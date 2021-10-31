《香江神探福邇，字摩斯》：香港版福爾摩斯探案，藝更高膽更大的改編與仿作

文：果子離

推理小說難寫。名偵探見多識廣，學問大，觀察細微，心思如髮，讀者讚佩不已，但其實最該受譽的是作者——偵探形象他塑造，情節他編排，犯罪手法他想的，破案手段也是他想的，他一人分飾正邪兩角，真正無所不能的是作家。

推理小說又與武俠小說不同，武俠招式設計再精妙，描繪再傳神，都可以天馬行空任意編造，作者不會一招半式，光憑想像與文學技巧即可為之。但推理小說的犯案／破案細節不可亂寫，還得符合物理科學，因此又與科幻、玄怪小說不同。

身為偵探、警探，要懂的事情太多了，只要有助於案情偵察，什麼都要知道，什麼都要研究，有時看似無用的知識在某次辦案就會派上用場。

所以要讓偵探十八般武藝精通，作者自己要培養這種能力，尤其福爾摩斯這類眼力、耳力、心力、智力、學力無所不精的名偵探，創造者柯南．道爾本身就很厲害。

福爾摩斯的原創者強，改編與仿作者若能把故事說得絲絲入扣，也不弱。其中佼佼者，是香港作家莫理斯，這部小說就是《香江神探福邇，字摩斯》。

這是香港版的福爾摩斯探案。莫理斯把福爾摩斯故事的人物設定、情節大概、辦案風格平行挪移過來，而且時間一樣，這一部首部曲，定在1881年至1885年，時當大清王朝時期。但地理空間從倫敦平行移位到香港。故事案情則以改編或仿作為主，改寫動作或大或小，但都保留情節架構與原著神韻。

或說這樣寫作還不簡單？簡不簡單自己寫寫看就知道。自設框架而能在裡頭悠遊，需要藝更高膽更大，比海闊天空重新想像還難。其難度一如戴腳鐐跳舞，穿西裝游泳。

幸虧空間設定於英國殖民地香港，一個多元化、國際化、近代化的地區，若在閉關自守的中國本土，整個感覺就走調了。因此偵探與助手來到香港也得學廣東話。而莫理斯，這位香港作家，以香港為背景，盡得地利之便，毫不浪費香港元素，不但將福爾摩斯故事嵌合入十九世紀末的香港風土人情，而且寫得頗有歷史小說的趣味，除了盡力還原時空背景，最有趣的是把真實人事代入小說裡，透過註解，我們知道這些人事掌故。一如武俠小說，虛實揉合，增添不少閱讀之趣。

莫理斯寫這部小說，處處機巧。首先為偵探命名。清朝人物不能叫福爾摩斯，又要扣著這譯名四個字。那怎麼辦呢？他居然想到，偵探姓福，名邇，字摩斯。

邇、爾同音。「邇」這字，雖不常用，但不陌生，就是成語「登高必自卑，行遠必自邇」裡的「邇」。而「福」，真有此姓，雖極罕見，但在《百家姓續編》中排第504位，是百家姓最後一姓。華生則從西醫轉成華笙大夫。六篇故事與原著對應，福爾摩斯的特質完全保留，包括多篇開場他見微知著，一眼即看穿來者身分，莫理斯仿照筆路，但不可照抄，必須另外創造一個版本出來。

回到開頭所述，描述偵探，作者本身須具備相當的能力學力。福邇與原型福爾摩斯一樣，一身本領，科學精通，文史掌故也熟稔。或許有人以為，福爾摩斯文史明明不行嘛，怎麼福邇好像讀了不少古書，還懂各地方言？

其實這是對福爾摩斯知識構成的誤解，誤解來自於小說系列一開始的誤導。

福爾摩斯的夥伴華生醫生，兩人初識時，就列舉他所觀察到的，福爾摩斯的學識範圍：以實用為主，化學知識精深，對於解剖學知識、英國法律有一定瞭解，而植物學與地質學知識，則偏於實用而不全面， 例如實用園藝學一無所知，但關於莨蓿製劑、鴉片和土質分辨等知之甚詳。

另有三項學問，福爾摩斯的認知是「無」。

無，是什麼意思？可說一竅不通，近乎白癡。這三項是：文學知識、哲學知識與天文學知識。

另外政壇知識被評為淺薄還算是比較客氣的。

這些記錄見諸《血字的研究》一書。但名偵探真有這麼無知嗎？以上觀察是華生在剛認識他不久時所記錄，隨著系列一部又一部出版，我們看到這位名探廣博的知識面。

福爾摩斯語言天分高，懂拉丁文、德語和法語等外語，時而引用聖經或文學作品（如歌德、巴爾扎克的著作）的名句，甚至於出門探案會帶著詩集。說他缺少文史哲知識恐非事實。

福爾摩斯的閱讀養分中，最缺乏的可能是小說吧。他老兄遇過的奇人奇事，比小說精彩，一般小說引不起他的興趣。清人福邇承襲福爾摩斯的學力，創造這個角色也需要深厚功力，而莫理斯處理起來駕輕就熟。

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