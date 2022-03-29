杜特蒂離任前加強美菲關係，美國和菲律賓在台灣附近舉行近年最大規模軍事演習

（德國之聲中文網）週一（3月28日），數千名美國和菲律賓將士在菲律賓北部與台灣的海域邊界附近開始了多年來最大規模的一次軍事演習，其中包括實彈演習、飛機突擊、城市作戰和海灘登陸。

美國和菲律賓軍方官員說，這是被稱為「巴利卡坦」（Balikatan，菲律賓他加祿語，意思是「肩並肩」）的年度演習，今年將持續到4月8日，共有近9000名來自海軍、海軍陸戰隊、空軍和陸軍的將士參加，其中包括5100名美軍將士。演習的目的在於加強長期條約盟友的 「作戰能力和應對現實世界挑戰的準備工作」。

由於這場軍事演習的地點靠近台灣，聲稱台灣是中國的領土的中國當局可能會對此表示不滿，但組織者說，這場演習不把任何特定國家作為目標。

「美國軍隊和菲律賓武裝部隊將一起訓練，以擴大和推進共享的戰術、技術和程序，加強我們的反應能力和對現實世界挑戰的準備。」美國海軍陸戰隊第三師指揮官巴格倫少將（Maj. Gen. Jay Bargeron）說，「我們的聯盟一直是印太地區力量和穩定的一個關鍵因素。」

巴利卡坦演習開始於1991年，以1951年簽訂的《共同防禦條約》為基礎。該條約規定美國和菲律賓在受到攻擊時互相提供援助，結盟的目標是為任何安全突發事件做好強大和充分的準備，作為對戰爭的威懾。菲律賓軍方發言人扎加拉上校（Col. Ramon Zagala）說：「這是為了共同防禦，絕不是為了進攻。」

扎加拉告訴美聯社說，該條約聯盟 「正式宣佈了我們的團結意志和相互防禦外部軍事襲擊的決心。如此一來，任何潛在的侵略者都不會以為，聯盟中的任何一方是孤立無援的。」

菲律賓卡加延省長心存顧慮

但是，菲律賓北部卡加延省的省長曼巴（Manuel Mamba）反對任何真槍實彈的聯合軍演，擔心這可能會與中國發生衝突。本週，兩國部隊將在該省沿海城鎮克拉維裡亞舉行兩棲登陸與有限實彈演習。

「軍方詢問我的意見，我表示不能允許任何實彈演習。其他任何演習都可以，但是實彈演習不行。」曼巴通過電話告訴美聯社，「我們必須與中國接觸，但不是通過戰爭。我知道台灣是一個火藥桶。」

曼巴說，中國、美國和台灣都表示有興趣在卡加延省投資，那裡的農業和相關產業有待發展。他說：「我不是親中國的，我是親卡加延的。」

一位菲律賓軍方官員說，海灘登陸演習將在克拉維裡亞進行，不會使用任何實彈。實彈演習將在卡加延以南更遠的塔拉克省的空軍訓練場--烏鴉谷舉行。

台灣和中國大陸之間的緊張局勢正在加劇。但是，扎加拉說，大部分軍事演習的計劃在一年前就已經做好了，並沒有考慮到台灣海峽反復出現的緊張局勢。

為了警告台獨支持者及其外國盟友，中國一直台灣海峽舉行威脅性軍事演習，並在台灣領空附近穿行戰機，包括在2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭的時候。

習近平領導的中國政府表示致力於和平統一台灣。美國一直表示支持台灣確保自衛，而中國被認為在不久的將來可能入侵台灣。

美國海軍陸戰隊第三師的斯塔爾少校（Maj. Kurt Stahl）說，雖然大多數戰鬥演習和人道主義項目將在菲律賓北部進行，但是也有一些演習將在西部的巴拉望島舉行，同時美國和菲律賓的戰鬥機也將在呂宋島西部附近進行防空演習。

該地區毗鄰有爭議的南中國海。中國在那裡的行動越來越強硬，包括建立導彈保護的軍事基地以強化在此地區的領土主張，這引發了菲律賓和越南等國的抗議，以及美國及其西方和亞洲盟友的譴責。

#Marines with @3d_Marine_Div commence Balikatan 22 exercise at Camp Aguinaldo, Philippines, March 28.



Balikatan, Tagalong for ‘shoulder-to-shoulder,’ is a bilateral exercise between the Philippines and the U.S., highlighting the deep-rooted partnership between both countries. pic.twitter.com/j8zz3Q3qWD — U.S. Marines (@USMC) March 28, 2022

杜特蒂立場轉變

大規模軍演反映了即將離任的總統杜特蒂的立場轉變。他曾威脅要限制美國在菲律賓的軍事活動。他發展了菲律賓與中國和俄羅斯更緊密的關係，同時經常批評美國的安全政策。

去年7月，在美國提供了他公開索求的數百萬劑冠狀病毒疫苗之後，杜特蒂改變了他的態度，沒有終止與華盛頓簽訂的一項關鍵防務協定。該協定允許美國和菲律賓軍隊進行大規模的軍事演習，如目前正在進行的巴利卡坦演習。

美國總統拜登曾表示，美國捐贈疫苗的目的是幫助較貧窮的國家拯救生命，而不是用作人情或者緩解壓力以尋求其他讓步。

（美聯社）

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範