歐盟下重手：波蘭拒絕關閉違反歐盟法律的紀律調查庭，歐洲法院開罰「每日」100萬歐元

編譯:吳宗宜

波蘭最高法院裁定歐盟法律非優位,歐盟各機構群起抨擊

波蘭與歐盟近來因司法優越性問題衝突不斷,歐洲法院(European Court of Justice)於10月27日宣布,由於波蘭政府遲遲未關閉最高法院所設置、違反歐盟法律的紀律調查庭(Disciplinary Chamber),波蘭每日將被歐盟罰款100萬歐元,直到波蘭紀律調查庭被廢止。

歐洲法院聲明稱,「罰金是必要的,以避免波蘭的行為對歐盟的法律秩序以及共同價值,特別是法治觀造成嚴重和無法彌補的損害。」

對此,華沙和布魯塞爾之間緊張局勢攀升至高點,波蘭司法部副部長卡列塔(Sebastian Kaleta)在推特上抨擊該判決,稱歐盟的行為是「勒索」(blackmail)。

波蘭政府發言人穆勒 (Piotr Muller)也譴責,「執行司法機構的權力是歐盟27個成員國的專屬權限,對我們國家進行懲罰的決定是不正確的,是一種越權(usurpation)和勒索。」

自2015年右派民粹主義政黨「法律正義黨」(Law and Justice, PiS)執政後,波蘭與歐盟的關係便變得相當緊張。歐盟的規定是歐盟法律優先於成員國的國內法,而該黨則希望歐盟及該國的司法系統必須進行廣泛改革,並於2018年以杜絕腐敗問題為由,成立紀律調查庭,並有權力在必要時可以解僱法官和檢察官。

但歐盟卻認為這會破壞歐洲法院的獨立性,那些不屈服於歐盟的人應受到懲罰。歐洲法院於7月正式下令波蘭撤銷紀律調查庭,稱「該分庭沒有提供受審者能得到公正和獨立裁判的保證,特別是不受波蘭立法和行政機關的直接或間接影響的保證。」

波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)斥責布魯塞爾用槍指著波蘭提出要求,並堅稱歐盟無權干涉波蘭司法機構。但他也表示,作為進一步改革的一部份,他同意裁撤紀律調查庭,但波蘭政府至今還沒有發表相關計畫的細節。

波蘭憲法法庭(Constitutional Court)更於10月初裁定歐盟條約部分內容違反波蘭憲法,不願遵守歐盟法律在任何狀況下均優於波蘭法律的條款,此更挑戰了歐盟的法律基石,雙方關係陷入低谷。

雙方在10月19日法國史特拉斯堡(Strasbourg)召開的歐盟議會上展開激烈辯論,波蘭總理莫拉維茨奇指責歐盟越權,並誓言捍衛波蘭的主權獨立。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)則警告,波蘭此舉是質疑歐盟的基石,是對歐洲法律統一性(unity)的直接挑戰,歐洲議會隨後以壓倒性多數投票譴責波蘭,並要求歐盟不能撥放給波蘭的360億歐元疫情紓困金。

稍早,歐洲法院對波蘭無視歐盟執委會於5月命其停止在捷克和德國邊境開採煤炭的指令(在捷克提出訴訟後),祭出每日50萬歐元的罰款。波蘭迄今無視該裁定,並表示不會支付相關的罰款。

目前波蘭政府也尚未回應是否會支付未關閉紀律調查庭前每日100萬歐元的罰金。

實質脫歐?波蘭將成歐盟司法破口

波蘭總理莫拉維茨奇在《金融時報》採訪時警告,歐盟執委會扣留承諾向波蘭提供的疫情紓困金,將被視為發動第三次世界大戰,波蘭將使用任何武器捍衛其權利。

CNBC報導,波蘭在歐盟內部的唯一盟友、匈牙利總理奧班(Viktor Orban)在歐盟峰會上表示支持波蘭,「這裡發生的事情是,歐盟機構行使大於主權國家議會和政府的權利。波蘭?歐洲最好的國家,他不需要被制裁,這太荒謬了。」

《德國之聲》報導,波蘭執政黨發言人福吉爾(Radoslaw Fogiel)則稱,波蘭對歐盟的貢獻遠大於歐盟給予波蘭的支持,然而,歐盟數據顯示,華沙每年自歐盟淨收款120億歐元。

《德國之聲》報導,歐洲議員席科斯基(Radoslaw Sikorski)駁斥了對波蘭進行勒索的指控,稱「每個國際組織都有一些規則,如果違反這些規則,就可能會受到懲罰。我希望波蘭履行歐洲法院的判決,我們在簽署加入歐盟的條約時便自願遵守歐洲的法律體系,歐盟與成員國國家法院之間的關係存在討論的空間,但現在的問題是波蘭的執政黨的人充斥了該國的憲法法庭,並試圖再塞滿普通法院。」

《美聯社》報導,其他歐盟國家堅持不允許波蘭在無視歐盟原則的情況下仍獲得歐盟金援,比利時總理德克魯(Alexander De Croo) 批評波蘭不能把歐盟當作提款機,「你不能把所有的錢都放到口袋裡,然後拒絕履行義務。」

一些政府官員和專家也擔心波蘭會開啟先例,威脅歐盟共同價值。Politico報導,波蘭法官協會的Dorota Zabłudowska指出,「對於整個歐洲共同體來說,這是一個非常危險的先例,當其他有威權主義傾向的國家看到波蘭憲法法庭不遵守歐洲法律或歐洲法院的判決,但卻沒有受到任何懲罰時,他們就會在自己的國家做同樣的事情。 」

Politico報導,擔任歐洲行政法官協會(Association of European Administrative Judges)主席的奧地利法官澤勒(Edith Zeller)也表示,「一旦我們開始不遵守歐盟法律優先的原則,我們會陷入混亂,然後每個國家的每個法官都會開始採用他或她認為更好的原則。」

歐洲司法委員會網絡(European Network of Councils for the Judiciary)主席Filippo Donati稱,該情況對歐盟來說是一個巨大的潛在危險,「歐盟的單一市場及其整個體系,都依賴於每個國家將平等遵守歐盟法律的假設,如果這種情況消失,歐盟就無法運作。波蘭必須接受歐盟法律的原則,或是直接規劃退出歐盟。」

米德爾塞克斯大學歐洲法教授 Laurent Pech 也說,「想想所有涉及歐洲居民和歐洲公司的跨境法律糾紛,從現在開始為什麼還會有人信任波蘭法院作出的判決?」他指出波蘭法院行為的第一個後果,可能是讓歐洲逮捕令(European arrest warrants)無法實施, 因為法官可能擔心波蘭的法官在政治上妥協,而做出不公平的判決。

Politico報導,葡萄牙法官、代表歐洲法官和檢察官協會(MEDEL)主席的Filipe Marques表示,「實際上,波蘭憲法法庭的這項決定就是將波蘭置於歐盟法律體系之外,當波蘭憲法法庭說,我不會遵守歐洲法院的裁決時,我怎麼能繼續信任波蘭司法機構? 」

新聞來源:

責任編輯:翁世航

核稿編輯:楊士範