杜特蒂不選副總統，菲律賓執政黨想改推選參議員延續政治影響力

（中央社）菲律賓總統杜特蒂月初宣布不參選下屆副總統，任期屆滿後將退出政壇。不過，執政黨部分人士近日透露希望杜特蒂轉戰參議員選舉，「將他的領導風格帶到參議院」。

菲律賓執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）目前分裂為杜特蒂（Rodrigo Duterte）和退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）人馬兩個派系。支持杜特蒂的派系由菲律賓能源部長庫希（Alfonso Cusi）主導。

庫希今天告訴DZMM電台：「如果我們不能讓他擔任我們的副總統（參選人），我們敦促他競選參議員，把他的領導風格帶到參議院，讓參議院改頭換面。」

菲律賓憲法規定國家元首不得連任。76歲的杜特蒂9月初曾接受執政黨提名參選2022年副總統，但10月2日在親信克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）登記參選副總統後，杜特蒂表態將退出政壇。

庫希說，已將這項訴求傳達給杜特蒂。

他表示，杜特蒂若當選，「絕對會是一位帶來或代表多數人真正利益的參議員」。

THREAD: @iampinkywebb speaks to PDP-Laban Pres. and Energy Sec. Alfonso Cusi



• PDP-Laban wants Pres. Rodrigo Duterte to run for senator in 2022

• Sen. Koko Pimentel: Urging Duterte to run for senator is an act of desperation

• What lies ahead for Bato-Go tandem? pic.twitter.com/jIj1lnEe0O — CNN Philippines (@cnnphilippines) October 29, 2021

不過，下屆參議員領表登記已於8日截止。根據菲律賓法規，若有同黨提名參選人於今年11月15日前退選，杜特蒂才有機會替補成為參議員候選人。

對此，庫希說：「我們還在討論。如果總統要參選，我確信他們（已登記參選者）會有人準備好做出犧牲讓位給總統。」

「民主菲人－國民力量黨」庫希派系提名的正副總統參選人分別為曾擔任「掃毒戰」大將的前警察總長德拉羅沙（Bato dela Rosa）和參議員克里斯多福．吳，兩人都是杜特蒂親信；巴喬一派則提名巴喬及馬尼拉前市長艾天薩（Lito Atienza）角逐正副元首。

一般認為，庫希派系提名德拉羅沙只是權宜之計。11月15日前，杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）都有可能替補成為執政黨總統參選人。

Photo Credit:KING RODRIGUEZ/PRESIDENTIAL PHOTOPublic Domain 薩拉、杜特蒂和克里斯多福．吳

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範