監督機構稱脫歐對英國經濟影響大於疫情，財政大臣：「我們看到脫歐對經濟帶來好處」

英國在2016年經由公投決定退出歐盟後，已在2020年1月31日正式退出歐盟。但在脫歐的影響真正開始發酵以前，COVID-19疫情全球大流行驟然發生，並重創全球的經濟、民生。不過，英國獨立預算監督機構、預算責任辦公室（OBR）主席休斯（Budget Responsibility）指出，長遠來看，英國脫歐的影響恐怕比大流行的影響還要更大。

根據《BBC》報導，休斯在預算案後的公開談話中提到，數據顯示退出歐盟將使英國的長期GDP（國內生產毛額）減少約4％；疫情的部分，「我們認為，全球大流行的影響會進一步減少2％的GDP。」

GDP是分析國家經濟表現好壞的重要方式之一，它能衡量公司、政府和個人在經濟體中的運作。當經濟成長時，每季的GDP會稍微高於前一季，而這也顯示出人們有更多的工作成果、平均來說也變得更加富裕；而當GDP下降時，就代表經濟正在萎縮當中。

英國在退出歐盟後，是於今（2021）年宣布並實施新的貿易協議。根據《BBC》報導，OBR日前才剛評論，在英國的生活成本可能會以30年來最快的速度增加，同時暗示英國的通貨膨脹程度可能會到達5％。

而更令英國人關心的，則是脫歐和疫情造成英國產品供應鏈的問題。例如日前英國由於卡車司機不足，造成汽油沒辦法被運送到加油站，導致民眾在加油站大排長龍搶購燃油。對此，英國政府針對包括運輸業在內的部分行業，發給來自歐盟的工人短期簽證。

此外，《BBC》指出，隨著聖誕節即將到來，政府向消費者保證供應足夠的火雞，由於海外季節性工人的短缺，政府也對此加發簽證。英國的家禽委員會則表示，火雞養殖戶會盡力確保聖誕節的火雞供應「盡可能正常」。

英國財政大臣：脫歐已經是「5年前」的事了

不只OBR認為脫歐對英國的影響大於疫情，英國《獨立報》指出，根據倫敦市場研究公司益普索莫里（Ipsos MORI）的最新調查，有28％的人認為脫歐是英國英國所面臨的最大問題，這個數字較上月增加了8％。至於認為疫情是最大問題的比例，則由9月的37％大幅下降至27％。

其中，英國工黨的支持者有35％相當擔憂英國脫歐的影響，保守黨支持者只有17％。

不過，面對OBR對英國脫歐的警告，財政大臣蘇納克（Rishi Sunak，港譯「辛偉誠」）聲稱英國脫歐已經是「5年前」的事了，「我們正在確保能利用脫歐為我們帶來的機會」，蘇納克指出：「我們看到了脫歐將為經濟帶來的好處，而且我們有能力和其他國家簽署貿易協定。」

而被問到英國脫歐長期可能將付出的GDP代價時，英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）的發言人表示，預算案顯示出英國在脫歐後變得更有「靈活度、彈性和自由」。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範