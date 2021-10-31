2021/10/31,
政治

國防部若對「國軍士氣低落」的報導不以為然，如何徹底改革沉疴？

國防部若對「國軍士氣低落」的報導不以為然，如何徹底改革沉疴？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

今日軍隊，特別是陸軍的問題，已經不是主政者和軍方主事者以粉飾太平的表面動作可以掩蓋，若要解決台灣國軍的問題，就絕不能再縱容當權者，繼續用虛假的臉書公關圖片和新聞稿欺騙國人。

文：局外人

針對《華爾街日報》「台灣軍隊面臨準備不足和士氣低落」的報導，國防部長邱國正則不以為然，他表示「對國軍很有信心。」但是從軍武界、相關新聞底下的相關討論，則是一面倒的認同《華爾街日報》的報導，形成突兀而諷刺的畫面。

以上種種，讓人想起觀察家黃柏彰去年在美國《外交政策》雜誌刊登〈台灣軍隊是空殼〉的指摘，同樣的問題、同樣的現象，而國防部仍然是同樣的粉飾太平，問題同樣沒有得到根本上的改善。

這些問題沒有得到解決，正是突顯出軍方沉疴的積重難返，或許有人質疑近年來的大量軍購、美國方面的加強合作，應該對於問題的改進有所助益，但是這些改革是否真正觸動到問題的癥結――軍方內部文化及衍生的體制問題？而主政者和軍方主事者是否真有意願針對這些深層次問題進行改革？讓人實在不無疑問。

事實上，已經有友台的外國觀察家針對台灣軍隊，特別是陸軍的問題提出警告。

去年美國觀察家Tanner Greer在〈我為台灣感到憂慮（Why I Fear For Taiwan）〉一文中指出，台灣的陸軍在訓練上的落伍跟故步自封，是讓許多台灣年輕人乃至於軍中有志者都對此感到「憤怒和失敗主義」，至於不少論者提倡重新恢復徵兵制作為解方，他直言「如果國軍用垃圾訓練去應付義務役塞到滿編，問題就更大」。

值得注意的是，Tanner Greer過去對於台灣的防衛一直是有信心的，直到去年他訪問台灣做實地訪查時，才驚覺到台灣軍隊，特別是陸軍的問題，是多麼的嚴重；吾人可以想見，隨著台海局勢被更多國外觀察家所關注，台灣軍隊，特別是陸軍的問題只會得到更多的嚴厲檢視。

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Photo Credit: 中央社

今日軍隊，特別是陸軍的問題，已經不是主政者和軍方主事者以粉飾太平的表面動作可以掩蓋，誠如觀察家黃柏彰在《自由時報》為文〈國防部敢說我悖離事實？〉反駁國防部指責他的文章觀點「悖離事實」所言：

「若要解決台灣國軍的問題，就絕不能再縱容當權者，繼續用虛假的臉書公關圖片和新聞稿欺騙國人，而是要立法制定台灣版國軍改革法案、剔除當前不適任的軍中高層、嚴格監督當政者（無論何黨派）國防和治軍政策，才有讓國軍脫胎換骨的可能。」

任由軍隊，特別是陸軍繼續士氣低落、問題叢生的現狀，不僅是造成台灣社會對國防失去信心，甚至產生失敗主義，也只是給美日等有意伸出援手的盟友帶來更多擔憂跟質疑，更讓中國有更多見縫插針的機會；台灣社會大眾，特別是主政者不能繼續諱疾忌醫，必須痛下決心徹底改革軍方沉疴，才是消弭國內外對於台灣國防質疑的唯一正解。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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