足夠的減碳目標」。

而中國昨（28）天終於提交新減碳計畫，內容與過去習近平的宣布相同：2030年前碳排放達峰，2060年前實現碳中和。不過專家認為中國的減碳計畫「雄心不夠」，環境智庫E3G執行長馬貝（Nick Mabey）更表示中國的減碳計畫「令人失望」。

今年COP26，重點為何？

因為疫情，這次的COP26延後1年舉行，即將在今（2021）年10月31日到11月12日、於英國格拉斯哥召開。這次氣候高峰會有4個重點：

1.2050前「淨零」、守住全球氣候升高攝氏1.5度以內，要求各國提出更具野心的2030年前減碳計畫。

2.保護生態及自然棲地。

3.籌措資金，要求已開發國家達成承諾，每年至少貢獻1000億美元的氣候融資。

4.各界齊心合作，希望政府、企業和民間社會一同應對氣候危機。

另外COP26舉行前，聯合國要求簽訂2015巴黎氣候協定的國家，最晚要在7月底前遞交新減碳計畫。然而中國遲至昨天才遞交計畫。內容與過去習近平承諾的「2030年前碳排放達峰，2060年前實現碳中和」一致。並且依據每單位GDP降低二氧化碳排放量，在2030年前降低65%。

不過對於中國提出的減碳計畫，多國以及環境相關專家不甚滿意。世界資源研究所（World Resources Institute）氣候變遷與經濟學副總監莫特福（Helen Mountford）指出，如果要守住攝氏1.5度的目標 ，中國的作法與政策十分重要。他也說：「中國、還有其他主要碳排放國應該要採取更進一步的措施，而不是只做小部分更動。」環境智庫E3G執行長馬貝（Nick Mabey）也表示，中國的減碳計畫「令人失望」，更指出：「雖然發展潔淨技術的成本大幅降低，全球暖化帶來的極端氣候也對世界影響甚鉅，但中國並沒有針對這兩點提出明確的減排目標。」

中國的減碳計畫，為何重要？

《CNN》指出，2006年中國超越美國，成為世界上最大的二氧化碳排放國。2019 年，溫室氣體排放量不但達到美國的近2.5倍，更超過所有已開發國家的總和。因此中國究竟會推出什麼樣的減碳政策，備受矚目。加上過去中國的減碳政策，相較於美國與歐洲等國，一向被評為雄心不足，今（2021）年屢屢遭各國施壓，希望能提出夠「雄心」的計畫。

另一方面中國目前是全世界最大的煤炭消費國和生產國，消耗全球過半的煤炭。2020年化石燃料佔了中國國內能源結構的87%。如此高的煤炭使用量，與鋼鐵與水泥業相關。由於生產鋼鐵與水泥，必須透過燃燒焦煤製成，加上這些重工業的替代燃料尚未普及，國際能源署 (IEA) 的數據顯示，中國光是鋼鐵與水泥製造業的碳排放量，就高於歐盟的二氧化碳排放總量。

另外《CNN》也分析，這次中國和美國的計畫，都沒辦法減少足夠的碳排放量，轉換為再生能源的速度也不夠快，更沒辦法將全球氣溫控制在增加攝氏1.5度之內。

不過雖然中國的減碳計畫不夠「有雄心」，不過《CNN》擔心，中國可能連目前的減碳計畫都不一定能達成。首先中國為了從疫情帶來的經濟衰退中復甦，蓋了許多新燃煤發電廠，也增加仰賴化石燃料的建設，近期更提高煤炭產量以緩解能源危機。另外《CNBC》也指出，有專家擔心，由於全球能源供應緊縮，讓中國上百萬人面臨限電、停電的問題，也許會讓中國政府更加依賴化石燃料。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範