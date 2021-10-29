2021/10/29,
健康

本土+0、新增5例境外移入：基因定序分析台灣出現首例Delta+個案

本土+0、新增5例境外移入：基因定序分析台灣出現首例Delta+個案
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我們想讓你知道的是

羅一鈞表示，案16479曾經施打過2劑BNT疫苗，滿14天後才入境台灣，屬於突破性感染。另外目前對於Delta+的了解有限，只知道傳播力較一般Delta變異株高10%，但對於疫情或是疫苗保護力的影響都還有待研究。

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自菲律賓（2例，案16505、案16506）、泰國（案16507）、馬來西亞（案16508）及俄羅斯（案16509）入境，入境日介於今（2021）年8月2日至10月27日。

境外移入基因定序結果，新增國內首例Delta+

指揮中心今日公布10月22日至28日境外移入病毒定序結果。共5例Delta變異株，其中，案16479經過檢驗，發現是Delta亞變異株AY4.2，亦即所謂的「Delta+」變異株，成為國內首例。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，案16479是50多歲英籍男子，10月22日入境，曾經施打過2劑BNT疫苗，滿14天後才入境台灣，屬於突破性感染，目前已經在醫院隔離治療。

羅一鈞表示，目前對於Delta+的了解有限，只知道傳播力較一般Delta變異株高10%，但對於疫情或是疫苗保護力的影響都還有待研究。目前已經有42國有Delta+的病例，以英國為主，歐洲、美國、加拿大與澳洲等地也有病例。至於亞洲，以色列也已經通報相關病例。

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Photo Credit: 指揮中心 提供

第13期疫苗預約平台將開放，可預約AZ、BNT的第一劑與第二劑

指揮中心表示，COVID-19公費疫苗預約平臺第13期規劃提供BNT疫苗與AZ疫苗第一劑，以及BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上與AZ疫苗已接種第一劑間隔滿10週以上對象第二劑接種。符合預約資格的對象必須在10月26日中午12時前已意願登記，並且符合下列任一條件：

  • BNT第一劑：12歲以上民眾（即2009年11月5日（含）前出生）。
  • BNT第二劑：10月8日（含）前已接種BNT第一劑18歲以上民眾（即2003年12月31日（含）前出生）。
  • AZ第一劑：50歲以上民眾（即1971年12月31日(含）前出生）。
  • AZ第二劑：8月27日（含）前已接種AZ第一劑18歲以上民眾（即2003年11月5日（含）前出生）。

另外這次預約同樣採分流，BNT疫苗預約時間在11月3日上午10點至11月4日中午12點。AZ疫苗預約時間則在11月3日下午2點至11月4日中午12點。另外，施打時程會從11月5日開始，11月12日結束。

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91.03萬劑BNT疫苗到貨、講課等活動若維持社交距離可不戴口罩

指揮中心表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第10批BNT疫苗91.03萬劑，已經在今天上午順利抵台。共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗，目前共計到貨773.78萬劑，本批效期到2022年2月26日。

目前國內疫苗接種率達71.09%，劑次人口比來到102.64劑/每百人。

1029_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

另外指揮中心也針對口罩政策進行放寬。10月初開放電視主播可以脫口罩播新聞，但直播等活動仍須戴口罩進行。不過副指揮官陳宗彥表示，即日起單人或多人進行直播、錄影、主持、報導、致詞、演講或是講課等談話性質的工作或活動，若能保持社交距離，或有適當阻隔設備，就可以於正式拍攝時不戴口罩。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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