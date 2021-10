杜特蒂不選副總統，菲律賓執政黨想改推選參議員延續政治影響力

THREAD: @iampinkywebb speaks to PDP-Laban Pres. and Energy Sec. Alfonso Cusi



• PDP-Laban wants Pres. Rodrigo Duterte to run for senator in 2022

• Sen. Koko Pimentel: Urging Duterte to run for senator is an act of desperation

• What lies ahead for Bato-Go tandem? pic.twitter.com/jIj1lnEe0O