民進黨反制四大公投若過度強調「抗中保台」，恐怕只會產生反效果

文：西涼寺

台灣現行的公投體制，由於夾雜了對岸的因素，因此難以進行理性的政策討論，而容易成為情緒動員的工具。

而一般來說，相較於贏得選舉的執政黨，在前次選舉落敗的反對黨支持者，由於情緒難以抒發，又更容易進行情緒動員。其結果，不分誰執政，公投常會成為選民對政府比中指的管道，民眾只是追求情緒的抒發，公投的內容，反而很難成為重點。

國民黨年底推動四大公投案，也是在這樣的思考脈絡下進行。

表面上，朱立倫主席將四大公投案詮釋為對對蘇內閣的倒閣案，骨子裡，四大公投案更隱然成為國民黨對「抗中保台」標籤的反擊，希望扭轉台灣親美反中的政治格局。

此時，民進黨要拆解年底四項公投的炸彈，不應反射性的回到「抗中保台」的簡化標籤，而應該深刻理解到四大公投案其實是對選民的情緒動員，透過理性分析「對政府有負面情緒選民」之結構組成，而加以各各擊破。

並非藍白支持者才會不滿政府，過度強調「抗中保台」只會產生反效果

簡單來說，想「對政府比中指」的選民，不一定是國民黨（或民眾黨）的核心支持者。在民主社會下，對政府的懷疑和不信任，是一種自然，多數時間甚至健康的態度，因此不論哪個黨派執政，都會有一定比例的民眾，覺得「政府應該不能太相信」，甚至認為「站在政府對立面，應該算是監督政府的一種方式吧」。

而台灣5月以來的疫情爆發，更是讓上述對政府的不信任感大幅上升，尤其在疫苗短缺期間，不管理性上同不同意，民眾在感性上對疫苗的迫切期待是真真切切的情緒反應，這樣的情緒起伏，也提供了國民黨操作四大公投案的有利土壤。

這些本質上對政府有懷疑，傾向站在政府對立面的選民，或許將主導此次公投的成敗。而為了爭取這群選民的支持，過度強調「抗中保台」只會產生反效果，因為這些人其實可能也認同台灣應該親美反中，但是對於政府遇到什麼事情都只會講「抗中保台」，會認為這正是政府不想受到人民監督的藉口。

此時，民進黨政府應該做的，是正面肯認人民想要監督政府的情緒，承擔政府應該被監督的責任，但是努力讓人民知道，四大公投案不只是讓人民對政府比完中指爽完就沒事的情緒出口，而是會具體傷害人民自身利益的自殘行為。

Photo Credit: 中央社

說清楚公投通過後「國民黨不講的負面效應」，而不只是「對政府比中指」

要凸顯公投對人民自我利益的戕害，其中一個方式，是在和人民溝通時，重新命名這四項公投，直接用公投的負面結果，來作為討論公投案時的用語：

首先，反萊豬公投，骨子裡其實就是「反美」與「反經貿國際整合」公投；

其次，核四重啟的關鍵除了安全性疑慮，更直接影響是台灣核廢料的處理能量已達臨界，因此核四重啟公投，其實又應該被稱做「製造核廢料」公投；

接著，藻礁公投表面上是環保公投，其實背後涉及能源政策，若無法使用天然氣，則只能改由會製造更嚴重空污的火力燃煤替代，因此應該被稱為「製造空污公投」；

最後，公投綁大選的部分，是為了讓重大公共議題的討論，能夠受到政黨意識形態動員的影響，因此，不如稱之為「意識形態公投」。

而上述公投的負面效應，又恰恰都是國民黨故意不要告訴民眾的，因此民進黨也不妨考慮，將四大公投案直接與國民黨連結，稱之為國民黨（欺騙）公投案。

透過這樣的名稱轉換，或許有機會將此次公投戰的討論焦點，從「對政府比中指」，轉向「公投對投票民眾自身」的負面效應，而讓那群不反對台灣應該親美反中，但原本支持公投只是想監督政府的民眾，能夠深思公投案對自身的影響。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航