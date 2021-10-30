生活不會只有好事，但也不會有你想的那麼壞，一切終究會好起來

走著走著有時候會覺得很孤獨，心情時常不是有人能夠了解，寂寞也總是不時冒出來打擾，可是即使如此仍是想要繼續堅持下去。

沒有退路的路，只剩下自己跟自己的驕傲。

去一趟未知的旅程、發現一片沒見過的風景，把過去都經過，讓新的開花結果，不管是好的壞的都能成為身上的養分。

你只是走得慢了一點，但終會抵達目的地

有時候，你會等著時間來給你答案。

或許在有的人眼中看來，這是一種消極，其實你也知道。只是，這卻是你奮戰過後得出的方法，有些時候不是自己不夠努力，而是只有努力還不夠。

你還是會繼續往前走，你沒有要停止的打算，只是學會了不過度勉強自己，常常順其自然反而比較快，這是你的積極。

你只是走得慢了一點，但終會抵達目的地。

生活不會只有好事，但也不會有你想的那麼壞

常常，剛開始走上一條路的時候，並不知道自己可以走這麼久；常常，遇到一個人的時候，並不知道你們竟然可以變成往後日子能夠互相扶持的人。

在傷心的時候被一首歌拯救了、在失望的時候被一個句子拉了出來、在以為撐不下的時候發現給予力量的肩膀，人生的事很難說得準，可能轉個彎就是另一片風景。

曾經難過與灰心，就是這樣才更感謝一起度過的人。想想那些快樂的日子，生活不會只有好事，但也不會有你想的那麼壞，而你，總是可以好起來。

日子過得越長，就越要學會看淡

長大並不一定會讓人變得比較堅強，也不一定會變得更加聰明，人心是肉做的，會痛也會流血。

只是會對於許多事物看得更淡，開始不會以為拉扯是一種堅持、勉強是一種奮鬥，壞事仍是會發生，但終於有能力可以選擇要讓它離開，而不是非要它留下又弄傷自己。

長大了，並不是表示不會再感到傷心了。

總會有什麼在你得意的時候打擊你，在你以為事情美好的時候毀壞它，你還是會對不如意感到灰心，像是從此再也一蹶不振了一樣。

只是，你會知道此時的傷心不會是永久，你相信雨天的存在必要，也相信晴天的日常會來臨。

不完美的人生裡，我正努力為自己負責

我想我們都是一樣的。不敢說人生沒有遺憾，或是不曾後悔過，只是至少可以說：我曾經那麼拚命過。

人生路上，不想懂的人再解釋也是白費，與其花力氣去不斷解釋，不如各走各的，不一定要每個人都了解、不一定每個人都可以是朋友。往前走的時候也會感到害怕，但終究也只能對得起自己。

不完美的人生裡，我正努力為自己負責，跌一些跤、受一點傷，可是問心無愧。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰