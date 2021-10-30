閱讀的孩子不會變壞：科幻小說顛覆既有認知、奇幻小說訓練記憶力、歷史小說培養同理心

編譯：愛麗絲

家住北卡羅萊納州的史蒂芬妮（Miranda Fields Stephani）經常與七歲的兒子一起閱讀《Epic Zero》科幻系列作品。有天，兒子不小心打破了一個花盆。

「相較於著手清理，他反倒去車庫、試圖製造一台時光機，希望把自己帶回花盆與仍完好無缺的時空，」史蒂芬妮與兒子最終在現實裡，重新種植被打破的盆栽，但藉此次經驗，史蒂芬妮驚訝地發現，科幻作品似乎激發兒子解決問題的能力。

閱讀對兒童的認知發展有所助益，早已不是秘密。根據研究，有閱讀習慣的孩子在標準化測試中表現更佳，注意力更集中，罹患憂鬱症的機率較低，寫作能力更佳，當然，也是更強大的讀者。

「許多研究支持此類觀點：有閱讀習慣、閱讀領域更廣泛的孩子在各方面的學習都會做得更好，」詹姆斯麥迪遜大學（James Madison University）早期初級與讀寫教育系教授帕梅拉．馬斯林．蘇利文（Pamela Maslin Sullivan）說道。

非小說類作品有助於培養批判性思維與分析能力，但許多類型小說皆對孩子培養社會情感、解決問題的能力有所幫助。多項研究指出，閱讀小說有助於培養同理心、減少偏見；《科學》（Science）期刊中另項研究則表明，閱讀文學小說能有效訓練大腦、能更好地理解其他人的信仰與渴望可能與自己不同。

然而，幾乎所有類型小說都對孩子的身心發展有所助益，但「術業有專攻」，不同類型的作品各有其助益最強大的領域。譬如，「科幻小說對建構想像力和創造性思維有益，」擁三十七年圖書館管理經驗的南西．戴維森（Nancy Davidson）說道，「當代小說更有助於促進同理心和情感發展。」

而若能讓喜愛歷史小說的孩子拓展領域、嘗試懸疑推理，其益處更將大幅提升。

「閱讀口味的多樣化彷彿給了孩子們『鏡子』和『窗戶』，」佩斯大學（Pace University）讀寫計畫主辦者暨教育學院院長法藍斯．福克．羅斯（Francine Falk-Ross）指出書籍如鏡、忠實反映，能讓孩子反思自身，也如一扇窗，讓孩子理解他人。

科幻小說挑戰既有認知

「科幻小說做得特別好的，是以挑戰、顛覆我們的既有認知，理解世界的開放性，」克拉克大學（Clark University）教務長埃斯特．瓊斯（Esther Jones），致力研究科幻作品如何影響讀者思維，她以石黑一雄《別讓我走》為例，讀者閱讀該書時，開始理解普通青少年的日常生活，而後才驚覺，書中的孩子們實際上是克隆人。

「我們理所當然地認為，我們知道成為人類意味著什麼，」瓊斯說道，但當讀者經閱讀收到新訊息時，便必須重新思考他們的觀點。 「它幫助我們培養同理心、看到不同觀點，用不同方式理解、建構自己與世界的關聯。」

世界觀、魔法咒語，奇幻小說訓練記憶力

有據可查，奇幻作品有助於培養創造性思維，甚至有更多益處。

奇幻小說通常涉及完全不同的世界，讀者經常須在字裡行間，追尋不斷變化的規則——譬如哪些角色具特殊能力、哪些咒語在何處起作用（如《哈利波特》），或故事中特有語言的含義（例如《魔戒》中的精靈語）。「讀奇幻小說需要大量、活躍的記憶力，」 費爾菲爾德大學（Fairfield University）閱讀及語言發展系主任朱爾．麥科姆斯．托利斯（Jule McCombes Tolis）表示。

若想讓孩子閱讀奇幻小說，不妨嘗試雷克．萊爾頓（Rick Riordan）的《波西傑克森》系列，故事裡，主角波西．傑克森將面對古希臘眾神並與古代怪獸展開對決。

懸疑推理培養解決問題的能力

「謎團有助於發展邏輯、推理和解決問題的能力，」南西．戴維森說道。她私心最愛之一的相關書籍之一正屬此類——索博爾（Donald J. Sobol）的《百科全書小布朗》 （Encyclopedia Brown）系列，每本書中，五年級的主角偵探都會解開十個謎團，並沿途提供線索，讓讀者嘗試自己依循蛛絲馬跡、訓練解謎技巧，推敲出真相。

讀歷史小說有助於建構同理心

透過閱讀不同角色的觀點，孩子們能更容易理解他人經歷和選擇。蘇利文認為這是真的，「特別是當你閱讀以第一人稱視角撰寫的書籍。」圖書管理員瑪拉．霍迪歇爾（Mara Houdyshell）以 Avi 撰寫、曾獲紐伯瑞兒童文學獎（Newbery Medal）的《一位女水手的自白》（The True Confessions of Charlotte Doyle）為例，該書便清楚展示1800年代社會階層和種族間的緊張關係，以及當時對女性的諸多限制。

此外，歷史小說有助於讀者看到事件序列和因果關係，」南西．戴維森指出，了解歷史如何帶我們走至今日，自然而然能教會孩子一連串事件的關聯性。

當代小說培養對未知的絕佳適應力

閱讀關於他人如何度過艱難處境的當代故事，可以幫助孩子們學習處理現實生活中的類似問題。

「書籍是讀者能安全實踐新體驗的場域——若他們後來在現實生活中遇到相似情況，在此之前，他們早因為閱讀，有機會考慮、分析、感受過這些了，」兒童與青少年文學作家艾拉娜．K．阿諾德（Elana K. Arnold）說道。

圖書管理員瑪拉．霍迪歇爾（Mara Houdyshell）以獲紐伯瑞兒童文學獎之蘇珊．帕特倫（Susan Patron）的《幸運的神奇力量》（The Higher Power of Lucky）為例，故事講述女孩因認為自己會被拋棄、而逃離法定監護人的故事，這讓孩子們能經閱讀探索令人不安的話題，例如父母的死亡、渡過貧困等。

「這是一種面對恐懼的安全方式，」二年級教師家凱莉．斯坦（Kerie Stein）表示， 而一如她所言，「學習有助於減輕對未知事物的恐懼。」這是讓孩子從小培養閱讀習慣的諸多優點之一，畢竟閱讀的孩子不會變壞，而是在各方面都因閱讀，成為更好的人。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰